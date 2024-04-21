Болельщик назвал «сраным черным» 9-летнего футболиста на матче в Испании. У мальчика случилась паническая атака

Теги Ла Лига происшествия болельщики детский футбол брань Здоровье дискриминация Футбол

9-летний футболист в Испании перенес паническую атаку из-за расизма.

Инцидент произошел во время матча между «Карбахосой» и «Санта-Мартой», в котором принимали участие футболисты 2014 и 2015 годов рождения.

Один из зрителей высказал расистские оскорбления, назвав игрока команды гостей Элиаса Маджи «сраным черным». Из-за этого у 9-летнего мальчика случилась паническая атака.

«Санта-Марта» осудила произошедшее и выразила поддержку мальчику.

Отмечается, что это не первое происшествие на юношеских матчах в испанской провинции Саламанка. Ранее в Вильямайоре зритель с кухонным ножом затеял на трибунах ссору, в результате чего была вызвана гражданская гвардия, а матч молодежных команд был приостановлен.

В связи с подобными явлениями Судейский комитет RFCYLF (Королевская федерация футбола Кастилии и Леона – Sports) призвал клубы усилить меры безопасности в ходе проведения матчей.

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73 комментария
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Однозначно, парнишка был в футболке Винисиуса, и болельщик перепутал. Я из комментариев на спортсе знаю, что расизма в Испании нет, а фанаты просто ставят Винисиуса на место.
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-20
+63
Представляю если бы в нашем детстве после слов очкарик, косой, дрыщ, толстый случалась паническая атака 🤦
+94
-46
+48
Ответ PIT-BUL
Представляю если бы в нашем детстве после слов очкарик, косой, дрыщ, толстый случалась паническая атака 🤦
Ну вот вы и выросли травмированное поколение. Чем тут гордиться
+79
-34
+45
Ответ PIT-BUL
Представляю если бы в нашем детстве после слов очкарик, косой, дрыщ, толстый случалась паническая атака 🤦
Сраная паническая атака)
+48
-12
+36
из-за сраного или из-за черного?
+45
-18
+27
Испания бьет все рекорды по расистским случаям. Неужели там люди так бедно живут ?
+32
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+22
Ответ Football_legend
Испания бьет все рекорды по расистским случаям. Неужели там люди так бедно живут ?
и какая корреляция между уровнем достатка и расизмом?
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+16
Ответ Pato07
Вини сделал расизм снова популярным в Испании. Пусть чувствует свою вину в этой ситуации тоже.
Расисты чем угодно оправдают расизм, верно?
+17
-7
+10
Ответ StHappyOne
Ну вот вы и выросли травмированное поколение. Чем тут гордиться
А ты из нежного поколения, чуть что в панику падаешь? Аккуратнее, не травмируйся.
+22
-13
+9
Мужик просто перепутал матчи, Реал позже играет, бывает
+10
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+8
Ответ StHappyOne
Ну вот вы и выросли травмированное поколение. Чем тут гордиться
Никто не вырос травмированным. Выросли закаленными. Не хнычем , как вы, после того, как на вас косо посмотрят.
+14
-6
+8
Ответ PIT-BUL
Представляю если бы в нашем детстве после слов очкарик, косой, дрыщ, толстый случалась паническая атака 🤦
Ты не прав все что ты назвал это не так страшно, как унижение по расовой и национальной почве - это в разы больнее, тем более для такого маленького…
+14
-8
+6
Я правильно понимаю, что большинство комментаторов тут оправдывает или усмехается над оскорблениями 9-летнего ребенка? Дожили...
+8
-2
+6
Ответ PIT-BUL
Представляю если бы в нашем детстве после слов очкарик, косой, дрыщ, толстый случалась паническая атака 🤦
Это где вас так мягко называли? У нас было всё гораздо жёстче
+8
-3
+5
Вини сделал расизм снова популярным в Испании. Пусть чувствует свою вину в этой ситуации тоже.
+21
-16
+5
Ответ Football_legend
Испания бьет все рекорды по расистским случаям. Неужели там люди так бедно живут ?
рекорды новостей на спортсе?
+5
0
+5
Ответ Jan Paskel
и какая корреляция между уровнем достатка и расизмом?
Бедные люди более злые
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Ответ StHappyOne
Ну вот вы и выросли травмированное поколение. Чем тут гордиться
Выросли нормальными. удар держим, можем дать в ответ, не нервничаем по пустякам, не рефлексируем по любому поводу, отвечаем за слова. Точно не поколение сорняков, вечно ноющее, всем недовольное и считающее, что им все должны, а их мнение что-то значит. хотя не имеют никакого жизненного опыта. И да. я обесценил твою жизнь, живи теперь с этим, можешь поплакать.
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парнишка думал, что он белый, а ему открыли глаза .. поэтому и паника
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Ответ RealFlector
вы комментарии почитайте. судя по ним это россия погрязла в шовинизме и нацизме.
Испанец обидел ребёнка, украинец оперативно разобрался в ситуации - виновата Россия
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Реально, если вспомнить, как в школах всегда дразнили и за очки, и за волосы, и за худобу, и за ожирение, и за то, что немного глаза узкие, и, что низкого роста, и прочее, и ни один ребёнок ни разу не ударился в псевдо паническую атаку, а, оказывается, сейчас просто модно, если человек-негр, то он и в ПА впадёт, и СПИД у него от этого обнаружат, и хвост полысеет....
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Ответ Glukinho
ага, и отвалилась жопа
У тебя?
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Интересно, как часто у юзеров спорца в ветке тура случаются панические атаки? ;)
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Ответ T622222
Ты не прав все что ты назвал это не так страшно, как унижение по расовой и национальной почве - это в разы больнее, тем более для такого маленького…
Чушь, постоянно на нац почве в детстве дрались
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Ответ StHappyOne
Ну вот вы и выросли травмированное поколение. Чем тут гордиться
В чем травмированное? Как это проявляется?
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Ответ Football_legend
Испания бьет все рекорды по расистским случаям. Неужели там люди так бедно живут ?
Просто только в последнее время стали активно борятся с расизмом в Испании. Раньше это просто не освещали. Так там с трибун постоянно оскорбления во все стороны летят.
+1
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Ответ StHappyOne
Давно первый канал и скабееву чтоли не смотрел? Вообще выживают в нищете там бедные
Ну справедливости ради, там самая маленькая средняя зп из все топ-стран Европы, да и от иммиграции незаконной они больше всех страдают.
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А большинство пишущих пользователей Спортса до слюней утверждают что расизма ни в Испании, ни тем более в их футболе нет.
Хотел бы продолжить, но опасаюсь что модеры навечно забанят ( возможно они сами из вышеназванной категории).
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Но ты сраный и ты черный (с)
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парнишка думал, что он белый, а ему открыли глаза .. поэтому и паника
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