Болельщик назвал «сраным черным» 9-летнего футболиста на матче в Испании. У мальчика случилась паническая атака

9-летний футболист в Испании перенес паническую атаку из-за расизма.

Инцидент произошел во время матча между «Карбахосой» и «Санта-Мартой», в котором принимали участие футболисты 2014 и 2015 годов рождения.

Один из зрителей высказал расистские оскорбления, назвав игрока команды гостей Элиаса Маджи «сраным черным». Из-за этого у 9-летнего мальчика случилась паническая атака.

«Санта-Марта» осудила произошедшее и выразила поддержку мальчику.

Отмечается, что это не первое происшествие на юношеских матчах в испанской провинции Саламанка. Ранее в Вильямайоре зритель с кухонным ножом затеял на трибунах ссору, в результате чего была вызвана гражданская гвардия, а матч молодежных команд был приостановлен.

В связи с подобными явлениями Судейский комитет RFCYLF (Королевская федерация футбола Кастилии и Леона – Sports) призвал клубы усилить меры безопасности в ходе проведения матчей.