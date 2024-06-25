Обзор матча Дания — Сербия, группы C на Евро 2024, 25.06.2024

Сборные Дании и Сербии сыграли вничью в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча группы C, которая проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» , завершилась со счетом 0:0.

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Матч между сборными Дании и Сербии обещал быть одним из самых интригующим в заключительном туре группового этапа Евро. В квартете C была очень запутанная ситуация, в которой все команды претендовали на попадание в плей-офф.

Датчане после двух игр имели в своем активе два очка. В первом матче Дания упустила победу над Словенией (1:1), а в следующей игре уже сама ушла от поражения от сборной Англии (1:1). Перед третьим туром Дания делила второе место со Словенией, но никак не могла чувствовать себя спокойно в борьбе за выход в ⅛ финала.

Сербы же замыкали турнирную таблицу, завоевав всего одно очко. В стартовом матче турнира было минимальное поражение от англичан, а в предыдущей игре балканская команда в компенсированное время спаслась в противостоянии со Словенией (1:1). Таким образом, команде Драгана Стойковича для продолжения борьбы нужна была только победа.

На первых минутах матча датчане старались больше владеть мячом, а сербы пытались что-то придумать впереди за счет контратак. Так, в частности, против одного защитника дважды оказывался Александар Митрович, но в обоих эпизодах скандинавы были надежны.

Датчане создали свой первый острый момент на 17-й минуте — защитник Йоаким Мэле с левого фланга подавал в штрафную, а Александер Ба оторвался от защитника и в падении пробил головой. Получилось рядом со штангой, но защитник португальской «Бенфики» еще и требовал пенальти, считая, что его придержал Андрия Живкович. Но арбитр матча француз Франсуа Латексье не увидел фола со стороны серба.

После этого момента датчане буквально обрушили град атак на ворота Предрага Райковича. Безусловно, их главным конструктором был Кристиан Эриксен. В одном из эпизодов полузащитник «Манчестер Юнайтед» сам пробил почти с линии штрафной, но голкипер сербов перевел мяч на угловой.

После его подачи возникла суматоха у ворот Сербии, которая даже напоминала панику в защитных редутах команды Драгана Стойковича. После повторного уголовного, поданным Эриксеном, мяч даже оказался в воротах, но до этого Йонас Винд прихватил Райковича и завалился вместе с ним в сетку — фол.

Через пару минут раздосадованный Винд получил желтую карточку, а еще через минуту горчичник заработал и его партнер по команде Мортен Юлманд в ситуации, не требующей такого жесткого подката. Футболисты начали заводиться!

На 39-й минуте снова заставил комментаторов назвать свое имя Винд — на этот раз нападающий немецкого «Вольфсбурга» получил пас пяткой от Расмуса Хейлунда и пробивал с хорошей позиции и без помех, но запустил мяч над перекладиной.

После этого в осторожном режиме без опасных моментов команды дотянули до перерыва — 0:0 после первых сорока пяти минут встречи. В параллельном матче Англия и Словения тоже счет не открыли, так что болельщиков ждали нервный второй тайм и интересная развязка.

Сербия не показала ничего в атаке в первом тайме, и Стойкович на второй отрезок матча выпустил своих звезд — Душана Тадича и Луку Йовича, который являлся автором пока единственного гола сербов на этом Евро.

Именно Йович на 52-й минуте отправил мяч в ворота датчан, но до этого нападающий итальянского «Милана» забрался в офсайд.

Датчане постарались ответить серией дальних ударов Юлманда, но во всех эпизодах ему не хватило точности, что вызвало недоумение у его партнеров. А на 64-й минуте скандинавам удалось выиграть верховую борьбу после подачи углового, Хейлунд опасно пробивал, но Райкович был надежен.

Тут же главный тренер сборной Сербии вошел ва-банк, выпустив еще одного нападающего Душана Влаховича. Трио нападения сербов теперь выглядело так: Влахович — Митрович — Йович, которых из глубины поддерживал Тадич. Убойное нападение, которое должно было подправить удручающую статистику к 70-й минуте — ноль ударов по воротам Каспера Шмейхеля.

И на 80-й минуте первый удар по воротам Дании был нанесен. Его сделал Митрович, который подобрал мяч на углу штрафной и старался попасть низом в угол. Но мяч предательски пролетел рядом со штангой.

Сербы пошли большими силами в атаку, и обстановка накалялась. В одном из моментов Митрович требовал пенальти и потолкался с защитником, за что получил желтую карточку.

Датчане ответили тоже остро: Мэле классно навесил в штрафную, мяч перелетел через Райковича, но Касперу Дольбергу не хватило доли секунд, чтобы пробить — мяч с его ноги снял Живкович.

Сербам нужно было забивать, и два подряд неплохих момента были у Влаховича и вышедшего на замену Сергея Милинковича-Савича. В первом случае нападающий «Ювентуса» пробил головой выше ворот, а его партнер пробил с линии штрафной прямо в руки Шмейхелю.

Таким образом, команды завершили матч нулевой ничьей. Точно также сыграли и Англия со Словенией. Сборная Сербии вылетает с турнира, а Дания со второго места в группе выходит в плей-офф.

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