Невилл об Англии на Евро: «Мы выглядим очень примитивно, это печально. На большее способны не только игроки на поле, но и запасные»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Словении по футболу Евро-2024 Футбол

Гари Невилл раскритиковал стиль игры сборной Англии.

Команда Гарета Саутгейта играет со Словенией в 3-м туре группового этапа Евро-2024 (0:0, второй тайм).

«Никаких наигранных схем на самом деле нет. Мы выглядим очень примитивно, и это печально, потому что я думаю, что мы способны на большее. Не только игроки на поле, но и те, кто сидит на скамейке запасных», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

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9 комментариев
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Самое обидное, что учитывая сетку, это убожество снова может оказаться в финале
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Честно говоря, я спокойно отношусь к примитивному стилю игры команды Саутгейта. Но у меня в голове не укладывается, что это за установка такая бежать всем игрокам с мячом навстречу партнеру несколько метров прежде чем отдать пас. Такое ощущение, что собрались люди с расстройством внимания, и им надо сначала сосредоточиться перед тем, чтобы что-то сделать.
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Сборная Англии нет не прессинг, никакой комбинация. Я уже начинаю запомнить в 2016 году. Тогдашний сборная Англии играл как сейчас а состав у них было много полных звёздный игроки и состав тренерский штаба было Гари Невилл.
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Ответ Денис Кёнигсберг
Самое обидное, что учитывая сетку, это убожество снова может оказаться в финале
Это точно, все топы Португалия, Испания, Германия, Франция в другой части
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Ответ Akmal 11.90
Сборная Англии нет не прессинг, никакой комбинация. Я уже начинаю запомнить в 2016 году. Тогдашний сборная Англии играл как сейчас а состав у них было много полных звёздный игроки и состав тренерский штаба было Гари Невилл.
Его идеи будут актуальны всегда
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