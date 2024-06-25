Невилл об Англии на Евро: «Мы выглядим очень примитивно, это печально. На большее способны не только игроки на поле, но и запасные»
Гари Невилл раскритиковал стиль игры сборной Англии.
Команда Гарета Саутгейта играет со Словенией в 3-м туре группового этапа Евро-2024 (0:0, второй тайм).
«Никаких наигранных схем на самом деле нет. Мы выглядим очень примитивно, и это печально, потому что я думаю, что мы способны на большее. Не только игроки на поле, но и те, кто сидит на скамейке запасных», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.
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