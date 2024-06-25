Пирс Морган: «Не понимаю, почему Англия играет так слабо. Беллингем – самый яркий игрок мира, но его уже второй матч не видно. Почему?»
Пирс Морган раскритиковал игру сборной Англии.
Команда Гарета Саутгейта играет со Словенией на Евро-2024 (0:0, второй тайм).
«Не могу понять, почему Англия играет так слабо.
Беллингем – самый яркий игрок мира, но его уже второй матч не видно. Почему?» – написал журналист и телеведущий Пирс Морган.
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Куда больше бросается в глаза, что штаб сборной Англии, причем не только Саутгейт, но и физиолиги, и тактики, прекрасно проводят время в Германии. Потому что я вообще не вижу, чтобы хоть какая-то подготовка была.