Пирс Морган: «Не понимаю, почему Англия играет так слабо. Беллингем – самый яркий игрок мира, но его уже второй матч не видно. Почему?»

Пирс Морган раскритиковал игру сборной Англии.

Команда Гарета Саутгейта играет со Словенией на Евро-2024 (0:0, второй тайм).

«Не могу понять, почему играет так слабо.

– самый яркий игрок мира, но его уже второй матч не видно. Почему?» – написал журналист и телеведущий .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?