Пирс Морган: «Не понимаю, почему Англия играет так слабо. Беллингем – самый яркий игрок мира, но его уже второй матч не видно. Почему?»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Сборная Словении по футболу Евро-2024 Джуд Беллингем Пирс Морган Футбол

Пирс Морган раскритиковал игру сборной Англии.

Команда Гарета Саутгейта играет со Словенией на Евро-2024 (0:0, второй тайм).

«Не могу понять, почему Англия играет так слабо.

Беллингем – самый яркий игрок мира, но его уже второй матч не видно. Почему?» – написал журналист и телеведущий Пирс Морган.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

128 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Один живой
может просто потому что не могут? без окружения, как в клубных командах бразильцами, испанцами, аргами? Корона у англичан конечно впаяна в голову намертво. Другие сборные уже мир и евро кратно навыигрывали, но находится морган, который задается банальными вопросами.
Сегодня это окружение из винисиуса и Родриго не забило совсем Коста рике
+57
-3
+54
Потому что нет конкретных тренерский требований. Или есть, но сводятся они к одному: "Парни, только не обосритесь".
+55
-1
+54
Ответ Один живой
может просто потому что не могут? без окружения, как в клубных командах бразильцами, испанцами, аргами? Корона у англичан конечно впаяна в голову намертво. Другие сборные уже мир и евро кратно навыигрывали, но находится морган, который задается банальными вопросами.
Знаете раньше и я так думал, англичане не играли толком за пределами острова,но именно эта сборная, где два главных игрока играют в лучших клубах Европы, ( Реале и Баварии) + Мансити который один из лучших клубов Европы, состав то как раз очень сбалансирован, кроме может быть вратарской позиции вопросы к тренеру
+54
-3
+51
может просто потому что не могут? без окружения, как в клубных командах бразильцами, испанцами, аргами? Корона у англичан конечно впаяна в голову намертво. Другие сборные уже мир и евро кратно навыигрывали, но находится морган, который задается банальными вопросами.
+60
-21
+39
Ответ Иван Шуткин
Потому что он не лидер, а винтик в механизме.Все работает, то он заметен, а сам по себе не обладает качествами лидера
Напомню, что Джуду 20 лет (извините, глянул в ваш профиль - вам 36 - надеюсь, вы хорошо помните себя в 20)
+32
-5
+27
Ответ vel
Потому что нет конкретных тренерский требований. Или есть, но сводятся они к одному: "Парни, только не обосритесь".
А если бы им говорили "камон, летс гоу", то было бы лучше. Проверено))
+25
0
+25
Может, потому что даже АПЛ последний английский тренер выигрывал более 30 лет назад?
+24
0
+24
Ответ Иван Шуткин
Потому что он не лидер, а винтик в механизме.Все работает, то он заметен, а сам по себе не обладает качествами лидера
🤦‍♂️ ну да, это же не Беллингем тащил Реал в первой половине сезона, когда Вини и другие основные игроки получали травмы. И что ему надо делать в 20 лет? На Саутгейта орать? В этой сборной все играют, как деревья
+25
-2
+23
Беллингем самый яркий игрок мира только в английских фантазиях
+21
-11
+10
Потому что он не лидер, а винтик в механизме.Все работает, то он заметен, а сам по себе не обладает качествами лидера
+26
-18
+8
Это называется Аутгейт.
+8
-2
+6
Ответ Блуждающий странник
Беллингем самый яркий игрок мира только в английских фантазиях
и мадридистов
+12
-7
+5
Почему?))))) Серьезно да?))) Может потому что физрук в команде а не тренер?
+6
-1
+5
Ответ Денис Кёнигсберг
А если бы им говорили "камон, летс гоу", то было бы лучше. Проверено))
Показали бы кто boss of the gym?
+5
0
+5
Англия - Позор футбола, получается
+4
0
+4
Ответ rigobersong
Беллингем распиаренное бревно, без купленных мудей:))
Опять сбежал?
+4
0
+4
Потому что все только начинается с игр на вылет. Когда надо накатом выходить на пик формы по мере движения вверх, добавляя словно стайер на дистанции. Именно так выигрываются подобные турниры. Очень странно этого не принимать в расчет.
+3
0
+3
Ответ на поверхности, вернее у кромки поля
+4
-1
+3
Ответ vel
Потому что нет конкретных тренерский требований. Или есть, но сводятся они к одному: "Парни, только не обосритесь".
Как говорил мой тренер по футболу в институте: «в пас не играем, возможен перехват»
+2
0
+2
Ответ Один живой
всем свойственно ошибаться. Реал и без Джуда забирал ЛЧ, и еще заберет, а вот он без Реала сомневаюсь. Примитивная сборная.
Ииии.. Реал без много кого забирал Лиги чемпионов, где гарантия что Реал бы забрал лигу чемпионов без Беллингема? И особенно Чемпионат Испании, где в первой половине сезона столько важных мячей забил Джуд, у вас какое-то необоснованное хейтерство к Беллингему,да и в основном составе Реала просто так не играют....
+4
-2
+2
С какого перепуга он самый яркий игрок мира ? 🤔
+2
0
+2
Ответ Один живой
может просто потому что не могут? без окружения, как в клубных командах бразильцами, испанцами, аргами? Корона у англичан конечно впаяна в голову намертво. Другие сборные уже мир и евро кратно навыигрывали, но находится морган, который задается банальными вопросами.
Кто не может? Стоунз не умеет давать средние и дальние передачи? Сака и Фоден не умеет обыгрывать один-в-один кого угодно? Кейн не умеет забивать из любой позиции? Может есть сомнения в качествах Райса, который два года подряд один из лучших на своей позиции в мире даже судя по еврокубкам. К Джуду тоже минимум претензий, он традиционно устает во второй половине сезона, плюс молод ещё.
Куда больше бросается в глаза, что штаб сборной Англии, причем не только Саутгейт, но и физиолиги, и тактики, прекрасно проводят время в Германии. Потому что я вообще не вижу, чтобы хоть какая-то подготовка была.
+2
0
+2
ППц, они что в вакууме живут? Белингем уже 2 месяца мертвый
+3
-1
+2
Ответ Сергей Нортман
Самим не смешно защищать физрука, у которого уровень тренера как у Мостового?
У этого физрука лучший результат Англии в истории Евро за всё время, и лучший результат на ЧМ за последние 30 лет.
+2
0
+2
Тоже самое можно сказать и о Сака и о Фодене, и о Кейне
+3
-1
+2
А мне нравится сборная Англии. Пока она играет, я успеваю посуду перемыть, приготовить что-нибудь, пол помыть... С другими сборными так не получается
+3
-1
+2
Клопп надеюсь возглавит сб. Англии после Евро
+2
0
+2
Да потому что Англия самая переоцененная сборная со средним распиаренным составом
+2
-1
+1
2 гола за 3 игры со средничками.. ну что тут сказать.. хоть не пропускали много
+1
0
+1
Ответ alexlll
как вообще Саутгейт так долго держится???? на всех турнирах ведь играли дерьмово...
потому что с таким уровнем футболистов выйти дальше 1/8 уже весомое достижение
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий