У Англии 0 отборов, 1 перехват мяча и 2 удара в створ в 1-й тайме матча со Словенией

Теги Сборная Англии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Англии ни разу не отобрала мяч в 1-м тайме матча со Словенией.

Первый тайм в матче Англии и Словении в 3-м туре Евро-2024 завершился со счетом 0:0.

За первые 45 минут англичане пробили по воротам соперника 6 раз, дважды попав в створ ворот. Из 383 передач 347 (91%) были точными. Англия ни разу в 1-м тайме не совершила отбор мяча и сделала лишь 1 перехват.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).

Как Саутгейт стал таким осторожным человеком?

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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54 комментария
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Будьте снисходительнее к Саутгейту.
Он с ограниченным составом выжимает все, что можно. И это против напичканной суперзвездами Словении
+135
-4
+131
Желаю этой именитой команде с убогим унылым футболом скорейшего вылета, ну невозможно смотреть на этот антифутбол
+127
-3
+124
Игра Англии полностью соответствует выражению лица её главного тренера
+58
-1
+57
Ответ Леди Гаага
Будьте снисходительнее к Саутгейту. Он с ограниченным составом выжимает все, что можно. И это против напичканной суперзвездами Словении
И это без Калвина Филлипса
Он выжимает максимум
+57
-1
+56
Ответ Сергей Голощапов
Саутгейт походу где то раздобыл конспекты Бердыева
Но без Рязанцева с Караденизом не получается даже один мячик протолкнуть.
+46
0
+46
Это просто преступление, а не футбол
+37
0
+37
Саутгейт походу где то раздобыл конспекты Бердыева
+33
-1
+32
Ответ paratruper17
Игра Англии полностью соответствует выражению лица её главного тренера
Да тут вся группа как на подбор. Ладно Словения, к ним претензий ноль. Но остальные просто ужас.
+32
0
+32
Ответ Burel
Комментарий скрыт
Хорваты лидируют на Евро по xG, например
+27
-2
+25
Максимально скучная группа. Подходят к концу 5-й и 6-й матч, а забито 7 голов на четверых.
+14
0
+14
Что-то не вижу на этом Евро обладателя Золотого мяча:))
+16
-4
+12
Ответ Сергей Голощапов
Саутгейт походу где то раздобыл конспекты Бердыева
Есть такое. Позволяют Саутгейту не проигрывать с его буратинами.
+9
0
+9
Лежу на диване, играю с кошкой мячиком. У неё статистика лучше!🫣🤣
+9
0
+9
СЛОВЕНИЯ ЗАБЕЙ В КОНЦЕ, А!
+7
0
+7
Ответ Xm.md
Это вымышленные цифры, можно не брать их в расчет.
Про вымышленные цифры глупость, но я и все три матча их смотрел. По сравнению с Англией - крайне захватывающе играли.
+5
0
+5
25.06.2024 Деклан Райс: "Вы увидите другую сборную Англии"
+5
0
+5
Жаль сербы проиграли англичанам, 6 ничьих в этой группе было бы отражением скучной игры команд
+5
0
+5
Очень жаль что англичане уже в плове, было бы неплохо если бы словенцы затолкали какую-то случайную дуру и Англия вылетела) но жаль что так не произойдет
+5
0
+5
Англия - это как из двух комплектов деталей на Ролс-Ройс - сделать одну Ладу-Приору.
+4
0
+4
это от них хорваты ждали +3?)))
+4
0
+4
Англичане великолепны - минимум усилий, необходимый минимум эффективности :)
+3
0
+3
Ответ Сергей Голощапов
Саутгейт походу где то раздобыл конспекты Бердыева
У Саутгейта нет Сезара Наваса, Бухарова и Ротенберга, без них еврочашки не будет ((
+2
0
+2
Англия играет не пойми во что, но конкретно эта статистика манипулятивна. Тебе не надо перехватывать или отбирать мяч, если соперник не атакует.
+2
0
+2
Ответ Сергей Голощапов
Саутгейт походу где то раздобыл конспекты Бердыева
Ну не надо тут)) У Бекиевича команды забивали в среднем больше гола за игру
+2
0
+2
Одним словом ДОМИНАТОРЫ , не дать не взять .
+2
0
+2
Зовите его - Гарет 3 удара в створ
+1
0
+1
И куда делись все звездные игроки Англии?! Пора и ей на выход! Позорят только свою страну такой игрой)
+1
0
+1
Ответ Alex_nder
И куда делись все звездные игроки Англии?! Пора и ей на выход! Позорят только свою страну такой игрой)
Нет у них никаких звездных игроков. Во всех их клубах погоду делают испанцы, бразильцы, португальцы, бельгийцы. Без них деревяшки ничего не могут
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0
Поставьте Мостового , хуже не будет.
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Ответ Burel
Комментарий скрыт
Бомбит от Модрича, бомбит
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