У Англии 0 отборов, 1 перехват мяча и 2 удара в створ в 1-й тайме матча со Словенией

Сборная Англии ни разу не отобрала мяч в 1-м тайме матча со Словенией.

Первый тайм в матче Англии и Словении в 3-м туре Евро-2024 завершился со счетом 0:0.

За первые 45 минут англичане пробили по воротам соперника 6 раз, дважды попав в створ ворот. Из 383 передач 347 (91%) были точными. Англия ни разу в 1-м тайме не совершила отбор мяча и сделала лишь 1 перехват.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).

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