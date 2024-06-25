Болельщики Сербии устроили погром на улицах Мюнхена перед игрой с Данией. Сербы кидали бутылками в полицейских и громили витрины, полиция использовала перцовые баллончики

Теги Сборная Сербии по футболу Сборная Дании по футболу происшествия болельщики Евро-2024 Футбол

Сербские болельщики устроили беспорядки на улицах Мюнхена перед игрой с Данией.

Сегодня сербская сборная сыграет с командой Дании в 3-м туре Евро-2024. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

Примерно за четыре часа до начала матча в центре Мюнхена полиция арестовала одного сербского фаната за нарушение порядка. После чего другие болельщики попытались отбить его у полиции, что привело к столкновениям.

В полицейских полетели бутылки, фанаты ломали витрины. Силовики в ответ распылили перцовый спрей, но в конце концов полиции удалось успокоить болельщиков и развития конфликта удалось избежать. 

Фото: https://www.telegraf.rs/

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В следующий раз, бывших югославов вообще не пустят. Судя по всему вести, себя нормально они не умеют.
+5
-2
+3
Балканы горят, тут еще хорваты с боснийцами отличились
0
0
0
Югославы жгут просто... А представьте какое было бы шоу если-бы они единым фронтом выступили.... Живыми не ушёл бы никто....
+1
-1
0
Почему англичане такие мирные? в 2016 они ж чуточку бузили
Почему только балканцы?
0
0
0
А у нас бы одна рота ОМОНа и все бы сидели (лежали) тихо
0
0
0
Красавцы
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий