Болельщики Сербии устроили погром на улицах Мюнхена перед игрой с Данией. Сербы кидали бутылками в полицейских и громили витрины, полиция использовала перцовые баллончики

Сербские болельщики устроили беспорядки на улицах Мюнхена перед игрой с Данией.

Сегодня сербская сборная сыграет с командой в 3-м туре Евро-2024. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Примерно за четыре часа до начала матча в центре Мюнхена полиция арестовала одного сербского фаната за нарушение порядка. После чего другие болельщики попытались отбить его у полиции, что привело к столкновениям.

В полицейских полетели бутылки, фанаты ломали витрины. Силовики в ответ распылили перцовый спрей, но в конце концов полиции удалось успокоить болельщиков и развития конфликта удалось избежать.

Фото: https://www.telegraf.rs/

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