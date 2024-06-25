Обзор матча Нидерланды — Австрия, группы D на Евро 2024, 25.06.2024

В группе D на чемпионате Европы по футболу в двух матчах решалось, как распределят места три сборные, у каждой из которых хорошие шансы сыграть в плей-офф. В Берлине на Олимпиаштадионе проводили свой поединок сборные Нидерландов и Австрии. Матч завершился победой австрийской команды со счетом 3 : 2.

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Накануне последнего тура ситуация в квартете D складывались таким образом, что за исключением сборной Польши три команды имели хорошие шансы на выход в плей-офф. Победа в матче между командами Нидерландов и Австрии позволяла любой из них занять, как минимум, второе место. Рональд Куман пошел на эксперименты в составе и уже к середине первой половины игры о них пожалел. На 6-й минуте после быстрой атаки австрийцев Марко Арнаутович отдал передачу на Александра Прасса, тот прострелил, и Дониэлл Мален, вернувшийся в оборону, отправил мяч в собственные ворота. К этому моменту владение мячом у сборной Австрии составляло 88 процентов. Лишь к середине тайма «оранжевые» смогли выровнять игру и процент по владению. На 29-й минуте они создали свой голевой момент. Перед вратарем австрийцев оказался все тот же Мален, но футболист дортмундской «Боруссии» пробил мимо ворот.

Второй тайм получился одним из лучших на Евро 2024. Начался он с того, что команда Нидерландов сравняла счет. На 47-й минуте Коди Гакпо в штрафной площади получил передачу от Хави Симонса, которого Куман выпустил на замену еще в первом тайме, убрал на противоходе защитника и точно пробил в дальний угол ворот. Этот удар стал первым в створ ворот сборной Австрии. Сборная Нидерландов перехватила инициативу, но прошло 12 минут, и очередная атака австрийцев привела к голу Романо Шмида, который точно пробил головой. На 75-й минуте Ваут Вегорст поборолся за верховой мяч, скинул его в центр штрафной соперника, и Мемфис Депай во второй раз сравнял счет. Но радость «оранжевых» была недолгой. На 60-й минуте Марсель Забитцер оказался один перед воротами Барта Вербрюггена и несмотря на острый угол пробил точно над головой голкипера. В оставшееся время счет не изменился, и в результате сборная Австрии неожиданно заняла первое место в группе D.

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