Медведев о будущем Бакаева в «Зените»: «Сборы покажут»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Зелимхан Бакаев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев высказался о будущем Зелимхана Бакаева в «Зените».

Ранее появилась информация о том, что полузащитник, арендованный «Аль-Вахдой», не вернется в «Зенит» летом и продолжит выступать за клуб из ОАЭ до конца 2024 года.

«Рассчитывают ли на Бакаева в этом сезоне или возможен уход в аренду? Сборы покажут», – сказал председатель правления «Зенита». 

В прошедшем сезоне высшей лиги ОАЭ Бакаев провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

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16 комментариев
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скинут иуду как пить дать...
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Ответ Ильгам Айнетдинов
Это говорит о том,что не важен игрок,а лишь бы соперника ослабить)
Это говорит о том что не потянул.
Учитывая что в КБ не играл пред переходом.
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Надо продавать этот балласт!
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А сколько шума и видосов было при переходе, а теперь уже не знают как от этой легенды Зенита №7 избавиться 😁
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Ответ Доктор Щульц
Надо продавать этот балласт!
Да кому он нужен?! Такого и бесплатно никому не сдать)
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Сборы показали, что Бакаеву лучше уйти в UFC.
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Что тут показывать? Вперёд, на лавку.
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Сборы покажут в Оренбург ему или в Сочи
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Ответ Зелёный гопник
Перейдет в Спартак за 10 миллионов евро
Агентам
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Ответ Зелёный гопник
Перейдет в Спартак за 10 миллионов евро
В Химки за мешок картошки.
+1
-1
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