Медведев о будущем Бакаева в «Зените»: «Сборы покажут»

Александр Медведев высказался о будущем Зелимхана Бакаева в «Зените».

Ранее появилась информация о том, что полузащитник, арендованный «Аль-Вахдой», не вернется в « » летом и продолжит выступать за клуб из ОАЭ до конца 2024 года.

«Рассчитывают ли на в этом сезоне или возможен уход в аренду? Сборы покажут», – сказал председатель правления «Зенита».

В прошедшем сезоне высшей лиги ОАЭ Бакаев провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

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