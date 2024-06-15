Орлов о российских игроках «Зенита»: «Говорят, надо давать им больше времени. Но тренер же видит, что бразильцы предпочтительнее. Что показали Бакаев и Ахметов? Для чего их брали?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Ярослав Ракицкий Марио Фернандес Сердар Азмун Зелимхан Бакаев Ильзат Ахметов Вильмар Барриос Артур Гимараэс Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов высказался об игровом времени российских футболистов «Зенита».

«Вот говорят, надо нашим футболистам давать больше игрового времени. Но это же все от лукавого! Тренер сам себе не враг. Он же видит, что легионеры предпочтительнее на тренировках – те же бразильцы в «Зените».

Ну что в Питере показал Бакаев? А Ахметов? Для чего их брали? Они ничем не помогли команде! Есть вопросы и к Марио Фернандесу. Нужно ли его оставлять? Тут мне некорректно что-либо говорить. Есть руководство – оно примет решение. Но что мы имеем в сухом остатке?

А теперь сравните Ахметова, Фернандеса с другим новичком – Артуром. Весной бразилец забил победный гол «Краснодару» и золотой мяч в ворота «Ростова». Как говорится, почувствуйте разницу! Вот это реальный КПД.

Трансферы – тонкая вещь. Не всегда удается угадать с новичками. За последние годы лишь однажды все трое приглашенных исполнителей сразу пришлись ко двору – Барриос, Ракицкий и Азмун. Как нож в масло вошли в основной состав! А в ходе других кампаний, надо признать, случались и просчеты», – сказал футбольный комментатор. 

31 комментарий
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Брали ,чтобы ослабить конкурента.Игроки соответственно не играя получали хорошую зарплату.
+24
-10
+14
Ответ Сергей Фетисов
Брали ,чтобы ослабить конкурента.Игроки соответственно не играя получали хорошую зарплату.
Бакаева то?😂
От которого мясные сами открещивались?))
+10
-3
+7
Ответ Сергей Фетисов
Брали ,чтобы ослабить конкурента.Игроки соответственно не играя получали хорошую зарплату.
А Бакаев и Ахметов прям усиляли свои прежние команды? Не уверен.
+13
-7
+6
Для лавки их брали
+7
-3
+4
Ответ Сергей Фетисов
Брали ,чтобы ослабить конкурента.Игроки соответственно не играя получали хорошую зарплату.
т.е краснодар брал киргиза чтоб ослабить ЦСКА?
+3
0
+3
А Фернандес прям показал. Зато сходу стал основным игроком
+2
0
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"Для чего их брали?"
"Не всегда удается угадать с новичками."

Ну тут как бы логика выходит погулять.
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Вот именно, для чего их брали, а?
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Ответ Groznyi2024
Для лавки их брали
вот именно, кто-то всерьёз думал, что Ахметов там за основу поборется? он даже в ЦСКА место потерял в составе
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Кто чернее, тот и играет
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Может надо ввести принцип расплаты за игрока не деньгами а очками во внутреннем чемпе. Ну например купил тот же Зенит у Балтики игрока минус сколько то очков. Тогда меньше хапать будут и ослаблять конкурентов.
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Ответ Алексей Туроверов
Бакаев карьеру убил себе перейдя в Зенит
А до этого фонтаном била,ага. В аренде в Туле.
Да и сейчас прям выдающаяся, 1 гол в 19 матчах дночемпа. Зенит убил, ага)))
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ответ всем же понятен и ясен. зенит забирает сильных игроков у конкурентов не для прокачки скиллов россиян, а чтобы ослабить саму конкуренцию. пусть сидят на лавке, главное чтобы не играли у конкурентов. после зенита многие теряют в уровне и игровой кондиции, выигрывая в денежном плане. зачем нам такой чемпион и чемпионат? у семака уже комплекс неполноценности. он боится проиграть первенство без латиносов
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Хотели ослабить конкурента, а на деле избавили от балласта...
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Ответ Dinamik1
Может надо ввести принцип расплаты за игрока не деньгами а очками во внутреннем чемпе. Ну например купил тот же Зенит у Балтики игрока минус сколько то очков. Тогда меньше хапать будут и ослаблять конкурентов.
Угу, и Балтика тогда игрокам тоже очками зп будет платить))
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Тогда неплохо бы заменить и отечественного балабола паспортника-орлова на более качественного иностранного балабола.
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Ответ Отличник Ослов
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ Алексей Туроверов
Бакаев карьеру убил себе перейдя в Зенит
не бесплатно убил-то
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Ответ ilmir84
ответ всем же понятен и ясен. зенит забирает сильных игроков у конкурентов не для прокачки скиллов россиян, а чтобы ослабить саму конкуренцию. пусть сидят на лавке, главное чтобы не играли у конкурентов. после зенита многие теряют в уровне и игровой кондиции, выигрывая в денежном плане. зачем нам такой чемпион и чемпионат? у семака уже комплекс неполноценности. он боится проиграть первенство без латиносов
Т.е. ненужного Краснодару Ахметова взяли именно с этой целью?

Или настолько боялись Крыльев, что взяли Коваленко?
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Ответ TOSHIBA
Круговой сбежал от такого развития 😅
Ну посмотрим, как он теперь покажет себя😂
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Ответ Groznyi2024
Зенит как раз их развивает. В отличие от Зиньковских
Круговой сбежал от такого развития 😅
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Брали, чтобы было, а у других не было. 3 новых полировщика лавки уже и в этом сезоне будут. О чем футболеры думают?
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Изначально оба приходили как игроки запаса .
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Комментарий удален пользователем
Получается, ЦСКА сбросил балласт
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