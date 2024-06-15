Орлов о российских игроках «Зенита»: «Говорят, надо давать им больше времени. Но тренер же видит, что бразильцы предпочтительнее. Что показали Бакаев и Ахметов? Для чего их брали?»

Геннадий Орлов высказался об игровом времени российских футболистов «Зенита».

«Вот говорят, надо нашим футболистам давать больше игрового времени. Но это же все от лукавого! Тренер сам себе не враг. Он же видит, что легионеры предпочтительнее на тренировках – те же бразильцы в « ».

Ну что в Питере показал ? А Ахметов? Для чего их брали? Они ничем не помогли команде! Есть вопросы и к . Нужно ли его оставлять? Тут мне некорректно что-либо говорить. Есть руководство – оно примет решение. Но что мы имеем в сухом остатке?

А теперь сравните , Фернандеса с другим новичком – . Весной бразилец забил победный гол «Краснодару» и золотой мяч в ворота «Ростова». Как говорится, почувствуйте разницу! Вот это реальный КПД.

Трансферы – тонкая вещь. Не всегда удается угадать с новичками. За последние годы лишь однажды все трое приглашенных исполнителей сразу пришлись ко двору – Барриос, Ракицкий и Азмун. Как нож в масло вошли в основной состав! А в ходе других кампаний, надо признать, случались и просчеты», – сказал футбольный комментатор.