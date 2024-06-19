Медведев о Бакаеве: «Зелимхан вернется в «Зенит» в июле»
В «Зените» высказались о будущем Зелимхана Бакаева.
Ранее появилась информация о том, что полузащитник, арендованный «Аль-Вахдой», не вернется в «Зенит» летом и продолжит выступать за клуб из ОАЭ до конца 2024 года.
«Бакаев вернется в команду в июле», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
В прошедшем сезоне высшей лиги ОАЭ Бакаев провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его подробная статистика доступна здесь.
зная какой состав собираеться это мина замедленного дейсвия ах да семак не доработае и до лета следующего года
не клуб а фк магазин десяточка
привет фанатам фк рнио да жанейро