Медведев о Бакаеве: «Зелимхан вернется в «Зенит» в июле»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев высшая лига ОАЭ Аль-Вахда Зелимхан Бакаев Спорт-Экспресс Футбол

В «Зените» высказались о будущем Зелимхана Бакаева.

Ранее появилась информация о том, что полузащитник, арендованный «Аль-Вахдой», не вернется в «Зенит» летом и продолжит выступать за клуб из ОАЭ до конца 2024 года.

«Бакаев вернется в команду в июле», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

В прошедшем сезоне высшей лиги ОАЭ Бакаев провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

14 комментариев
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Медведеву надо раз в неделю собирать пресс-конференцию и скопом опровергать весь тот бред, который за это время успеют сочинить в Москве.
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Опять "источник знакомый с ситуацией" лопухнулся.
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Выдающийся сезон провел Зелимхан, чего уж там. 1 гол, 3 голевые...
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После такого, я просто уверен, что за 2 недели до начала чемпионата поменяют лимит на "на поле 6+5". Уж больного много желающих испортить Зениту юбилейный сезон.
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Сейчас Ваня Карпов опровергнет, а то Медведев суету тут наводит.
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Во Бака прёт... В 19 матчах 1 гол!!!
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не хорошая ситуация сейчас в зените не хорошая

зная какой состав собираеться это мина замедленного дейсвия ах да семак не доработае и до лета следующего года

не клуб а фк магазин десяточка

привет фанатам фк рнио да жанейро
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Для РПЛ неплохой игрок, точно не пропадет
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Легенда!
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один сезон в Спартаке выглядел неплохо (ну еще в Туле), но в целом игрок ни о чем оказался, аж 13 матчей за сборную выглядят сейчас дичью
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Ответ Зелёный гопник
Для РПЛ неплохой игрок, точно не пропадет
если возьмется за ум и перестанет играть в дриблинг ради дриблинга, то может быть
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