Медведев о Бакаеве: «Зелимхан вернется в «Зенит» в июле»

В «Зените» высказались о будущем Зелимхана Бакаева.

Ранее появилась информация о том, что полузащитник, арендованный «Аль-Вахдой», не вернется в « » летом и продолжит выступать за клуб из ОАЭ до конца 2024 года.

«Бакаев вернется в команду в июле», – сказал председатель правления «Зенита» .

В прошедшем сезоне высшей лиги ОАЭ Бакаев провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его подробная статистика доступна здесь.