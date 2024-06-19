Бакаев не вернется в «Зенит» летом. Соглашение с «Аль-Вахдой» рассчитано до конца года («РБ Спорт»)

Полузащитник Зелимхан Бакаев не вернется в «Зенит» этим летом.

По информации «РБ Спорт», арендное соглашение между клубом « » и сине-бело-голубыми рассчитано до конца 2024 года.

При этом в сентябре прошлого года пресс-служба « » сообщала, что будет играть за клуб из Абу-Даби на правах аренды до конца сезона без права выкупа.

В прошедшем сезоне высшей лиги ОАЭ российский игрок провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость бывшего футболиста «Спартака» в 2 млн евро.