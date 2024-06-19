Бакаев не вернется в «Зенит» летом. Соглашение с «Аль-Вахдой» рассчитано до конца года («РБ Спорт»)
Полузащитник Зелимхан Бакаев не вернется в «Зенит» этим летом.
По информации «РБ Спорт», арендное соглашение между клубом «Аль-Вахда» и сине-бело-голубыми рассчитано до конца 2024 года.
При этом в сентябре прошлого года пресс-служба «Зенита» сообщала, что Бакаев будет играть за клуб из Абу-Даби на правах аренды до конца сезона без права выкупа.
В прошедшем сезоне высшей лиги ОАЭ российский игрок провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость бывшего футболиста «Спартака» в 2 млн евро.
А вот если Глушенков будет такой же фигней страдать на поле, как Ахметов и Бакаев, то пусть Ерохина подменяет.