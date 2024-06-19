Бакаев не вернется в «Зенит» летом. Соглашение с «Аль-Вахдой» рассчитано до конца года («РБ Спорт»)

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига ОАЭ Аль-Вахда Зелимхан Бакаев Футбол

Полузащитник Зелимхан Бакаев не вернется в «Зенит» этим летом.

По информации «РБ Спорт», арендное соглашение между клубом «Аль-Вахда» и сине-бело-голубыми рассчитано до конца 2024 года.

При этом в сентябре прошлого года пресс-служба «Зенита» сообщала, что Бакаев будет играть за клуб из Абу-Даби на правах аренды до конца сезона без права выкупа.

В прошедшем сезоне высшей лиги ОАЭ российский игрок провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость бывшего футболиста «Спартака» в 2 млн евро.

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17 комментариев
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Удачи легенда!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А ведь в Спартаке мог стать полноценным ТОПом.
Продал талант за газовые баксы Миллера.
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Ну логично в целом. Из группы в ЛЧ должны выходить и без него. А к плей-офф как раз подтянется
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Ответ OldRedWhite
А если бы Глушенкова не подписали ? А так какая-то замена будет Зелимхану !
На замену Зелимхану Ахметов есть.
А вот если Глушенков будет такой же фигней страдать на поле, как Ахметов и Бакаев, то пусть Ерохина подменяет.
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Ответ pashajj
Продал талант за газовые баксы Миллера.
И это сразу началось после драки у Красносельской.
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Ответ Валли
что ты несешь, сначала в ситуации разберись
Привет камрад, чувство юмора не каждому дано...
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Ответ Антоша
Ну логично в целом. Из группы в ЛЧ должны выходить и без него. А к плей-офф как раз подтянется
Подтянется.. на турнике пару раз)
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