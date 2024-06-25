«Зенит» усиливается россиянами, которых, может быть, не хватало. Теперь будет достаточно». Андрей Мостовой о трансферах Глушенкова, Волкова, Горшкова и Латышонка

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Мостовой Евгений Латышонок Матч ТВ Максим Глушенков Юрий Горшков Сергей Волков Футбол

Андрей Мостовой поделился мнением о покупке «Зенитом» четырех российских игроков.

В июне клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходах вратаря Евгения Латышонка из «Балтики», вингера Максима Глушенкова из «Локомотива», защитников Сергея Волкова из «Краснодара» и Юрия Горшкова из «Крыльев Советов».

– В команде уже четыре новичка и все россияне. Что можете о них сказать?

– Только с Латышонком не знаком, остальных всех знаю, в том числе по сборной. Хорошие ребята, интересные. Но сейчас ближе познакомимся.

А вообще, «Зенит» усиливается российскими игроками, которых, может быть, нам не хватало в обойме. Теперь будет достаточно, – сказал игрок «Зенита» Андрей Мостовой.

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13 комментариев
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Теперь, Андрюха, тебе придется пахать, чтобы в основу попасть, а то ведь будешь сидеть на лавке.
+6
0
+6
Ответ r3tr0!
Если Зенит усиливается россиянами, значит, там, по-видимому, что-то о знают, к примеру, о лимите
Возможно. А может быть, просто не хотят дальше держать на контрактах других россиян, типа Фернандеса, Чистякова и т.д.. И идет рабочее обновление части состава. Тот же Васютин, например, уже заключил контракт с другим клубом (Акрон, если я правильно помню).
+7
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+6
Ответ Caniball
Ну Мостовому теперь места нет даже при выходе на замену)))
Про Караваева тоже говорили, что сгниет на лавке под Смольниковым. Но он смог показать себя и вытеснил того из основы. Конкуренция - это хорошо.
Как раз разбалансированность состава и стала причиной проблем "Зенита" в прошлом сезоне. Выводы сделаны.
Как и ответ тем, кто орал, что клуб играет только легионерами. Хотя тот же "Краснодар" делал тоже самое.
+4
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+4
Ответ r3tr0!
Если Зенит усиливается россиянами, значит, там, по-видимому, что-то о знают, к примеру, о лимите
Вот отметим 100-летие и можно обратно лимит "6+5 на поле" возвращать. Как раз и юбилейную распродажу устроим :)
+3
-1
+2
Ответ Циник Петербургский
Возможно. А может быть, просто не хотят дальше держать на контрактах других россиян, типа Фернандеса, Чистякова и т.д.. И идет рабочее обновление части состава. Тот же Васютин, например, уже заключил контракт с другим клубом (Акрон, если я правильно помню).
Если на игрока спроса нет, то разорвать с ним контракт дороже, чем отправлять в аренды.

Потому как при разрыве контракта придётся оставшуюся часть ЗП выплатить разом игроку, а в аренде, даже если платить 100% ЗП, расходы распределяются по периодам.

Но, думается мне, за Баку/Чистого/Сутора б0льшую часть ЗП выплачивал принимающий клуб.
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
это газпром типа психанул? типа мало у нас русских?? получайте и бац бац бац всех скупил у конкурентов за любые бабки
у каких конкурентов? кто их видел и как их звать?)
Балтика, Крылья , Локо и Краснодар?)
ключевое слово скупил - кто мешал не продавать?
это вам не при СССР, где один бежит в Кремль, указывает пальчиком и за бесплатно в спартак Швецов, Радченко, а в Динамо с ЦСКА только дождись призыва и тащи кого хочешь)))
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+2
Ответ Циник Петербургский
Возможно. А может быть, просто не хотят дальше держать на контрактах других россиян, типа Фернандеса, Чистякова и т.д.. И идет рабочее обновление части состава. Тот же Васютин, например, уже заключил контракт с другим клубом (Акрон, если я правильно помню).
Про Акрон верно.
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+1
Ответ Злодей Спб
Вот отметим 100-летие и можно обратно лимит "6+5 на поле" возвращать. Как раз и юбилейную распродажу устроим :)
и затем снова смотреть на штабеля брёвен?(((
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0
Ответ Циник Петербургский
Возможно. А может быть, просто не хотят дальше держать на контрактах других россиян, типа Фернандеса, Чистякова и т.д.. И идет рабочее обновление части состава. Тот же Васютин, например, уже заключил контракт с другим клубом (Акрон, если я правильно помню).
видимо Аршавин достучался до Руководства, ещё бы убрать Ерохина, Сергеева , Изидора, Мантуана и взять силового высокорослого ЦФ, чтобы не кружили бесполезно вокруг штрафной в перепас, а грузи туда, а там Кассьера и Башня
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Ответ Caniball
Ну Мостовому теперь места нет даже при выходе на замену)))
я бы Мостика оставил, а Мантуана , Изидора и Артура - гуляйте!
3 места под легов!
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