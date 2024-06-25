«Зенит» усиливается россиянами, которых, может быть, не хватало. Теперь будет достаточно». Андрей Мостовой о трансферах Глушенкова, Волкова, Горшкова и Латышонка
Андрей Мостовой поделился мнением о покупке «Зенитом» четырех российских игроков.
В июне клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходах вратаря Евгения Латышонка из «Балтики», вингера Максима Глушенкова из «Локомотива», защитников Сергея Волкова из «Краснодара» и Юрия Горшкова из «Крыльев Советов».
– В команде уже четыре новичка и все россияне. Что можете о них сказать?
– Только с Латышонком не знаком, остальных всех знаю, в том числе по сборной. Хорошие ребята, интересные. Но сейчас ближе познакомимся.
А вообще, «Зенит» усиливается российскими игроками, которых, может быть, нам не хватало в обойме. Теперь будет достаточно, – сказал игрок «Зенита» Андрей Мостовой.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Как раз разбалансированность состава и стала причиной проблем "Зенита" в прошлом сезоне. Выводы сделаны.
Как и ответ тем, кто орал, что клуб играет только легионерами. Хотя тот же "Краснодар" делал тоже самое.
Потому как при разрыве контракта придётся оставшуюся часть ЗП выплатить разом игроку, а в аренде, даже если платить 100% ЗП, расходы распределяются по периодам.
Но, думается мне, за Баку/Чистого/Сутора б0льшую часть ЗП выплачивал принимающий клуб.
Балтика, Крылья , Локо и Краснодар?)
ключевое слово скупил - кто мешал не продавать?
это вам не при СССР, где один бежит в Кремль, указывает пальчиком и за бесплатно в спартак Швецов, Радченко, а в Динамо с ЦСКА только дождись призыва и тащи кого хочешь)))
3 места под легов!