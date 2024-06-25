«Зенит» усиливается россиянами, которых, может быть, не хватало. Теперь будет достаточно». Андрей Мостовой о трансферах Глушенкова, Волкова, Горшкова и Латышонка

Андрей Мостовой поделился мнением о покупке «Зенитом» четырех российских игроков.

В июне клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходах вратаря Евгения Латышонка из «Балтики», вингера Максима Глушенкова из «Локомотива», защитников Сергея Волкова из «Краснодара» и Юрия Горшкова из «Крыльев Советов».

– В команде уже четыре новичка и все россияне. Что можете о них сказать?

– Только с Латышонком не знаком, остальных всех знаю, в том числе по сборной. Хорошие ребята, интересные. Но сейчас ближе познакомимся.

А вообще, «Зенит» усиливается российскими игроками, которых, может быть, нам не хватало в обойме. Теперь будет достаточно, – сказал игрок «Зенита» Андрей Мостовой.

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