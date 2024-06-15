Андрей Мостовой о «Зените»: «Мы чемпионы, но все понимают, что сезон нехороший. Не сказал бы, что против нас научились играть. Скорее, дело в нашей перестройке»

Теги Зенит Ростов Рубин премьер-лига Россия Факел Краснодар Динамо Андрей Мостовой Матч ТВ Футбол

Андрей Мостовой высказался о напряженной чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» претендовали на титул до последнего тура. В итоге клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в 6-й раз подряд. 

– Самая обидная потеря очков по ходу сезона?

– Для меня – в Ростове, когда упустили победу в компенсированное время, и то же самое потом произошло в Воронеже. Не говорю уже о том, что дома, если честно, надо всех обыгрывать. А мы… Но что тут уже вспоминать… Одни только 0:2 от «Рубина» в самый ответственный момент чего стоили! Да, в итоге мы чемпионы, но все понимают, что это нехороший для нас сезон.

– Может быть, соперники научились играть против «Зенита»?

– Не сказал бы. Скорее, дело в том, что мы перестраивались по ходу дела. Новые игроки пришли, им тоже надо было притереться, – сказал полузащитник «Зенита». 

6 комментариев
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Да, Андрей, надо учиться забивать с дух метров.
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Если сезон "нехороший" для Зенита, выигравшего все внутренние соревнования, в которых он принимал участие, то какой же он тогда для Динамо, шедшего в чемпионате на 1-м месте перед началом последнего тура, но ставшего всего лишь 3-м?
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мостовому преодолеть себя -искать причины плохой игры в себе .А так если б из трущоб и бандитских фавел был бы- то притом как относятся к жизни они и он -может играть в любой лиге 5. а бразильцы имеют в зените отличный доход содержат свои семьи и понимают что они лучшие вот и играют не в полную силу .Чемпионат обрёл зрелищность не за счёт что уровень поднялся а зенит сдал.Вот поэтому и нужна ротация и замена игроков продажа уже насытившихся на молодых и голодных.Зениту и всему РФПЛ удачи
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Ответ Циник Петербургский
Если сезон "нехороший" для Зенита, выигравшего все внутренние соревнования, в которых он принимал участие, то какой же он тогда для Динамо, шедшего в чемпионате на 1-м месте перед началом последнего тура, но ставшего всего лишь 3-м?
Они тоже трофеев собрали гору целую. Винлайн тренер года, винлайн форвард года, винлайн игрок года. чем тебе не требл? Зениту такое и не снилось
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