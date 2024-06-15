Андрей Мостовой о «Зените»: «Мы чемпионы, но все понимают, что сезон нехороший. Не сказал бы, что против нас научились играть. Скорее, дело в нашей перестройке»
Андрей Мостовой высказался о напряженной чемпионской гонке в Мир РПЛ.
«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» претендовали на титул до последнего тура. В итоге клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в 6-й раз подряд.
– Самая обидная потеря очков по ходу сезона?
– Для меня – в Ростове, когда упустили победу в компенсированное время, и то же самое потом произошло в Воронеже. Не говорю уже о том, что дома, если честно, надо всех обыгрывать. А мы… Но что тут уже вспоминать… Одни только 0:2 от «Рубина» в самый ответственный момент чего стоили! Да, в итоге мы чемпионы, но все понимают, что это нехороший для нас сезон.
– Может быть, соперники научились играть против «Зенита»?
– Не сказал бы. Скорее, дело в том, что мы перестраивались по ходу дела. Новые игроки пришли, им тоже надо было притереться, – сказал полузащитник «Зенита».