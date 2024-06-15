Андрей Мостовой о «Зените»: «Мы чемпионы, но все понимают, что сезон нехороший. Не сказал бы, что против нас научились играть. Скорее, дело в нашей перестройке»

Андрей Мостовой высказался о напряженной чемпионской гонке в Мир РПЛ.

« », « » и «Динамо» претендовали на титул до последнего тура. В итоге клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в 6-й раз подряд.

– Самая обидная потеря очков по ходу сезона?

– Для меня – в , когда упустили победу в компенсированное время, и то же самое потом произошло в Воронеже. Не говорю уже о том, что дома, если честно, надо всех обыгрывать. А мы… Но что тут уже вспоминать… Одни только 0:2 от « » в самый ответственный момент чего стоили! Да, в итоге мы чемпионы, но все понимают, что это нехороший для нас сезон.

– Может быть, соперники научились играть против «Зенита»?

– Не сказал бы. Скорее, дело в том, что мы перестраивались по ходу дела. Новые игроки пришли, им тоже надо было притереться, – сказал полузащитник «Зенита».