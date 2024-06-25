Андрей Мостовой: «Зенит» – огромный клуб с огромными традициями. Очень важно в сезон столетия клуба выиграть как можно больше трофеев»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой высказался о важности предстоящего сезона для «Зенита».

– Впереди сезон столетия «Зенита». Предыдущий сезон завершился очень бурно и ярко. Удалось ли «перезарядить батарейки»? С какими эмоциями вступаете в этот важный для клуба и города отрезок?

– Прошлый сезон очень интересно сложился и для команды, и для меня лично. Интересный был сезон.

Впервые у меня было так много непонятных травм – странный период, очень хотелось, чтобы он поскорее закончился, чтобы все заново начать и с чистой головой, с новой мотивацией и новыми амбициями войти в следующий. Очень большая надежда на предстоящий сезон! 

– Сто лет клубу. Что эта веха лично для вас значит?

– Когда команде сто лет, это огромная честь. Это значит, что «Зенит» – огромный клуб с огромными традициями. Я думаю, что сейчас отличное время для того, чтобы их продолжить. Мы можем поставить рекорд по количеству чемпионств подряд.

Думаю, это очень важно – в сезон столетия клуба выиграть как можно больше трофеев, а чемпионство – прежде всего. Очень хочется порадовать болельщиков и руководство. Думаю, вся команда, не только футболисты, все понимают, как это важно для города, для клуба и новых рекордов, – сказал полузащитник «Зенита». 

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37 комментариев
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Ответ Роман
какие традиции у клуба образованного в 2007 году?
Погоди, а что же свидетели великагопичиньона рассказывали, как Зенит при Советах прозябал, и потом тоже, когда гроза Реала разрывал мировой футбол?
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Зениту в годовщину столетия клуба красивых и ярких побед! Болельщикам здоровья и радости от выступлений любимой команды!👏👏👏
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Кубок Гагарина ещё им отдайте
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Ответ фанат спартака с 1967
газпром терпит крах,дивиденды не выплачивают,работягам задерживают зарплату,но зенит не обидят ,накупят бразил и выиграют очередной чемпионат
Голландские-то уголовники - это ведь не какие-то там "бразилы", в том числе выигравшие олимпиаду! Это ж "гордость" всего преступного мира! Ой, в смысле, Спартака, конечно ;) Да и вытащить "на уровне министерств" легендарного тушинско-голландского наркобарыгу в Россию из под экстрадиции в голландскую тюрьму тоже, наверное, недешево стоит. Но Вы, типичный спартаковец, всё про Зенит переживаете. А не про ваше допинго-уголовное сообщество. Похвально!

И да. Возможно, злоупотребление спартаковскими веществами от Промеса и Титова влияет на мозг типичных спартаковцев, вроде Вас, раз они начинают писать "бразил" вместо "бразильцев"? Ну, да не суть. ЧС. Ничего личного. Просто не интересует прочтение комментов от персонажей с таким уровнем интеллекта ;)
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+3
Ответ фанат спартака с 1967
газпром терпит крах,дивиденды не выплачивают,работягам задерживают зарплату,но зенит не обидят ,накупят бразил и выиграют очередной чемпионат
Да да, конечно. Скоро Газпром загнётся. Надейся и жди. Можешь помолиться, всё равно не поможет.
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+3
Трофеев всего три
+6
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+2
Ответ Mixalblch
Да отдайте им "чашку", а остальные 15 команд будут играть
А если с Зенитом в лиге, остальные 15 команд не играют что ли?
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Ответ ЗЕНИТ65
Комментарий удален модератором
Да,надо шампур крутануть.
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Ответ юра георгиевский
В этом сезоне у ЗЕНИТА опять будет требл . 🏆💙🏆💙🏆💙 Счастливого просмотра всем, побед 💥💥💥 ЗЕНИТА 💙.
100 % , ну или 99 % в крайнем случае , что так и будет !
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Ответ ПавелПавел
Трофеев всего три
А Кубок МатчТВ, а копадельсоль?
+2
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Какие там традиции))Газпромовские?))ахха
+9
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Ответ Annamengli
зенит обосрётся
Разве что на тебя.
+4
-3
+1
Ответ Алексей Супонинский
Их "традицию" показали дзюба и азмун
Причем все пытаются отмазаться, что это не их воспитанники )) и они не при делах )))
Только все произошло в голубой раздевалке )
+2
-1
+1
с традициями?
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Ответ egorov.bsp
А Кубок МатчТВ, а копадельсоль?
А там ещё можно придумать типо. Miller GaZprom Open😁😇
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А где слова благодарности высокоэффективному менеджеру г-ну миллеру?
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Молодой еще.
Даже газовое достояние и миллера не додумался поблагодарить.
Все-таки до йозе Марино ему еще далеко.
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Ответ sled
100 лет назад на ЛМЗ появилась команда Спартак, при чем тут сталинец?
100 лет назад не было ВСО Спартак. Да и ФК спартак не было. И при чём здесь спартак?
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Ответ KOTOV71
Потянуло дымком...
Комментарий удален модератором
Ещё межсезонный хапнут
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