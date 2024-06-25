Андрей Мостовой: «Зенит» – огромный клуб с огромными традициями. Очень важно в сезон столетия клуба выиграть как можно больше трофеев»

Андрей Мостовой высказался о важности предстоящего сезона для «Зенита».

– Впереди сезон столетия «Зенита». Предыдущий сезон завершился очень бурно и ярко. Удалось ли «перезарядить батарейки»? С какими эмоциями вступаете в этот важный для клуба и города отрезок?

– Прошлый сезон очень интересно сложился и для команды, и для меня лично. Интересный был сезон.

Впервые у меня было так много непонятных травм – странный период, очень хотелось, чтобы он поскорее закончился, чтобы все заново начать и с чистой головой, с новой мотивацией и новыми амбициями войти в следующий. Очень большая надежда на предстоящий сезон!

– Сто лет клубу. Что эта веха лично для вас значит?

– Когда команде сто лет, это огромная честь. Это значит, что «Зенит» – огромный клуб с огромными традициями. Я думаю, что сейчас отличное время для того, чтобы их продолжить. Мы можем поставить рекорд по количеству чемпионств подряд.

Думаю, это очень важно – в сезон столетия клуба выиграть как можно больше трофеев, а чемпионство – прежде всего. Очень хочется порадовать болельщиков и руководство. Думаю, вся команда, не только футболисты, все понимают, как это важно для города, для клуба и новых рекордов, – сказал полузащитник « ».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?