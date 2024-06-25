Игроки и тренеры Венгрии посетили Варгу в больнице. Форвард прооперирован после перелома костей лица

Игроки и тренеры Венгрии навестили прооперированного Барнабаша Варгу в больнице.

На 68-й минуте матча Венгрия – Шотландия (1:0) 30-летний нападающий столкнулся с вратарем соперника Ангусом Ганном. После этого футболист «Ференцвароша» упал на газон, были заметны конвульсивные движения.

У Варги были выявлены множественные переломы лицевых костей со смещением. Его успешно прооперировали в клинике Штутгарта.

Тренеры и игроки сборной Венгрии посетили травмированного игрока в больнице.

Фото: twitter.com/MLSZhivatalos

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?