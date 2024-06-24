Форвард Венгрии Варга прооперирован после столкновения с вратарем Шотландии. Его выпишут в среду
Форвард сборной Венгрии Барнабаш Варга прооперирован после тяжелой травмы.
Вчера сборная Венгрии обыграла Шотландию (1:0) в 3-м туре группового этапа Евро-2024 и заняла третье место в группе A.
На 68-й минуте вратарь шотландцев Ангус Ганн врезался в нападающего Венгрии Варгу, после чего футболист «Ференцвароша» упал на газон, были заметны конвульсивные движения. Пострадавшего спрятали за ширмой от камер, ему долго оказывали ему помощь, а затем увезли на каталке. У Варги выявлены множественные переломы лицевых костей со смещением.
Как передает пресс-служба Венгерской футбольной ассоциации, сегодня днем Варга был успешно прооперирован в клинике Штутгарта. Сообщается, что операция прошла без осложнений, поэтому форвард сборной Венгрии может быть выписан уже в среду.
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