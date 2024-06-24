Форвард Венгрии Варга прооперирован после столкновения с вратарем Шотландии. Его выпишут в среду

Форвард сборной Венгрии Барнабаш Варга прооперирован после тяжелой травмы.

Вчера сборная Венгрии обыграла Шотландию (1:0) в 3-м туре группового этапа и заняла третье место в группе A.

На 68-й минуте вратарь шотландцев врезался в нападающего Венгрии Варгу, после чего футболист « » упал на газон, были заметны конвульсивные движения. Пострадавшего спрятали за ширмой от камер, ему долго оказывали ему помощь, а затем увезли на каталке. У Варги выявлены множественные переломы лицевых костей со смещением.

Как передает пресс-служба Венгерской футбольной ассоциации, сегодня днем Варга был успешно прооперирован в клинике Штутгарта. Сообщается, что операция прошла без осложнений, поэтому форвард сборной Венгрии может быть выписан уже в среду.

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