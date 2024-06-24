У венгра Варги множественные переломы лицевых костей со смещением. Форварда выпишут в среду, если после операции все будет хорошо

Появились данные о самочувствии венгерского форварда, получившего тяжелую травму.

Вчера сборная Венгрии обыграла Шотландию (1:0) в 3-м туре и заняла третье место в группе A.

На 68-й минуте вратарь шотландцев Ангус Ганн врезался в форварда Венгрии Варгу. 30-летний футболист « » упал на газон, были заметны конвульсивные движения. Пострадавшего спрятали за ширмой от камер, ему долго оказывали помощь, а затем увезли на каталке. После игры тренер венгров Марко Росси сообщил: «У Варги перелом лицевой кости. Он больше не сыграет на Евро».

«Во время столкновения получил сотрясение мозга и потерял сознание. К моменту прибытия в машину скорой помощи он уже был в сознании, после чего его доставили в клинику Штутгарта, где после обследования был составлен план лечения, согласно которому его прооперируют.

У нашего нападающего множественные переломы лицевых костей, сломано несколько мелких и крупных костей, а некоторые даже сместились. После операции Варгу подержат в больнице два дня, и если все пройдет хорошо, его выпишут уже в среду.

Что касается немецкого протокола первой помощи, я не хочу комментировать это, так как не знаю его подробно и ответственности за него не несу. Однако у меня была возможность навестить Барну в больнице, и я увидел, что он в руках профессионалов, ему уделяется много внимания», – сказал врач « » Гергели Панич.

Страшная травма Варги – ширма и ужас всего стадиона. Хорошо, что он в сознании

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