У венгра Варги множественные переломы лицевых костей со смещением. Форварда выпишут в среду, если после операции все будет хорошо
Появились данные о самочувствии венгерского форварда, получившего тяжелую травму.
Вчера сборная Венгрии обыграла Шотландию (1:0) в 3-м туре Евро-2024 и заняла третье место в группе A.
На 68-й минуте вратарь шотландцев Ангус Ганн врезался в форварда Венгрии Варгу. 30-летний футболист «Ференцвароша» упал на газон, были заметны конвульсивные движения. Пострадавшего спрятали за ширмой от камер, ему долго оказывали помощь, а затем увезли на каталке. После игры тренер венгров Марко Росси сообщил: «У Варги перелом лицевой кости. Он больше не сыграет на Евро».
«Во время столкновения Барни получил сотрясение мозга и потерял сознание. К моменту прибытия в машину скорой помощи он уже был в сознании, после чего его доставили в клинику Штутгарта, где после обследования был составлен план лечения, согласно которому его прооперируют.
У нашего нападающего множественные переломы лицевых костей, сломано несколько мелких и крупных костей, а некоторые даже сместились. После операции Варгу подержат в больнице два дня, и если все пройдет хорошо, его выпишут уже в среду.
Что касается немецкого протокола первой помощи, я не хочу комментировать это, так как не знаю его подробно и ответственности за него не несу. Однако у меня была возможность навестить Барну в больнице, и я увидел, что он в руках профессионалов, ему уделяется много внимания», – сказал врач «Ференцвароша» Гергели Панич.
Страшная травма Варги – ширма и ужас всего стадиона. Хорошо, что он в сознании
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хорошо что закрыли простынями , что бы журналюги не фоткали
но на сколько должны быть слепыми судьи в поле и особенно на Варе чтобы не заметить там нарушение правил со стороны защитника шотландцев?!? защитник его откровенно держал рукой или я не прав?
Сотрясение тоже было, через два дня могут и не выписать ещё.