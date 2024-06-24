У венгра Варги множественные переломы лицевых костей со смещением. Форварда выпишут в среду, если после операции все будет хорошо

Теги высшая лига Венгрия Сборная Венгрии по футболу травмы Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Ференцварош Барнабаш Варга Здоровье Футбол

Появились данные о самочувствии венгерского форварда, получившего тяжелую травму.

Вчера сборная Венгрии обыграла Шотландию (1:0) в 3-м туре Евро-2024 и заняла третье место в группе A.

На 68-й минуте вратарь шотландцев Ангус Ганн врезался в форварда Венгрии Варгу. 30-летний футболист «Ференцвароша» упал на газон, были заметны конвульсивные движения. Пострадавшего спрятали за ширмой от камер, ему долго оказывали помощь, а затем увезли на каталке. После игры тренер венгров Марко Росси сообщил: «У Варги перелом лицевой кости. Он больше не сыграет на Евро».

«Во время столкновения Барни получил сотрясение мозга и потерял сознание. К моменту прибытия в машину скорой помощи он уже был в сознании, после чего его доставили в клинику Штутгарта, где после обследования был составлен план лечения, согласно которому его прооперируют.

У нашего нападающего множественные переломы лицевых костей, сломано несколько мелких и крупных костей, а некоторые даже сместились. После операции Варгу подержат в больнице два дня, и если все пройдет хорошо, его выпишут уже в среду.

Что касается немецкого протокола первой помощи, я не хочу комментировать это, так как не знаю его подробно и ответственности за него не несу. Однако у меня была возможность навестить Барну в больнице, и я увидел, что он в руках профессионалов, ему уделяется много внимания», – сказал врач «Ференцвароша» Гергели Панич.

Страшная травма Варги – ширма и ужас всего стадиона. Хорошо, что он в сознании

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13 комментариев
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Здоровья ему, и поскорее оправиться от такой страшной травмы!
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жесть конечно
хорошо что закрыли простынями , что бы журналюги не фоткали
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"множественные переломы лицевых костей со смещением" - ужасно звучит, думаю без пластин не обойдётся
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Да плевать, когда его выпишут. Главное, что он жив. Хорошо, что все закрыли простынями, чтобы на жареное мерзкие журналюги не слетелись
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Скорейшего восстановления и крепкого здоровья!
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здоровья Варге и скорейшего восстановления!
но на сколько должны быть слепыми судьи в поле и особенно на Варе чтобы не заметить там нарушение правил со стороны защитника шотландцев?!? защитник его откровенно держал рукой или я не прав?
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Здоровья. Страшно было даже видеть это.
Сотрясение тоже было, через два дня могут и не выписать ещё.
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Начо всё-таки достал картель
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Очень страшная травма , здоровья парня !
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Повезло, что чемпионат в германии, а не в турции или португалии какойнибудь ( про общий уровень медицины последней "знаю из первых уст")
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