Линекер о Тренте в полузащите Англии: «Очень сложно играть на новой позиции, когда у команды трудности. Жаль его, он невероятно талантлив»

Теги Ливерпуль Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Гари Линекер Евро-2024 Трент Александер-Арнолд Футбол

Гари Линекер высказался о переводе Трента Александера-Арнолда в полузащиту.

25-летний правый защитник «Ливерпуля» проводит Евро-2024 на позиции опорного полузащитника в сборной Англии.

Решение Гарета Саутгейта перевести Трента подвергли критике после первых двух матчей на турнире.

«Мне немного жаль Александера-Арнолда.

Непросто играть на новой позиции, даже когда команда играет хорошо. Но когда команда не выглядит как единое целое и испытывает трудности, становится очень сложно.

Я сочувствую ему, потому что он невероятно талантливый игрок», – сказал бывший игрок сборной Англии Гари Линекер.

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9 комментариев
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Саутгейт конечно мега трусливый тренер, может после того случая с пенальти,который он не забил, у него психологическая травма. Хз, но он максимально боится креатива, максимально задвигает игроков которые могут обострять и рисковать в рамки,чтобы не дай бог...но побед без риска не бывает. Да,есть некая стабильность в результатах,но лучше выиграть турнир и не выйти из группы в следующем,чем стабильно быть в полуфиналах.
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"Очень сложно играть на новой позиции, когда у команды... тренер Саутгейт".
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А что не так с Трентом в полузащите то? Тут статистика была, что он больше всех моментов создавал. Че еще надо то?
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Очень жаль физрука Саутгейта на позиции тренера
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Понятно, что Саутгейт боится, ну по натуре своей такой он... Но, уверен, слова ни кто плохого не скажет, если на этой позиции сыграет Мэйну. Не удобно Тренту - ок, хотели молодого таланта - пожалуйста. Да и пользы, наверняка, будет больше.
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Саутгейт - тренер-Тоттенхэм. Никогда особо не проваливается, но никогда ничего не выигрывает
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Для Трента позиция в полузащите не новая .
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Да там любому игроку на любой позиции сложно играть, пока в сборной Саутгейт тренер
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