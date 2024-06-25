Линекер о Тренте в полузащите Англии: «Очень сложно играть на новой позиции, когда у команды трудности. Жаль его, он невероятно талантлив»

Гари Линекер высказался о переводе Трента Александера-Арнолда в полузащиту.

25-летний правый защитник «Ливерпуля» проводит Евро-2024 на позиции опорного полузащитника в сборной Англии.

Решение Гарета Саутгейта перевести Трента подвергли критике после первых двух матчей на турнире.

«Мне немного жаль Александера-Арнолда.

Непросто играть на новой позиции, даже когда команда играет хорошо. Но когда команда не выглядит как единое целое и испытывает трудности, становится очень сложно.

Я сочувствую ему, потому что он невероятно талантливый игрок», – сказал бывший игрок сборной Англии Гари Линекер.

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