Саутгейт планирует оставить Трента в запасе на матч со Словенией. В полузащите Англии сыграет Галлахер

Трент Александер-Арнолд может остаться в запасе сборной Англии на матч со Словенией.

Как сообщает The Athletic, главный тренер англичан намерен выпустить в стартовом составе на завтрашний матч Евро-2024 Конора Галлахера – хавбек « » займет место Трента в полузащите. Напомним, Галлахер выходил на замену вместо игрока « » в предыдущих матчах турнира с Сербией и Данией.

Отмечается, что Саутгейт вносил изменения в стартовый состав на последний матч группового этапа на каждом из трех предыдущих чемпионатов мира и Европы.

Перед заключительным туром группового этапа Евро-2024 Англия с 4 очками лидирует в группе С.

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