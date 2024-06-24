Саутгейт планирует оставить Трента в запасе на матч со Словенией. В полузащите Англии сыграет Галлахер

Теги Челси Ливерпуль Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Словении по футболу Евро-2024 Трент Александер-Арнолд Конор Галлахер Футбол

Трент Александер-Арнолд может остаться в запасе сборной Англии на матч со Словенией.

Как сообщает The Athletic, главный тренер англичан Гарет Саутгейт намерен выпустить в стартовом составе на завтрашний матч Евро-2024 Конора Галлахера – хавбек «Челси» займет место Трента в полузащите. Напомним, Галлахер выходил на замену вместо игрока «Ливерпуля» в предыдущих матчах турнира с Сербией и Данией.

Отмечается, что Саутгейт вносил изменения в стартовый состав на последний матч группового этапа на каждом из трех предыдущих чемпионатов мира и Европы.

Перед заключительным туром группового этапа Евро-2024 Англия с 4 очками лидирует в группе С.

Кин об игре Трента в полузащите на Евро: «Сильные соперники его разорвут. Он не потянет»

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29 комментариев
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Палмера со скамейки хоть раз выпусти
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А Палмера он не планирует выпустить?
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+41
Ответ Олег Панфилов
А Палмера он не планирует выпустить?
Зачем? У него есть Боуэн, который пинает мяч вперёд и бежит за ним
+42
-1
+41
Ответ Любезный Коссутий
бережет Палмера и Майну для игр плей-оф, респект
Выпустит последним бить пенальти
+32
0
+32
бережет Палмера и Майну для игр плей-оф, респект
+21
0
+21
Он издевается )) Итак ругают за прагматизм, а он еще более усугубляет ))
+13
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+11
Можно было просто написать, что Саутгейт планирует скатать нули
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Автобус отправится по расписанию, с первых минут матча.
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Ну, наконец-то. А то в прошлом матче Трент больше всех атакующих действий совершил.
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Ответ Любезный Коссутий
бережет Палмера и Майну для игр плей-оф, респект
Может ну его, этот Евро. Здоровее будут) Хотя к мозгоправу потом придется походить. Вчера забиваешь победный в КА или спасаешь задницу Боули, а теперь без шансов сидишь на банке под крайним защитником, из которого решили на Евро сделать полузащитника, и Галлахером.
+8
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+7
Трент хоть что-то обостряет, это опасно для Саутгейта
+9
-3
+6
вместе Трента нужен Арнолд - заявил Саутгейт
+5
0
+5
Ответ Жирный Лукаку
Зачем? У него есть Боуэн, который пинает мяч вперёд и бежит за ним
Квинтэссенция английского футбола
+5
-1
+4
Саутгейт после опять унылого матча: "В атаке нам не хватало Армандо Брои."
+4
-1
+3
Палмеру и Гордону видимо надо убить кого то чтобы хотя бы на замену выйти. Вопрос кого.
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+3
гаррет явно подрабатывает на спортс, все делает для кликбейта )
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На счет Галлахера он очень много фолит и легко может получить и красную, поэтому я бы сместил Фодена в центр, ближе к Райсу, Фоден отлично владеет мячом и может продвигать мяч из глубины, а Палмера, который может с дальнего расстояния забить гол выпустить в старте, иначе зачем столько игроков заявить на турнир я честно не понимаю. Левый фланг из за отсутсвия Люка пассивен, неужели во всей Англии кроме него и Чиллуела не нашли ЛЗ, это прямая вина тренера.
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Верно, всё надежнее будет). Не вперед же лететь.
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Саутгей слишком долго жилетку носил, забыл как играть в атаку агрессивно.
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Ответ Евгений Сидоров
Палмеру и Гордону видимо надо убить кого то чтобы хотя бы на замену выйти. Вопрос кого.
Нет, все равно других позовут
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Ответ mj23.net
Может ну его, этот Евро. Здоровее будут) Хотя к мозгоправу потом придется походить. Вчера забиваешь победный в КА или спасаешь задницу Боули, а теперь без шансов сидишь на банке под крайним защитником, из которого решили на Евро сделать полузащитника, и Галлахером.
Тот, кто "спас задницу Боули" сидит на банке не под Трентом или Галлахером, а под Сака и Фоденом, если по позиции.Палмер действительно должен играть. А про Майну ну уже успокойтесь, там такой же молодой Уортон не меньше вашего Майну заслуживает времени на Евро.
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Ответ AurelioDeLaurentis
На счет Галлахера он очень много фолит и легко может получить и красную, поэтому я бы сместил Фодена в центр, ближе к Райсу, Фоден отлично владеет мячом и может продвигать мяч из глубины, а Палмера, который может с дальнего расстояния забить гол выпустить в старте, иначе зачем столько игроков заявить на турнир я честно не понимаю. Левый фланг из за отсутсвия Люка пассивен, неужели во всей Англии кроме него и Чиллуела не нашли ЛЗ, это прямая вина тренера.
В Сити стоунз играет опорника уже 2 сезона и спокойно выйдет в опорке и в сборной. Заменить его в центре защиты и нет проблемы с центром поля.
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Ответ Андрей Трухин
В Сити стоунз играет опорника уже 2 сезона и спокойно выйдет в опорке и в сборной. Заменить его в центре защиты и нет проблемы с центром поля.
Стоунз много косячит, это в строенной игре Сити он выполняет четкую работу, где он заранее уверен кто где будет находиться или подстрахует его в случае ошибки. А в сборной игроки из разных клубов и играют они по разному тактический.
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Такая замена ничего принципиально не решит: критически не хватает игроков в линии атаки.Надо играть 4 - 2 - 3 - 1. В атаке 2 вингера + нападенец+поднападенец. Например Кейн + Палмер
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Мне кажется это хорошее решение.
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Лучше бы себя оставил
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Ты выпускай еще одного правого защитника в каждую линию
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А бруска фодэна он не хочет оставить в запасе?)
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