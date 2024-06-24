Саутгейт планирует оставить Трента в запасе на матч со Словенией. В полузащите Англии сыграет Галлахер
Трент Александер-Арнолд может остаться в запасе сборной Англии на матч со Словенией.
Как сообщает The Athletic, главный тренер англичан Гарет Саутгейт намерен выпустить в стартовом составе на завтрашний матч Евро-2024 Конора Галлахера – хавбек «Челси» займет место Трента в полузащите. Напомним, Галлахер выходил на замену вместо игрока «Ливерпуля» в предыдущих матчах турнира с Сербией и Данией.
Отмечается, что Саутгейт вносил изменения в стартовый состав на последний матч группового этапа на каждом из трех предыдущих чемпионатов мира и Европы.
Перед заключительным туром группового этапа Евро-2024 Англия с 4 очками лидирует в группе С.
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