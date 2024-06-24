Райс о критике игры Трента: «Половина страны призывала ставить его в полузащиту, а теперь требуют убрать – не понимаю этого. Он один из лучших игроков, которых я видел»

Теги Ливерпуль Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал Евро-2024 Трент Александер-Арнолд Деклан Райс Футбол

Деклан Райс высказался о критике игры Трента Александер-Арнолда на Евро-2024.

«Это забавно, потому что люди хотели, чтобы Трент играл в центре поля. Половина страны призывала ставить Трента в полузащиту, а теперь требуют убрать его оттуда. Я этого не понимаю, совершенно не понимаю.

Я буду защищать всех ребят, пока ношу футболку сборной Англии. Трент – один из лучших игроков, которых я когда-либо видел. Не требуйте ставить кого-то на определенную позицию, а затем убирать только потому, что вы считаете, что он провел плохой матч или что-то в этом роде.

Я считаю, что Трент может играть в центре поля. Я видел это в сборной Англии, в «Ливерпуле», и он невероятен. Вот что я хочу сказать людям, которые говорят подобные вещи», – сказал полузащитник сборной Англии и «Арсенала» в эфире ITV.

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13 комментариев
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Да будь воля Саутгейта, он бы защитников наминально и в нападении выставил при любой схеме, но столько игроков защиты собрать в сборную не смог.
+28
-2
+26
Болелы: жалуются, что игра никудышная при Саутгейте
Также болелы: просят убрать игрока, у которого больше всего обостряющих пасов))

Логика 3000
+20
-5
+15
А кто просить его убрать оттуда? При таком партнере, как Райс, он хорошо играет в центре
+16
-4
+12
Ведь он дело говорит. Когда его ставили в правую защиту, все твердили, что он в полузащите будет себя чувствовать горазде лучше. А как начали его ставить туда, просят убрать его. Некоторые люди сами не знают, что именно хотят от него. Всех не угодишь. Может его в нападение поставить?
+13
-1
+12
Да половина страны Саутгейта требует убрать

Вторая же половина требует его сжечь
+3
0
+3
неужели физрук пошел на поводу у толпы дилетантов?
+2
0
+2
Сомнительно, что когда призывали попробовать Трента в полузащите, имели в виду центр полузащиты, а не более логичный вариант - фланг полузащиты)
+2
-1
+1
Ну уберите, будет вообще тоска. Трент в этих двух матчах сделал наибольшее количество обостряющих передач у Англии, он единственный, кто разгоняет все их атаки - Беллингем смотрелся круто только первые 30 минут с Сербами, и все.
Атака не работает, Фодена нужно или посадить, или посадить Сака а его ставить на родную позицию, и передвинуть Трента с Беллингемом повыше, с низкого блока команда и дальше будет играть в этот нудный футбол
+1
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Трент смог бы играть как второй опорник в схеме 4-2-3-1 с более оборонительным партнером (по типу Канте). Тогда КПД был бы у него бешеным, думаю. Но в футболе Саутгейта любой креативных игрок затухнет.
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Лучше вообще не ставить его в состав
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Деклан "чистильщик" Райс
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