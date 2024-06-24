Райс о критике игры Трента: «Половина страны призывала ставить его в полузащиту, а теперь требуют убрать – не понимаю этого. Он один из лучших игроков, которых я видел»
Деклан Райс высказался о критике игры Трента Александер-Арнолда на Евро-2024.
«Это забавно, потому что люди хотели, чтобы Трент играл в центре поля. Половина страны призывала ставить Трента в полузащиту, а теперь требуют убрать его оттуда. Я этого не понимаю, совершенно не понимаю.
Я буду защищать всех ребят, пока ношу футболку сборной Англии. Трент – один из лучших игроков, которых я когда-либо видел. Не требуйте ставить кого-то на определенную позицию, а затем убирать только потому, что вы считаете, что он провел плохой матч или что-то в этом роде.
Я считаю, что Трент может играть в центре поля. Я видел это в сборной Англии, в «Ливерпуле», и он невероятен. Вот что я хочу сказать людям, которые говорят подобные вещи», – сказал полузащитник сборной Англии и «Арсенала» в эфире ITV.
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Логика 3000
Вторая же половина требует его сжечь
Атака не работает, Фодена нужно или посадить, или посадить Сака а его ставить на родную позицию, и передвинуть Трента с Беллингемом повыше, с низкого блока команда и дальше будет играть в этот нудный футбол