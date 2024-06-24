Гризманн может остаться в запасе на матч с Польшей. Дешам вновь выпустит его в старте в 1/8 финала (L’Équipe)

Антуан Гризманн может остаться в запасе на матч с Польшей.

Франция сыграет заключительный матч в группе D на Евро-2024 против польской сборной во вторник.

Как отмечает L’Équipe, весьма вероятно, что Дидье Дешам не выпустит 33-летнего нападающего в стартовом составе. Ожидается, что в матче 1/8 финала турнира Гризманн вновь появится с первых минут.

Главный тренер французской сборной поступал подобным образом, оставляя Гризманна в запасе на вторые групповые матчи чемпионата мира в 2014 году и на Евро-2016.

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