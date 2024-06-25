Англия – Словения. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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Сборная Англии сыграет со Словенией в 3-м туре Евро-2024.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Англия – Словения
Дата проведения
25 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

Англия, Франция и Нидерланды вышли в плей-офф Евро-2024

Англия с 4 очками лидирует в группе С после двух туров. У Дании и Словении по 2 балла, у Сербии – 1

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

4 комментария
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Бриташки домоооой
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облак пересрёт пикфорда
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Саутгейт если сегодня победит уже считай одной ногой в финале, он с первого места попадет в сетку , где сильнейшие команды с которыми он может встретиться до финала это Нидерланды и Италия
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