Англия – Словения. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Сборная Англии сыграет со Словенией в 3-м туре Евро-2024.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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Статистика Евро-2024

Англия, Франция и Нидерланды вышли в плей-офф Евро-2024

Англия с 4 очками лидирует в группе С после двух туров. У Дании и Словении по 2 балла, у Сербии – 1

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