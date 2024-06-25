Англия – Словения. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Сборная Англии сыграет со Словенией в 3-м туре Евро-2024.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 25 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
Англия, Франция и Нидерланды вышли в плей-офф Евро-2024
Англия с 4 очками лидирует в группе С после двух туров. У Дании и Словении по 2 балла, у Сербии – 1
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