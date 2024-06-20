Англия с 4 очками лидирует в группе С после двух туров. У Дании и Словении по 2 балла, у Сербии – 1

Сборная Англии возглавляет группу С после двух туров.

Команда Гарета Саутгейта сегодня сыграла на вничью с датчанами – 1:1, и с таким же счетом завершилась встреча словенцев с сербами.

Перед заключительным туром группового этапа у Англии 4 очка, у и – по 2, у – 1.

25 июня Англия сыграет со Словенией, Дания – с Сербией.