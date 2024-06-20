Англия с 4 очками лидирует в группе С после двух туров. У Дании и Словении по 2 балла, у Сербии – 1
Сборная Англии возглавляет группу С после двух туров.
Команда Гарета Саутгейта сегодня сыграла на Евро-2024 вничью с датчанами – 1:1, и с таким же счетом завершилась встреча словенцев с сербами.
Перед заключительным туром группового этапа у Англии 4 очка, у Дании и Словении – по 2, у Сербии – 1.
25 июня Англия сыграет со Словенией, Дания – с Сербией.
В прошлом матче у него Фоден был худшим на поле.
А сегодня уже другие топы - Райс и Белингем.
В следующем провалится условный Сака.
Гарет, у тебя как бы Палмер есть. Один из лучших игроков сезона. Не слышал о таком?