Англия с 4 очками лидирует в группе С после двух туров. У Дании и Словении по 2 балла, у Сербии – 1

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Сербии по футболу Сборная Дании по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Англии возглавляет группу С после двух туров.

Команда Гарета Саутгейта сегодня сыграла на Евро-2024 вничью с датчанами – 1:1, и с таким же счетом завершилась встреча словенцев с сербами.

Перед заключительным туром группового этапа у Англии 4 очка, у Дании и Словении – по 2, у Сербии – 1.

25 июня Англия сыграет со Словенией, Дания – с Сербией.

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80 комментариев
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Саутгейт феноменально убогий тренер; надеюсь, после этого Евро он наконец уйдёт из сборной
+99
0
+99
Англия ,как сборная России по хоккею в 00-ых, состав из одних звёзд, а толку, игра просто ужасающа для их уровня(
+63
-3
+60
Ответ Recruiter
Саутгейт феноменально убогий тренер; надеюсь, после этого Евро он наконец уйдёт из сборной
И из футбола
+45
0
+45
Саутгейт красавец.
В прошлом матче у него Фоден был худшим на поле.
А сегодня уже другие топы - Райс и Белингем.
В следующем провалится условный Сака.
Гарет, у тебя как бы Палмер есть. Один из лучших игроков сезона. Не слышал о таком?
+45
-2
+43
Какая же гадость это ваша Англия, буэээ
+33
-1
+32
Самые унылые сборные Евро оказались в одной группе. Не футбол, а какая-то Сегунда
+19
0
+19
Ответ всёотлично
Англия ,как сборная России по хоккею в 00-ых, состав из одних звёзд, а толку, игра просто ужасающа для их уровня(
В 2006-ом состав был покруче, но дальше забросов на вышедшего Крауча фантазии не хватало.
+21
-5
+16
Гарет, не позорься, уйди сам! 🤦 У тебя в распоряжении чуть ли не сборная мира, а играет как аутсайдер АПЛ, это как например иметь Феррари, а водить её как Жигули, за 2 матча ни разу не появился Коул Палмер, человек который в одиночку затащил Челси в еврокубки не получает шанса на Евро
+15
0
+15
Это ужас, отврат, блевотня, антиреклама футбола, убийство поколения, совершенно бездарная игра
+14
0
+14
Ответ Recruiter
Саутгейт феноменально убогий тренер; надеюсь, после этого Евро он наконец уйдёт из сборной
В Ман Ю.
+14
-1
+13
Датчане в порядке, удачи им 👍 Англия ни о чём, слишком пресно и скучно для такого состава, надеюсь в по вылетят.
+13
-2
+11
Ответ deadjoker
Т.е. получается если Словения 1:0 хлопнет Англию, а сербы обыграют датчан, то англичане поедут домой 🤔
Нет. С 4 очками невозможно не пройти в любом случае.
+10
0
+10
Ответ AprasidzE
В 2006-ом состав был покруче, но дальше забросов на вышедшего Крауча фантазии не хватало.
Всё таки думаю, этот состав как минимум тому не уступает по уровню, гораздо атлетичнее, и во всех линиях топовые игроки, за исключением вратаря
+11
-1
+10
Если бы Саутгейт купил себе Феррари, он бы залил 92 бензин и поехал кататься по проселочным дорогам
+9
-1
+8
Игра сборной Англии это какое-то издевательство и глумление над видом спорта футбол и болельщиками, это что угодно но не футбол, смотреть на это не возможно!
+7
0
+7
Мне кажется если Саутгейта отправить домой и назначить играющим тренером Букайо Сака они намного удачнее выступят и играть повеселее будут
+8
-1
+7
Этак Англия скоро справит 60-летний юбилей последнего и единственного трофея
+6
0
+6
Т.е. получается если Словения 1:0 хлопнет Англию, а сербы обыграют датчан, то англичане поедут домой 🤔
+8
-3
+5
Саутгейт уникальный тренер, с таким составом так «поставить игру» это надо уметь👏👏👏 Сомневаюсь, что он хоть где-то будет востребован после сборной Англии!
+4
0
+4
Можно, чтобы из этой группы никто не вышел в плей-офф? Пусть лучше Грузия выйдет, даже если последнее место у себя займет
+4
0
+4
Не думал, что можно уснуть во время матча в 8 вечера. Англичане доказали, что можно! Проснулся и ничего не потерял)
+3
0
+3
Датчане возили их как щенков сегодня 🦮,браво Дания👍
+4
-1
+3
Ответ всёотлично
Англия ,как сборная России по хоккею в 00-ых, состав из одних звёзд, а толку, игра просто ужасающа для их уровня(
Мы хотя бы Канаду выбили в 2006на Олимпиаде с Малкиным и Овечкиным)) А Англия кого выбила, одни сливы топам всегда.
+3
0
+3
Англию вон с Евро, слишком убогий футбол
+2
0
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Матчи Урала пободрее выглядят, чем игры Саутгейта. Гений футбольной мысли.
+2
0
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Главный фаворит ЧЕ)
+3
-1
+2
Просто поставь игроков на их лучшие позиции! Зачем изобретать велосипед?
+2
0
+2
Смотрю футбол больше 20 лет, за это время со сборной Англии ничего не меняется, много сильных игроков и никакой команды
+2
0
+2
Ответ Xell
Мы хотя бы Канаду выбили в 2006на Олимпиаде с Малкиным и Овечкиным)) А Англия кого выбила, одни сливы топам всегда.
Серебро евро 2020 тебе шутка что-ли?)
+3
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+2
Ответ всёотлично
Серебро евро 2020 тебе шутка что-ли?)
А кого из топов прошли? Данию победили в полуфинале, но во первых благодаря судье, во Вторых Дания не топ.
+2
0
+2
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