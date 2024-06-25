Деменко о селекции «Зенита»: «Горшков – замена Круговому, Волков – укрепление на перспективу» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Дуглас Сантос Данил Круговой Юрий Горшков Сергей Волков Футбол

Максим Деменко оценил последние трансферы «Зенита».

«Зенит» сейчас берет тех игроков, которых Сергей Богданович уже видел. И не сезон, а несколько лет. Какие‑то выводы об этих футболистах тренер уже сделал. 

Что касается Горшкова, то надо исходить из того, что из команды ушел Круговой. Эту позицию надо было в любом случае как‑то закрывать. Мало ли, с Дугласом Сантосом что‑то случится. Все может быть. Тем более конкуренция должна быть. Этот момент я понимаю.

Если говорить о Волкове, то все понимают — он молодой, поиграл уже и в Лиге Европы, есть опыт в таких турнирах. Физически очень хорош. Здесь уже на перспективу «Зенит» укрепляется в любом случае. «Краснодар» в этом плане же теряет молодых и перспективных футболистов», — сказал экс-игрок «Зенита» и «Краснодара».

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7 комментариев
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Краснодар не теряет, а вполне выгодно продает 🤷🏻‍♂️
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Укрепление на перспективу это значит глухая лавка .
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Ответ IlyaGrain
Краснодар не теряет, а вполне выгодно продает 🤷🏻‍♂️
Согласен. "Теряет" - это когда игрок уходит свободным агентом или выбывает надолго (или даже навсегда) по причине серьезной травмы.
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Круговой из команды ушёл зимой, и не в лучших кондициях. Успехов Горшкову.
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В теперешних реалиях слово перспектива почти ругательное
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Ответ IlyaGrain
Краснодар не теряет, а вполне выгодно продает 🤷🏻‍♂️
От таких как Волков надо быстро избавляться. Краснодар поступил правильно и своевременно.
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