Деменко о селекции «Зенита»: «Горшков – замена Круговому, Волков – укрепление на перспективу» 

Максим Деменко оценил последние трансферы «Зенита».

«Зенит» сейчас берет тех игроков, которых Сергей Богданович уже видел. И не сезон, а несколько лет. Какие‑то выводы об этих футболистах тренер уже сделал.

Что касается , то надо исходить из того, что из команды ушел . Эту позицию надо было в любом случае как‑то закрывать. Мало ли, с что‑то случится. Все может быть. Тем более конкуренция должна быть. Этот момент я понимаю.

Если говорить о , то все понимают — он молодой, поиграл уже и в Лиге Европы, есть опыт в таких турнирах. Физически очень хорош. Здесь уже на перспективу «Зенит» укрепляется в любом случае. «Краснодар» в этом плане же теряет молодых и перспективных футболистов», — сказал экс-игрок « » и «Краснодара».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?