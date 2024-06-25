Дзакканьи о голе Хорватии, напомнившем мяч Дель Пьеро в 2006-м: «Алекс был моим кумиром. У меня в комнате висел его плакат, мы с ним виделись перед отъездом на Евро» 

Теги Алессандро Дель Пьеро Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2006 Евро-2024 Маттиа Дзакканьи Футбол

Маттиа Дзакканьи высказался о сравнениях своего гола с мячом Дель Пьеро в 1/2 ЧМ-2006.

Дзакканьи забил сборной Хорватии на 98-й минуте, сравняв счет в матче 3-го тура Евро-2024 (1:1).

«Алекс был моим кумиром. У меня в комнате висел его плакат, и мы с ним виделись перед отъездом на Евро. Мы общались с ним недавно, это было потрясающе.

Сейчас у нас есть немного времени, чтобы отпраздновать победу, а затем мы сосредоточимся на предстоящей игре. Швейцария – очень хорошая команда, мы убедились в этом вчера в матче с Германией», – сказал хавбек сборной Италии.

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2 комментария
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