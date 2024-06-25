Модрич после 1:1 с Италией: «Печальный день для Хорватии – мы бились с самого начала, но футбольный бог не всегда благосклонен. Однажды мне придется завершить, но пока я не знаю, когда»

Теги Реал Мадрид Сборная Италии по футболу Ла Лига Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Евро-2024 Футбол

Лука Модрич поделился эмоциями после матча с Италией.

Хорватия сыграла вничью с Италией, пропустив на 98-й минуте (1:1), и заняла 3-е место в группе В.

– Придет время, когда мне придется остановиться, но я по-прежнему не знаю когда. Пока я продолжаю, но благодарю вас за комплименты.

Сегодня футбол был к нам беспощаден. Как и в случае с Албанией, мы также пропустили последних минутах. Таков футбол, иногда он приносит вам много радости, а иногда – печали.

– Как вы себя чувствуете?

– Конечно, нужно восстановиться, но все так, как есть. Как я уже говорил, может быть, итог несправедлив, мы действительно боролись с самого начала матча, и результат такой, какой он есть. Бог футбола не всегда благосклонен, но мы можем гордиться тем, как мы боролись за нашу страну.

– Это самый неудачный матч в вашей карьере в сборной?

– Трудно сравнить с матчем против Турции в 2008-м, но, возможно, очень близко к этому. Конечно, это печальный день для нас и нашей сборной, – сказал капитан сборной Хорватии.

Абсурдное фото дня. Модрич со слезами и призом

23 комментария
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Показалось Модрич ещё больше поседел , когда его показали камеры на скамейке, после забитого гола Итальянцами.
Человек отдал себя всего.

P.S Откуда судья нашел 8 минут ? 🤡
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+22
Честно не очень понимаю зачем Модрич бьет пенальти. Сколько помню всегда у него были так себе удары. На ЧМ18 раз не забил, Акинфеев почти вытащил, с Баварией не забил. Явно не лучший пенальтист, хотя игрок конечно великий
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Большие слова великого игрока.
Лука Модрич ,ты всего себя отдал сегодня.
Хорватии браво.Бились аки львы.
А как дальше будет видно, посмотрим.
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+13
Ответ Злой Руся
Показалось Модрич ещё больше поседел , когда его показали камеры на скамейке, после забитого гола Итальянцами. Человек отдал себя всего. P.S Откуда судья нашел 8 минут ? 🤡
При просмотре судьей ВАР, автоматом судья обязан добавлять 3 минуты. Это рекомендация ФИФА судьям. 6 пауз для замен тянет на 5 минут добавленного времени, плюс 3 минуты за ВАР. Так что все он нормально добавил
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Жаль Модрича , но надо признать Хорватия провалила турнир .
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Для Модрича оно к лучшему. На турнире, откровенно, ловить хорватам нечего. Новое поколение слабое пока, старое уже свое отыграло. А ему нужно отдохнуть, иначе провалит сезон в Реале. Возраст все-таки. Так, что пусть старый восстанавливает силы.
+6
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+6
Ответ Злой Руся
Показалось Модрич ещё больше поседел , когда его показали камеры на скамейке, после забитого гола Итальянцами. Человек отдал себя всего. P.S Откуда судья нашел 8 минут ? 🤡
Маккелли учился в школе у крондла, эвребе и других мастеров работать ртом
+24
-18
+6
Ещё в первом туре, глядя на мучения этой сборной, подумал, что если бы делать постеры для каждой сборной, символизирующие эту сборную... то у Хорватии это был бы одинокий Модрич, и уже в возрасте лет так 60, с длинной бородой, состарившийся, с грустными глазами без надежды.
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Ответ Дмитрий Крутенко
При просмотре судьей ВАР, автоматом судья обязан добавлять 3 минуты. Это рекомендация ФИФА судьям. 6 пауз для замен тянет на 5 минут добавленного времени, плюс 3 минуты за ВАР. Так что все он нормально добавил
Замены ж по 30 секунд добавляют за каждую, но там были двойные ещё. На самом деле 8 минут ну феноменально много для такого матча. 10 Венграм добавили после цжасной травмы, а тцт что было?
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Ответ JuVero
Нужно вовремя уходить, Модрич меры не знает.
Без тебя разберутся, когда уходить.
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Желаю Венгрии, Словакии и Сербии выйти в 1/8.
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Ответ JuVero
Нужно вовремя уходить, Модрич меры не знает.
Да он в 38 лет на голову сильнее всяких Майеров и пашет больше них
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Ответ gninnur esrever*
Желаю Венгрии, Словакии и Сербии выйти в 1/8.
У Сербии шансов не больше чем у России
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Ответ Злой Руся
Показалось Модрич ещё больше поседел , когда его показали камеры на скамейке, после забитого гола Итальянцами. Человек отдал себя всего. P.S Откуда судья нашел 8 минут ? 🤡
На всех почти играх судьи всегда тянут топ сборные,
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Не считая гола в принципе уже завершил, если судить по его игре на этом Евро.
Один из худших в составе Хорватии, Ковачичу приходится за двоих отрабатывать.
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Вы итак постоянно отскакивали раз за разом, и сейчас могли отскочить, т.к играли хуже итальянцев и в целом должны были решать свои вопросы с албанами
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Зато с соседями поделили очки.
Жалко персонально - на за вылет сборной крайне рад. Прощай поколение - прощай хрваты.
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