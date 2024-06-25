Модрич после 1:1 с Италией: «Печальный день для Хорватии – мы бились с самого начала, но футбольный бог не всегда благосклонен. Однажды мне придется завершить, но пока я не знаю, когда»
Лука Модрич поделился эмоциями после матча с Италией.
Хорватия сыграла вничью с Италией, пропустив на 98-й минуте (1:1), и заняла 3-е место в группе В.
– Придет время, когда мне придется остановиться, но я по-прежнему не знаю когда. Пока я продолжаю, но благодарю вас за комплименты.
Сегодня футбол был к нам беспощаден. Как и в случае с Албанией, мы также пропустили последних минутах. Таков футбол, иногда он приносит вам много радости, а иногда – печали.
– Как вы себя чувствуете?
– Конечно, нужно восстановиться, но все так, как есть. Как я уже говорил, может быть, итог несправедлив, мы действительно боролись с самого начала матча, и результат такой, какой он есть. Бог футбола не всегда благосклонен, но мы можем гордиться тем, как мы боролись за нашу страну.
– Это самый неудачный матч в вашей карьере в сборной?
– Трудно сравнить с матчем против Турции в 2008-м, но, возможно, очень близко к этому. Конечно, это печальный день для нас и нашей сборной, – сказал капитан сборной Хорватии.
Человек отдал себя всего.
P.S Откуда судья нашел 8 минут ? 🤡
Лука Модрич ,ты всего себя отдал сегодня.
Хорватии браво.Бились аки львы.
А как дальше будет видно, посмотрим.
Один из худших в составе Хорватии, Ковачичу приходится за двоих отрабатывать.
Жалко персонально - на за вылет сборной крайне рад. Прощай поколение - прощай хрваты.