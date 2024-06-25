Маккойст о Беллингеме: «Он заводила. Джуд умен и не допустит, чтобы его удалили с поля за дерзость. Мне нравится его конфронтационный стиль»

Алли Маккойст заявил, что Джуд Беллингем демонстрирует дерзость на поле.

«Я не возражаю против конфронтационного стиля , он заводила. Не беспокойтесь об этом, он просто заводит. Это демонстрация агрессии, но это заводит [соперников].

Он умен и не допустит, чтобы его удалили, но я искренне не хочу искушать судьбу, потому что это [удаление с поля] может случиться и с ним, но я не думаю, что он вот так попадется и будет удален, он просто дает кому-то понять, что готов к этому.

Это своего рода дерзкая демонстрация агрессии, против которой я совсем не возражаю. Честно говоря, мне это очень нравится», – сказал бывший игрок и тренер «Рейнджерс» для BoyleSports.

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