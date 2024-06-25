Маккойст о Беллингеме: «Он заводила. Джуд умен и не допустит, чтобы его удалили с поля за дерзость. Мне нравится его конфронтационный стиль»

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Евро-2024 Алли Маккойст Джуд Беллингем Футбол

Алли Маккойст заявил, что Джуд Беллингем демонстрирует дерзость на поле.

«Я не возражаю против конфронтационного стиля Джуда Беллингема, он заводила. Не беспокойтесь об этом, он просто заводит. Это демонстрация агрессии, но это заводит [соперников].

Он умен и не допустит, чтобы его удалили, но я искренне не хочу искушать судьбу, потому что это [удаление с поля] может случиться и с ним, но я не думаю, что он вот так попадется и будет удален, он просто дает кому-то понять, что готов к этому.

Это своего рода дерзкая демонстрация агрессии, против которой я совсем не возражаю. Честно говоря, мне это очень нравится», – сказал бывший игрок и тренер «Рейнджерс» Алли Маккойст для BoyleSports.

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