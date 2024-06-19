Пике о Евро: «Ямаль определит эпоху. Идет смена поколений, турнир раскроет и других игроков – Мусиалу, Беллингема»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Барселона Реал Мадрид Жерар Пике Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Джуд Беллингем Джамал Мусиала Ламин Ямаль Футбол

Жерар Пике высказался о выступлении Ламина Ямаля на Евро-2024.

16-летний полузащитник испанской сборной и «Барселоны» стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. 

«Ламин Ямаль определит целую эпоху. На чемпионате Европы произойдет общая смена поколений. Появятся новые игроки, например, Ямаль в Испании. В Германии это Мусиала, в АнглииБеллингем.

Есть несколько молодых игроков с большим будущим, и чемпионат Европы станет поворотным моментом», – сказал экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике. 

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43 комментария
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Сложно будет раскрыть Мусиалу который на клубном уровне имеет уже 7 трофеев к своим неполным 22-м годам. Ну или Джуда который стал обладателем ЛЧ и лучшим игроком финала ЛЧ.
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-5
+76
Ямаль станет самым молодым игроком при котором раскроются Беллингем, Мусияла
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Типичный перспективный чел, который достигнет своего потенциала в более раннем возрасте, нежели другие. Это отнюдь не означает, что этот потенциал будет выше.
+39
-2
+37
Сейчас отдадут Ямалю 10 номер предыдущего определяющего эпоху, загоняют этого вундеркинда до травмы крестов и через пару лет будет уже следующий выпускник Ла Масии эпоху определять.
+27
-2
+25
У Ямаля есть шанс стать определяющим, если его физика сможет выдержать нагрузки в 60-70 матчей за сезон.

Иначе будет очередной Фати
+20
-2
+18
Ответ Дмитрий Яруллин
Карвахаль : а я что , наср**но !?
Карвахаль пока ещё надежды подаёт
+18
0
+18
Ответ Amalfitano
Сложно будет раскрыть Мусиалу который на клубном уровне имеет уже 7 трофеев к своим неполным 22-м годам. Ну или Джуда который стал обладателем ЛЧ и лучшим игроком финала ЛЧ.
Карвахаль : а я что , наср**но !?
+20
-5
+15
Джуд уже мировая звезда, а Ямаль только делает первые шаги, глупо их сравнивать .
+14
-1
+13
как евро может раскрыть Мусиалу и Беллингема, которые уже входят в топ-10 в мире на своих позициях? Да и Ямаля того же. Эти игроки могут быть "раскрыты" только для людей, смотрящих футбол раз в 2-4 года. Уже давно прошла эпоха, когда на ЧМ/Евро игроки раскрывались, сейчас скауты никого не упускают почти, а болельщики из-за интернета и доступности трансляций всех молодых звёзд с первой их игры знают.
+9
-1
+8
Ответ Полный адекват
У Ямаля есть шанс стать определяющим, если его физика сможет выдержать нагрузки в 60-70 матчей за сезон. Иначе будет очередной Фати
Или Кркич
+7
-2
+5
Знаем мы этого пророка...."он остаётся"(с).))
+5
-1
+4
А разве Беллингему нужно раскрываться? Он прямо сейчас один из лучших игроков мира.
+4
0
+4
На этом Евро класс покажет Арда
+3
0
+3
Ямалю расти и расти до этих ребят.Все помнят Фати,Кркича.Джуд претендент на ЗМ,Мусиала один из лучших дриблеров мира
+3
0
+3
Ответ Полный адекват
У Ямаля есть шанс стать определяющим, если его физика сможет выдержать нагрузки в 60-70 матчей за сезон. Иначе будет очередной Фати
70 матчей никто за сезон не играет. Тот же рекорд Педри для европейских сезонов ( шестьдесят с чем-то матчей за сезон), сформировался из-за полного клубного сезона + Евро+ Олимпиада
+3
0
+3
Ответ Xell
В Италии это Фаджоли.
Если не поставит на это
+2
0
+2
Если Беллингем еще больше раскроется даже при таком «тренере» то это будет индивидуально тотальный разнос
+2
0
+2
Ответ Amalfitano
Сложно будет раскрыть Мусиалу который на клубном уровне имеет уже 7 трофеев к своим неполным 22-м годам. Ну или Джуда который стал обладателем ЛЧ и лучшим игроком финала ЛЧ.
Лучшим игроком финала ЛЧ официально стал Карвахаль. У тебя какая-то своя номинация?
+2
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+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Пускай вначале Пике определит эпоху взаимоотношений по коррупции с Кубком Испании.
И с Шакирой
+1
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Мусиала и Беллингем давно уже раскрыты.
+1
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Да да я помню другого эпохуопределяющего, щас даже в середняке АПЛ определить не может
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Черное время грядёт в европейском футболе....
+3
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Евро 2024 самый лучший молодой игрок Арда гюлер
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Пускай вначале Пике определит эпоху взаимоотношений по коррупции с Кубком Испании.
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Да, все эти ямали и мусиалы конечно определят эпоху. Вот только эпоха эта будет пост-мессевская, а значит депрессивная в какой-то мере
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Ответ Ллб
70 матчей никто за сезон не играет. Тот же рекорд Педри для европейских сезонов ( шестьдесят с чем-то матчей за сезон), сформировался из-за полного клубного сезона + Евро+ Олимпиада
Сезон 11/12, Роналду, 67 матчей за клуб и сборную. Я не искал особо, просто вспомнил игрока без травм, выступающего за клуб, доходящий далеко по стадиям кубковых турниров. Можно ли найти еще примеры? Наверняка.
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Ответ arspurs9
Сезон 11/12, Роналду, 67 матчей за клуб и сборную. Я не искал особо, просто вспомнил игрока без травм, выступающего за клуб, доходящий далеко по стадиям кубковых турниров. Можно ли найти еще примеры? Наверняка.
Так это все рекордные цифры , что Педри , что Роналду . Это же не цифры среднего сезона игроков топ-чемпионатов. Да и то эти ребята до 70 матчей не дотянули, как предполагал тот юзер, которому я ответил
0
0
0
Ответ Ллб
Так это все рекордные цифры , что Педри , что Роналду . Это же не цифры среднего сезона игроков топ-чемпионатов. Да и то эти ребята до 70 матчей не дотянули, как предполагал тот юзер, которому я ответил
Справедливости ради, он писал 60-70. Да, 70 это перебор, но 60 - вполне себе. 38 игр в чемпионате, до 13 (теперь до 16) игр в еврокубках, условные 10 матчей за сборную, плюс 5-7 матчей в домашнем кубке.
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Пике это каталонская Ванга))
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