Пике о Евро: «Ямаль определит эпоху. Идет смена поколений, турнир раскроет и других игроков – Мусиалу, Беллингема»

Жерар Пике высказался о выступлении Ламина Ямаля на Евро-2024.

16-летний полузащитник испанской сборной и «Барселоны» стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.

« определит целую эпоху. На чемпионате Европы произойдет общая смена поколений. Появятся новые игроки, например, Ямаль в Испании. В Германии это , в – .

Есть несколько молодых игроков с большим будущим, и чемпионат Европы станет поворотным моментом», – сказал экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике.