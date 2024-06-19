Пике о Евро: «Ямаль определит эпоху. Идет смена поколений, турнир раскроет и других игроков – Мусиалу, Беллингема»
Жерар Пике высказался о выступлении Ламина Ямаля на Евро-2024.
16-летний полузащитник испанской сборной и «Барселоны» стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.
«Ламин Ямаль определит целую эпоху. На чемпионате Европы произойдет общая смена поколений. Появятся новые игроки, например, Ямаль в Испании. В Германии это Мусиала, в Англии – Беллингем.
Есть несколько молодых игроков с большим будущим, и чемпионат Европы станет поворотным моментом», – сказал экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике.
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