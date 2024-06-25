Саутгейт о соцсетях: «Раньше я бы читал и слушал что-то, что огорчило бы и отняло энергию. Теперь отключаюсь от них, чтобы не терять концентрацию»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Евро-2024 соцсети Футбол

Гарет Саутгейт сказал, что не заходит в соцсети, чтобы сохранять концентрацию.

«Самое замечательное в долгом пребывании на этом посту – то, что я сумел понять, как лучше управлять собой. В прежние годы я бы что-то читал, слушал, и это огорчило бы меня и отняло энергию.

Теперь мне нужно отрезать себя от этого. Я не могу поставить себя в такое положение, потому что потеряю концентрацию и то, что важно.

Это дает мне правильный взгляд на вещи, позволяет быть таким, каким я, надеюсь, предстаю сейчас перед игроками. Они видят, что на самом деле мы просто думаем о том, как улучшить ситуацию.

Мы собраны, настроены на достижение наших целей. Никогда не уклоняемся от текущей ситуации, не думаю, что кто-то из вас когда-либо слышал, чтобы я сказал о каком-либо из наших выступлений что-то недостоверное или чересчур приукрашенное.

Мы полны решимости прогрессировать, ничего из этого не изменится», – заявил главный тренер сборной Англии Саутгейт.

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5 комментариев
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Я бы на его месте тоже не читал бы соцсети и даже новости - там о нем ничего хорошего не пишут. И, в общем, за дело
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Ответ Доктор Щульц
Жаль он комментарии на спортс ру не читает .
Комментарии на спортс, британских футбольных форумах и реддите по духу примерно одинаковы, когда дело касается Саутгейта
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Жаль он комментарии на спортс ру не читает .
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После такого дерьмища в которое играет команда этого гения лучше не то чтобы в соцсети, на улицу даже не выходить
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Cаутгейт наверно за 8 лет ни разу так и не узнал, что он играет УГ, может он думает , что его футбол верх остроты и атаки
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