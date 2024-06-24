Саутгейт о критике сборной Англии: «Она вряд ли поможет нам стать лучше. Для меня это совершенно не важно, я сам свой главный критик»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Евро-2024 Футбол

Гарет Саутгейт высказался о критике сборной Англии на Евро-2024.

«Таков мир, в котором мы живем. Я не обращаю на это внимания, для меня это совершенно не важно. Для меня важно то, что я должен направлять игроков, чтобы они уверенно прошли этот турнир.

Мы высококлассная команда с ожиданиями, и мы полностью понимаем, что все, что мы делаем, будет тщательно изучаться. Мне очень комфортна такая жизнь, и мне не нужно вовлекаться во что-то извне, потому что я сам свой главный критик, думаю, как и все наши игроки.

Так что, если мы будем прислушиваться к внешней критике, это вряд ли поможет нам стать лучше», – заявил главный тренер сборной Англии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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17 комментариев
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Саутгейт: "Знаете, я и сам своего рода тренер"
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Всё нормально. Эффект Даннинга-Крюгера в действии.
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Он берет уроки прессух у Тен Хага? :))
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Главный физручело всея Евро .
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Ответ AprasidzE
Саутгейт: "Знаете, я и сам своего рода тренер"
Это пять!
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Мне этот мир совершенно понятен…
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Я не против Галла в основе, но 4-2-3-1 и Палмер в центре атаки просто необходим.Он так отыграл концовку АПЛ и сделал кучу гол + пас. Не видеть это? Что тренер делал тогда на трибуне?
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О да, критик великий. Именно поэтому после слабого матча с сербами он вышел играть против Дании тем же составом.
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Только в комфортной жизни нет прогресса.Зачем расти и совершенствовать если ты всем доволен?
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