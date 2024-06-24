Саутгейт о критике сборной Англии: «Она вряд ли поможет нам стать лучше. Для меня это совершенно не важно, я сам свой главный критик»

Гарет Саутгейт высказался о критике сборной Англии на Евро-2024.

«Таков мир, в котором мы живем. Я не обращаю на это внимания, для меня это совершенно не важно. Для меня важно то, что я должен направлять игроков, чтобы они уверенно прошли этот турнир.

Мы высококлассная команда с ожиданиями, и мы полностью понимаем, что все, что мы делаем, будет тщательно изучаться. Мне очень комфортна такая жизнь, и мне не нужно вовлекаться во что-то извне, потому что я сам свой главный критик, думаю, как и все наши игроки.

Так что, если мы будем прислушиваться к внешней критике, это вряд ли поможет нам стать лучше», – заявил главный тренер сборной .

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