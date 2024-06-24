Модрич, Доннарумма, Пашалич, Распадори, Гвардиол и Барелла начнут игру Хорватия – Италия в старте
Опубликованы составы сборных Хорватии и Италии на матч Евро-2024.
Златко Далич выпустит с первой минуты следующих футболистов:
– вратарь: Доминик Ливакович;
– защита: Йосип Станишич, Йосип Шутало, Марин Понграчич, Йошко Гвардиол;
– полузащита: Лука Модрич, Марцело Брозович, Матео Ковачич;
– нападение: Лука Сучич, Андрей Крамарич, Марио Пашалич.
За команду Лучано Спаллетти в заключительном туре группового этапа Евро-2024 выступят:
– вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;
– защита: Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Маттео Дармиан;
– полузащита: Жоржиньо, Николо Барелла, Федерико Димарко, Лоренцо Пеллегрини, Джакомо Распадори;
– нападение: Матео Ретеги.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?