Модрич, Доннарумма, Пашалич, Распадори, Гвардиол и Барелла начнут игру Хорватия – Италия в старте

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Евро-2024 Маттео Дармиан Андрей Крамарич Матео Ковачич Жоржиньо Марцело Брозович Федерико Димарко Доминик Ливакович Марио Пашалич Лоренцо Пеллегрини Николо Барелла Джанлуиджи Доннарумма Алессандро Бастони Йосип Шутало Марин Понграчич Джованни Ди Лоренцо Йосип Станишич Златко Далич Матео Ретеги Риккардо Калафьори Лука Сучич Йошко Гвардиол Джакомо Распадори Футбол

Опубликованы составы сборных Хорватии и Италии на матч Евро-2024.

Златко Далич выпустит с первой минуты следующих футболистов:

вратарь: Доминик Ливакович;

защита: Йосип Станишич, Йосип Шутало, Марин Понграчич, Йошко Гвардиол;

полузащита: Лука Модрич, Марцело Брозович, Матео Ковачич;

нападение: Лука Сучич, Андрей Крамарич, Марио Пашалич.

За команду Лучано Спаллетти в заключительном туре группового этапа Евро-2024 выступят:

вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;

защита: Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Маттео Дармиан;

полузащита: Жоржиньо, Николо Барелла, Федерико Димарко, Лоренцо Пеллегрини, Джакомо Распадори;

нападение: Матео Ретеги. 

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7 комментариев
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Италия ни разу в своей истории не выигрывала у хорватов. 8 матчей - 3 поражения и 5 ничьих.
+6
0
+6
Раньше были форварды у Италии... А сейчас Ретеги
+7
-1
+6
3-5-2 скорее всего
+1
0
+1
Ответ trav
Раньше были форварды у Италии... А сейчас Ретеги
Последний был Тони, потом голяк.
+1
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+1
Италия на контрах будет
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Ди Лоренцо после Испании можно было сразу домой отправлять, а Спал его опять в старт пихает.
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