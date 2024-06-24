Булыкин о Карпине: «Совмещение постов неприемлемо. Такого нигде нет в мировой практике. Значит, у РФС нет других кандидатов»

Теги Ростов Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что Валерию Карпину не стоит занимать две должности.

«Я против такого – совмещение постов неприемлемо. Такого нигде нет в мировой практике.

Понятно, что ситуация непростая, но все-таки лучше было бы, чтобы Валерий Георгиевич не разрывался, а сосредоточился на чем-то одном.

Значит, у РФС пока нет других кандидатов», – отметил бывший нападающий сборной России.

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14 комментариев
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Зачем нужен освобождённый тренер, когда нет официальных матчей, турниров, а только товарищеские?
+20
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+18
Дим проснись, мы нигде не участвуем
+17
-2
+15
Как нет, а Роман Борисыч Ротенберг?
+10
-1
+9
Ответ Пнин
Зачем нужен освобождённый тренер, когда нет официальных матчей, турниров, а только товарищеские?
Чтобы Булыкину было спокойнее)
+8
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А кто-то другой и не нужен. Целей пока что нет у сборной.
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запарили ныть
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Что значит нет других кандидатов? Мостовой всегда готов, не царское это дело клубы тренировать ...
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"Такого нигде нет" (с)

в смысле?
Хиддинк совмещал сб. России и Челси в свое время. А Челси на тот момент был топ-клуб
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