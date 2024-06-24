Булыкин о Карпине: «Совмещение постов неприемлемо. Такого нигде нет в мировой практике. Значит, у РФС нет других кандидатов»
Дмитрий Булыкин считает, что Валерию Карпину не стоит занимать две должности.
«Я против такого – совмещение постов неприемлемо. Такого нигде нет в мировой практике.
Понятно, что ситуация непростая, но все-таки лучше было бы, чтобы Валерий Георгиевич не разрывался, а сосредоточился на чем-то одном.
Значит, у РФС пока нет других кандидатов», – отметил бывший нападающий сборной России.
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в смысле?
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