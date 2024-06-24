Кавазашвили о Промесе: «Против возвращения только те, кто ненавидит «Спартак» и игроков этого величайшего клуба. Квинси принесет разочарование «законопослушным» ребятам, забивая их командам»

Теги Спартак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Квинси Промес Футбол

Анзор Кавазашвили рад, что Квинси Промес может вернуться в Россию.

«Наша власть в лицах МИД, МВД и остальных структур сделала все, чтобы забрать игрока «Спартака» и вернуть его в Россию. Это нелегкое дело было сделано великолепно!

Против возвращения Промеса могут говорить только те, кто ненавидит «Спартак» и тех футболистов, которые играют в этом величайшем клубе. Как можно не радоваться возвращению Промеса? Его забрали у страны, где ценят европейские ценности и все они якобы законопослушные, но на самом деле это не так.

Как можно не радоваться, когда возвращается футболист, которого мы так ждали? Уверен, Квинси еще поможет «Спартаку», он профессионал своего дела.

В составе красно-белого клуба он принесет разочарование так называемым законопослушным ребятам, когда будет забивать командам, за которые они болеют», – сказал бывший голкипер «Спартака».

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64 комментария
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Ну извините, шо мы не бьем жен, не торгуем наркотой и братьев не пыряем.
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Вот убрать фамилию, и просто скинуть в комменты этот текст, это же будет жирнющий троллинг, на который никто не поведется...
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Я вот тут подумал, в конце то концов. Если КБ считают своим правом критиковать город СПб за то, что построил стадион Зениту, а Газпром за то, что он Зенит спонсирует, то и я, как гражданин РФ, имею право считать, что дважды осуждённому за тяжкие уголовные статьи не место в РФ.
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+45
"он принесет разочарование так называемым законопослушным ребятам"

Не торговать наркотой, не резать ножом близких - ПЛОХО, это "так называемые законопослушные ребята".

У него крыша уехала уже насовсем, это просто запредельный маразм, он же больной наглухо.
+36
-3
+33
Наша власть в лицах МИД, МВД и остальных структур сделала все, чтобы забрать игрока «Спартака» и вернуть его в Россию...

Но админресурс - у Зенита! Смотрите не перепутайте ;)
+23
-5
+18
Против возвращения только те, кто ненавидит «Спартак» и кокаин.
+21
-4
+17
Ответ Бегемотик
Ну извините, шо мы не бьем жен, не торгуем наркотой и братьев не пыряем.
Ну вы наверное с ДТП сбегаете ))
Так что наш.
+19
-4
+15
"Величайший клуб"....
Диагноз дедушки Анзори просматривается вполне ясно.
Ну а осуждённый наркодилер в составе - и вовсе бескрайняя гордость.
+16
-4
+12
спартаку не в первой позориться, разом больше, разом меньше, значения не имеет.
+11
-2
+9
Ответ Проблемы Аршавина
Почему он так ждёт Промеса? Кавазашвили укусил Лавров?
И таблетки все украл.
+11
-2
+9
Как можно не радоваться возвращению Промеса? Да вот представьте себе - можно. Объясните хоть одну причину, по которой можно радоваться приезду в страну иностранного гражданина, находящегося под уголовным преследованием, тем более по таким статьям?
+9
0
+9
Футбольный клуб - пособник наркоторговца
+8
-1
+7
В каком месте Спартак - величайший?
Еврокубок может какой выиграли, а?
Нет что-ли?
Да ладно???
Пффф...
+9
-2
+7
А те, кто против уголовников и наркобарыг в РПЛ, могут говорить о том, что они не хотят видеть Промеса??? Странное мышление у деда, раз люди его не хотят видеть, значит они ненавидят Спартак.🤦‍♂️
+7
0
+7
Похоже, возвращению Промеса по-настоящему будут рады только наркоманы.
+8
-2
+6
Он же не гражданин России. Почему наш МИД так за него борется? А за Хорена Байрамяна так же рубились бы?
+6
0
+6
В каком же Спартак отчаянии, если продолжает тащить этот чемодан без ручки.
+7
-1
+6
Дед либо отбит, либо лечение уже не помогает!?.
Или Промес ему "пилюли" везет?)
+6
0
+6
Похоже дурь, которую должен привезти с собой Промес, должна запустить новый цикл "бромантановых".
+7
-2
+5
Почему он так ждёт Промеса? Кавазашвили укусил Лавров?
+11
-7
+4
Ответ Spartakus1984
Так и есть.Будь он игрок зента ЦСКА и т.д то другое бы пели.Лицемеры
У ветеранов Зенита или ЦСКА хватало бы ума промолчать. У юзеров тоже.
+7
-3
+4
Дед забыл принять таблетки
+6
-2
+4
Ответ Spartakus1984
Так и есть.Будь он игрок зента ЦСКА и т.д то другое бы пели.Лицемеры
Интересно. Болельщики Спартака оправдывают свою действительную пластичную мораль воображаемым чужим лицемерием из параллельной временной линии.
+8
-4
+4
Ответ soldat2212
Наши святоши взятки на дорогах на дают. Врачам, учителям не дают. А на работу берут только по образованию. Родственников и друзей - никогда. В поездах от кондукторов не бегают. Военники не покупают. Никогда не воровали и нп дрались. А так же дурь не пробовали. А вот Промес один плохой. Не как все.
Вам тяжело такое представить, но есть большое количество стран в которых не дают взятки, на работу берут по образованию и за то что сделал Промес, судят и сажают. Скучно живут наверное))))
+5
-1
+4
Похоже дед просто запамятовал, куда промесовские подарки припрятал. Вот и радуется, что тот приедет и напомнит. Ну, или ещё привезёт.
+4
-1
+3
Зачем журналисты постоянно заезжают к нему в палату номер 6?
+5
-2
+3
Ответ Михо
Он же не гражданин России. Почему наш МИД так за него борется? А за Хорена Байрамяна так же рубились бы?
Лавров за Спартак болеет
+3
0
+3
Ну это за гранью этики и всего его комитета 🤦‍♂
+4
-1
+3
Если за полгода на СВО можно простить убийцу, то почему бы за полгода в Дубае не простить наркобарыгу?
+9
-7
+2
Ответ Катя СПб
Ну вы наверное с ДТП сбегаете )) Так что наш.
Эх, в Дубаях )
+2
0
+2
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