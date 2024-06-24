Кавазашвили о Промесе: «Против возвращения только те, кто ненавидит «Спартак» и игроков этого величайшего клуба. Квинси принесет разочарование «законопослушным» ребятам, забивая их командам»

Анзор Кавазашвили рад, что Квинси Промес может вернуться в Россию.

«Наша власть в лицах МИД, МВД и остальных структур сделала все, чтобы забрать игрока «Спартака» и вернуть его в Россию. Это нелегкое дело было сделано великолепно!

Против возвращения Промеса могут говорить только те, кто ненавидит «Спартак» и тех футболистов, которые играют в этом величайшем клубе. Как можно не радоваться возвращению Промеса? Его забрали у страны, где ценят европейские ценности и все они якобы законопослушные, но на самом деле это не так.

Как можно не радоваться, когда возвращается футболист, которого мы так ждали? Уверен, еще поможет «Спартаку», он профессионал своего дела.

В составе красно-белого клуба он принесет разочарование так называемым законопослушным ребятам, когда будет забивать командам, за которые они болеют», – сказал бывший голкипер « ».

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