Кавазашвили о Промесе: «Против возвращения только те, кто ненавидит «Спартак» и игроков этого величайшего клуба. Квинси принесет разочарование «законопослушным» ребятам, забивая их командам»
Анзор Кавазашвили рад, что Квинси Промес может вернуться в Россию.
«Наша власть в лицах МИД, МВД и остальных структур сделала все, чтобы забрать игрока «Спартака» и вернуть его в Россию. Это нелегкое дело было сделано великолепно!
Против возвращения Промеса могут говорить только те, кто ненавидит «Спартак» и тех футболистов, которые играют в этом величайшем клубе. Как можно не радоваться возвращению Промеса? Его забрали у страны, где ценят европейские ценности и все они якобы законопослушные, но на самом деле это не так.
Как можно не радоваться, когда возвращается футболист, которого мы так ждали? Уверен, Квинси еще поможет «Спартаку», он профессионал своего дела.
В составе красно-белого клуба он принесет разочарование так называемым законопослушным ребятам, когда будет забивать командам, за которые они болеют», – сказал бывший голкипер «Спартака».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Не торговать наркотой, не резать ножом близких - ПЛОХО, это "так называемые законопослушные ребята".
У него крыша уехала уже насовсем, это просто запредельный маразм, он же больной наглухо.
Но админресурс - у Зенита! Смотрите не перепутайте ;)
Так что наш.
Диагноз дедушки Анзори просматривается вполне ясно.
Ну а осуждённый наркодилер в составе - и вовсе бескрайняя гордость.
Еврокубок может какой выиграли, а?
Нет что-ли?
Да ладно???
Пффф...
Или Промес ему "пилюли" везет?)