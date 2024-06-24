Ширер о критике сборной Англии: «Важно не переходить на личности, но если они играли ужасно, мы должны сказать. Страна и сами игроки знают, что были ужасны против Дании»

Теги Сборная Англии по футболу Алан Ширер Сборная Дании по футболу Евро-2024 Футбол

Алан Ширер высказался о критике сборной Англии.

Команду продолжают критиковать за игру на Евро-2024, в особенности после ничейного матча с Данией (1:1).

«Важно никогда не переходить на личности. Это самое главное.

Они были ужасны, и мы должны это сказать. Если бы Англия была великолепна, мы бы сказали, что они великолепны, так это работает.

Как игрок, ты всегда имеешь право ответить на поле. У меня нет проблем с тем, что мы сказали, я бы не отказался ни от чего из сказанного.

Англия играла очень плохо. Я думаю, что подавляющее большинство страны и даже игроки в команде знают, что они ужасно сыграли против Дании. Вряд ли там было что-то положительное», – заявил экс-игрок сборной Англии.

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3 комментария
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Важно не переходить на личности (Саутгейт), но если они играли ужасно (Саутгейт), мы должны сказать. Страна и сами игроки знают, что были ужасны (Саутгейт) против Дании
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Ни слова о физруке у руля команды..
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