Хавбек Англии Галлахер об 1:1 с Данией: «Знаем, что можем играть гораздо лучше. Должны прибавлять, чтобы взять три очка у Словении»
Конор Галлахер оценил ничью сборной Англии с Данией (1:1) на Евро-2024.
«Трудный матч. Знаем, что можем играть гораздо лучше, но надо отдать должное датчанам. Они сыграли хорошо. У них хорошая команда.
Мы должны прибавлять, чтобы взять три очка в следующем матче [со Словенией]», – сказал полузащитник сборной Англии.
Дырявый катеначчо, замена Трента – постирония Саутгейта. Быстрые мысли о ничьей Англии
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Тот уже всеми своими действиями показывал, что ещё минут 10 и он привезёт