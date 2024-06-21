Хавбек Англии Галлахер об 1:1 с Данией: «Знаем, что можем играть гораздо лучше. Должны прибавлять, чтобы взять три очка у Словении» 

Конор Галлахер оценил ничью сборной Англии с Данией (1:1) на Евро-2024.

«Трудный матч. Знаем, что можем играть гораздо лучше, но надо отдать должное датчанам. Они сыграли хорошо. У них хорошая команда.

Мы должны прибавлять, чтобы взять три очка в следующем матче [со Словенией]», – сказал полузащитник сборной Англии.

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