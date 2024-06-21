Хавбек Англии Галлахер об 1:1 с Данией: «Знаем, что можем играть гораздо лучше. Должны прибавлять, чтобы взять три очка у Словении» 

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Дании по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 Конор Галлахер Футбол

Конор Галлахер оценил ничью сборной Англии с Данией (1:1) на Евро-2024.

«Трудный матч. Знаем, что можем играть гораздо лучше, но надо отдать должное датчанам. Они сыграли хорошо. У них хорошая команда.

Мы должны прибавлять, чтобы взять три очка в следующем матче [со Словенией]», – сказал полузащитник сборной Англии.

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9 комментариев
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Надеюсь вы вылетите отхватив разгром от нормальной команды, и саутгейта что вылетал с боро, не назначат в мю.
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Да сто пудов физрук скажет перед игрой: ребята берем очко и выходим в 1 места, поэтому от оборонки, без авантюр, по строже в защите, в атаке пошире в защите поуже... И начнутся опять страдания))))
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"Но для этого нам необходим тренер"
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Саут тренирует уже лет 8, но сборной до сих пор нужно прибавлять чтобы условную Словению обыграть
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Ответ Nogoi89
"Но для этого нам необходим тренер"
В данном случае скорее необходимо как минимум его отсутствие
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Должны прибавлять, чтобы взять 3 очка со Словенией? Серьезно? Англия должна побеждать Словению, даже если за день до этого всю ночь тусовались как Грилиш.
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лучше надейтесь на Словению, чтобы они сыграли хуже и тогда 3 очка может возьмете
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Ответ Argilac Durrandon
Не понимаю, для чего этого середнячка выпустили на поле, только косячил.
Выходом своим он уж точно спас Англию от косяков Трента в опорке
Тот уже всеми своими действиями показывал, что ещё минут 10 и он привезёт
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