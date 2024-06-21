Кин об Англии и 1:1 с Данией: «Кураж и храбрость – этого мы практически не видели. Для Саутгейта это огромное испытание» 

Теги Рой Кин Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2024 Футбол

Рой Кин раскритиковал игру сборной Англии в матче с Данией (1:1) на Евро-2024.

«Кураж и храбрость – этого мы практически не видели. В игре чего-то не хватало для баланса, Беллингем размахивал руками…

Для Гарета [Саутгейта] это огромное испытание. Похоже, он переваривает, пересматривает определенные вещи», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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5 комментариев
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Это испытание для болельщиков и зрителей.
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Беллингем звезду поймал на Евро, или что-то типа того. Постоянно жалуется,постоянно разводит руками, передачи должны давать только ему или он опять будет разводить руками. В Реале бывало,но реже. Сейчас ситуация ухудшается. Джуд АСТАНАВИСЬ!
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Саутгейт с такой игрой займет второе место в группе там выйдет на Германию и отлетит в 1/8
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Те пару раз, что я запомнил взмахи руками Джуда - относились к плохим решениям находящегося с мячом Фила Фодена :(.
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Ответ Аскетизмом погоняю
Беллингем звезду поймал на Евро, или что-то типа того. Постоянно жалуется,постоянно разводит руками, передачи должны давать только ему или он опять будет разводить руками. В Реале бывало,но реже. Сейчас ситуация ухудшается. Джуд АСТАНАВИСЬ!
В Мадриде(среди атакующих игроков) все играют намного менее эгоистично, чем в текущей Англии - в т.ч. и сам Джуд - так махать руками поводов просто меньше.
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