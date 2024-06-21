Кин об Англии и 1:1 с Данией: «Кураж и храбрость – этого мы практически не видели. Для Саутгейта это огромное испытание»
Рой Кин раскритиковал игру сборной Англии в матче с Данией (1:1) на Евро-2024.
«Кураж и храбрость – этого мы практически не видели. В игре чего-то не хватало для баланса, Беллингем размахивал руками…
Для Гарета [Саутгейта] это огромное испытание. Похоже, он переваривает, пересматривает определенные вещи», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».
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