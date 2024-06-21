Баллак о матче Англия – Дания: «Разочарован игрой англичан. Саутгейт не нашел правильных ответов, простой смены позиций недостаточно»

Михаэль Баллак раскритиковал стиль игры сборной Англии.

От редакции: мы ошиблись, приписав в прошлой новости Баллаку слова Кристофа Крамера «Вы не можете играть как «Унион» с таким составом. Мне очень жаль английских футболистов». Просим понять и простить. Ниже – то, что на самом деле сказал Михаэль.

«Я просто разочарован игрой англичан. Слишком мало креатива. Они играют слишком позиционно. Даже изменения позиционные, нет смены системы. Этого слишком мало.

У них нет правильных ответов. Тренер тоже их не нашел. Он не изменил стиль игры. Простой смены позиций недостаточно», – сказал экс-игрок «Челси» Михаэль Баллак.

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