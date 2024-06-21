Баллак о матче Англия – Дания: «Разочарован игрой англичан. Саутгейт не нашел правильных ответов, простой смены позиций недостаточно»

Теги Михаэль Баллак Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Дании по футболу Евро-2024 Футбол

Михаэль Баллак раскритиковал стиль игры сборной Англии.

От редакции: мы ошиблись, приписав в прошлой новости Баллаку слова Кристофа Крамера «Вы не можете играть как «Унион» с таким составом. Мне очень жаль английских футболистов». Просим понять и простить. Ниже – то, что на самом деле сказал Михаэль.

«Я просто разочарован игрой англичан. Слишком мало креатива. Они играют слишком позиционно. Даже изменения позиционные, нет смены системы. Этого слишком мало.

У них нет правильных ответов. Тренер тоже их не нашел. Он не изменил стиль игры. Простой смены позиций недостаточно», – сказал экс-игрок «Челси» Михаэль Баллак.

Команда Гарета Саутгейта сыграла вничью с Данией (1:1) во втором туре группы С на Евро-2024.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Все верно, нужна не смена позиций, а смена тренера
+18
-2
+16
У англичан сколько уже золотых поколений угроблено ?)
у Бельгии - одно.)
+8
-1
+7
Давно пора гнать саутгейта!
+7
-2
+5
Ответ Пирс Морган
Все верно, нужна не смена позиций, а смена тренера
Тоже не могу понять, за что держат такого неэффективного тренера. С таким подбором игроков мы видим совершенно посредственную команду, хотя такой потенциал...
+5
0
+5
Саутгейт с такой игрой займет второе место в группе там выйдет на Германию и отлетит в 1/8.
+1
0
+1
Тренер всегда был самым слабым местом в сборной Англии.
+1
-1
0
а сколько дифирамб было перед началом ЧЕ англичанам.. по факту пшик
0
0
0
Ответ Пирс Морган
Все верно, нужна не смена позиций, а смена тренера
и во Франции при неудачи тоже напрашивается
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий