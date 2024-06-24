Медведев о трансферах «Зенита»: «Окно открыто еще долго. Зачем в июне заканчивать?»

Александр Медведев не исключает, что у «Зенита» будут новые трансферы.

Петербуржцы сегодня объявили о приобретении защитника Сергея Волкова, выступавшего за «Краснодар».

– Завершена ли трансферная кампания «Зенита»?

– Трансферное окно открыто еще долго. Зачем в июне заканчивать? – сказал председатель правления «Зенита».

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