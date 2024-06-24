Медведев о трансферах «Зенита»: «Окно открыто еще долго. Зачем в июне заканчивать?»
Александр Медведев не исключает, что у «Зенита» будут новые трансферы.
Петербуржцы сегодня объявили о приобретении защитника Сергея Волкова, выступавшего за «Краснодар».
– Завершена ли трансферная кампания «Зенита»?
– Трансферное окно открыто еще долго. Зачем в июне заканчивать? – сказал председатель правления «Зенита».
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Другое дело что он омерзительный. И внешне, и по поведению - полная гармония.
Поэтому я вообще не знаю как к этому относиться.
А так проблемные позиции паспортистов закрыли, да еще и до начала сборов. Сработали практически идеально.
Ну или Семак - гений педагогики. Если ему и это удастся...