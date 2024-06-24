Медведев о трансферах «Зенита»: «Окно открыто еще долго. Зачем в июне заканчивать?»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Футбол

Александр Медведев не исключает, что у «Зенита» будут новые трансферы.

Петербуржцы сегодня объявили о приобретении защитника Сергея Волкова, выступавшего за «Краснодар».

– Завершена ли трансферная кампания «Зенита»?

– Трансферное окно открыто еще долго. Зачем в июне заканчивать? – сказал председатель правления «Зенита». 

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26 комментариев
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Главное не соболева
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Оставьте себе дельфина
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Ответ ЗЕНИТ65
Соболева фтопку!
Дельфинам в Зените не место!
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Ответ Magic13
Выскажу непопулярное мнение: Если Соболев перейдёт в Зенит, то он тут раскроется как Дзюба в своё время. Но парадокс в том, что его никто не хочет здесь видеть. Хотя я почти уверен, что он принёс бы много голов Зениту.
Почему непопулярное? У Соболева есть сильные качества, которые пригодятся Зениту : он может цепляться за мячи, может играть в подыгрыше, настырный и наглый в штрафной. С ассистентами вроде Глушенкова, Клаудиньо и Вендела cвои 15 мячей точно забьёт.
Другое дело что он омерзительный. И внешне, и по поведению - полная гармония.
Поэтому я вообще не знаю как к этому относиться.
+9
-1
+8
Соболева фтопку!
+9
-3
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Я думаю трансферы будут только, если кто-то уйдет. В первую очередь Клаудиньо или Вендел.
А так проблемные позиции паспортистов закрыли, да еще и до начала сборов. Сработали практически идеально.
+5
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+5
Выскажу непопулярное мнение: Если Соболев перейдёт в Зенит, то он тут раскроется как Дзюба в своё время. Но парадокс в том, что его никто не хочет здесь видеть. Хотя я почти уверен, что он принёс бы много голов Зениту.
+6
-2
+4
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Газпром АО, иди просвещайся сколько акций у государства!
+5
-2
+3
Ответ Antonio Gaudi
Почему непопулярное? У Соболева есть сильные качества, которые пригодятся Зениту : он может цепляться за мячи, может играть в подыгрыше, настырный и наглый в штрафной. С ассистентами вроде Глушенкова, Клаудиньо и Вендела cвои 15 мячей точно забьёт. Другое дело что он омерзительный. И внешне, и по поведению - полная гармония. Поэтому я вообще не знаю как к этому относиться.
Такие же мысли. По всем предыдущим, даже спорным трансферам-эмоции нейтральные. Этот же персонаж будет, не дай бог конечно, оголять нервы многих фанатов
+3
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+3
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Даже Дзюбе никто пятки не целовал, а Артем назабивал за Зенит очень прилично, Соболев даже во снах столько пользы не принесет. Хотя, если изменит характер и будет не только играть отлично, но и вести себя очень прилежно, то переобувочная последует и от меня. Но это фантастика.
+3
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+3
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Скринить, что ты все время тусуешься на ветке Зенита? Или, что балабол? Так это и так все знают.
+2
0
+2
Ответ Magic13
Выскажу непопулярное мнение: Если Соболев перейдёт в Зенит, то он тут раскроется как Дзюба в своё время. Но парадокс в том, что его никто не хочет здесь видеть. Хотя я почти уверен, что он принёс бы много голов Зениту.
Проблема в том, что характер у него... мерзкий, другого слова тут не подобрать. Дзюба был классическим "enfant terrible", но при всех своих недостатках в игре выкладывался на все 100%. Соболев - нет, и это, пожалуй, уже не исправить.

Ну или Семак - гений педагогики. Если ему и это удастся...
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Ответ Spartakus1984
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Может не так все плохо?! Проспишься, будешь посвежей
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Завидуй молча.
+7
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Ответ Spartakus1984
Ххаха а многие зенитовцы на сайте, писали именно то что он слабый игрок))
Ну, многие это не все).
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Ответ Tom_York
Дельфинам в Зените не место!
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Мне нравится как подгорает в Москве 😅
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Ответ Spartakus1984
дзюбу тоже не хотели видеть,но я уже начинаю наблюдать ваши переодевания,что Соболев корявый дельфин,но скоро вы его назовёте крутым игроком))
Я никогда не говорил, что он корявый. Он просто с гнильцой. Как игрок то он хороший.
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Ответ Antonio Gaudi
Почему непопулярное? У Соболева есть сильные качества, которые пригодятся Зениту : он может цепляться за мячи, может играть в подыгрыше, настырный и наглый в штрафной. С ассистентами вроде Глушенкова, Клаудиньо и Вендела cвои 15 мячей точно забьёт. Другое дело что он омерзительный. И внешне, и по поведению - полная гармония. Поэтому я вообще не знаю как к этому относиться.
Я примерно это и имел в виду))). Непопулярное в том смысле, что его личные качества перевешивают игровые.
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