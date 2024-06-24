Левандовски о завершении карьеры: «Играть столько лет с большими ожиданиями – это груз. Время еще не пришло – не хочу сожалеть, что закончил слишком рано»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Польши по футболу Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски заявил, что не думает о завершении карьеры.

– Вы думаете о том, чтобы достичь отметки в 200 матчей за сборную?

– Я не знаю. Это зависит от многих вещей. Играть столько лет на определенном уровне, с большими ожиданиями, пытаясь воплотить не только свои мечты, но и мечты поляков, – это груз. Конечно, я хорошо себя чувствую в команде, мне приятно здесь бывать благодаря атмосфере, которая здесь царит. О физической форме я тоже не беспокоюсь.

Я не хочу сожалеть, что завершил карьеру слишком рано, когда мог играть и дальше. С другой стороны, я не хочу бороться с этим решением, когда этот момент наступит. Сейчас время еще не пришло. Я должен ощутить это. Конечно, никто не будет на это влиять – только я и моя семья, – сказал форвард сборной Польши и «Барселоны».

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6 комментариев
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Ему конечно виднее, но судя по его игре и за клуб и за сборную, прежний голеадорский уровень уже в прошлом, увы.
Так и есть и будет ещё хуже, возраст в любом случае берёт своё, и поэтому не понятна ставка клуба на него
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+5
Ему конечно виднее, но судя по его игре и за клуб и за сборную, прежний голеадорский уровень уже в прошлом, увы.
+4
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+4
Верю, что Лёва попылит ещё!
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