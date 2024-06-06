Левандовски интересен «Лос-Анджелес Гэлакси». Клуб хочет воссоединить их с Ройсом в 2025-м (As)

Теги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Барселона Ла Лига возможные трансферы Роберт Левандовски Марко Ройс Футбол

Роберт Левандовски может продолжить карьеру в МЛС.

Как стало известно As из источников, близких к «Лос-Анджелес Гэлакси», американский клуб намерен приобрести 35-летнего нападающего «Барселоны». 

Хотя в данный момент переход Левандовского в клуб МЛС кажется сложным, в «Гэлакси» уверены, что смогут осуществить трансфер летом 2025 года. Ключевым элементом для этого перехода является Марко Ройс, с которым поляк дружит со времен выступления за дортмундскую «Боруссию». В «Гэлакси» хотят воссоединить их дуэт по аналогии с Лионелем Месси и Луисом Суаресом в «Интер» Майами.

Контракт поляка с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года и имеет опцию продления на один год. Однако, по словам источника, его уход может произойти раньше как часть перестройки, которую каталонцы планируют для обновления своего состава. Именно тогда «Гэлакси» предпримет попытку подписать его.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ждём также Гетце,Мхитаряна,Обамеянга и ответ команде друзьям Месси будет готов
+13
-1
+12
С Марком надо Харри соединить, может, совместно что-нибудь выиграют
+7
0
+7
Ответ Саша Вжухов
Эффект Месси
Здарова. Лови минус.
+8
-3
+5
Для Барсы это может быть чем-то вроде "спасательного круга" (учитывая рост з/п Роберта) ;)
+1
-1
0
Ответ Саша Вжухов
Эффект Месси
Комментарий удален пользователем
Ответ Саша Вжухов
Эффект Месси
Комментарий удален пользователем
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий