Левандовски интересен «Лос-Анджелес Гэлакси». Клуб хочет воссоединить их с Ройсом в 2025-м (As)

Роберт Левандовски может продолжить карьеру в МЛС.

Как стало известно As из источников, близких к « », американский клуб намерен приобрести 35-летнего нападающего «Барселоны».

Хотя в данный момент переход Левандовского в клуб кажется сложным, в «Гэлакси» уверены, что смогут осуществить трансфер летом 2025 года. Ключевым элементом для этого перехода является , с которым поляк дружит со времен выступления за дортмундскую «Боруссию». В «Гэлакси» хотят воссоединить их дуэт по аналогии с Лионелем Месси и Луисом Суаресом в «Интер» Майами.

Контракт поляка с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года и имеет опцию продления на один год. Однако, по словам источника, его уход может произойти раньше как часть перестройки, которую каталонцы планируют для обновления своего состава. Именно тогда «Гэлакси» предпримет попытку подписать его.