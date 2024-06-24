Кафанов о Доннарумме на Евро-2024: «Пока не видел, где Сафонов сыграл бы хуже. Матвею нужно игрой вытеснить его из основного состава «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Сборная Италии по футболу Сборная России по футболу Евро-2024 Виталий Кафанов Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Футбол

Виталий Кафанов пока не видит, в чем Джанлуиджи Доннарумма лучше Матвея Сафонова.

– Думаю, что Матвею придется подождать момента, когда Доннарумма ошибется или по какой-то причине не сможет играть. Выйти в основном составе и игрой вытеснить его из основного состава.

Хотя думаю, что Матвею перепадет шанс уже в начале сезона сыграть в матчах Кубка Франции.

– Бывает ли такое, что смотрите на Доннарумму на Евро и думаете, как бы сыграл Матвей на его месте?

– Да, невольно сравниваешь. Пока не видел ситуации, где Сафонов сыграл бы хуже, – сказал тренер вратарей сборной России.

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41 комментарий
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Как раз таки на евро Доннарумма пока один из лучших. Сафонов в принципе уступает его вообще во всем.
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+64
Вот такой у нас тренер сборной, не видит где один из лучших вратарей мира лучше Сафонова
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+53
Такой бред. Донарумма чисто на двух последних Евро действительно играет как лучший вратарь мира. Это мнение от его хейтера. На уровне сборных игра ногами не так сильно решает, как и игра на выходах. Вот как ненавижу доллара, но прекрасно понимаю, что Сафонов не вытеснит из его основы ни в какой вселенной. Не понимаю кто в это искренне верит, тут только травма итальянца даст шанс в состав попасть
+24
0
+24
Думаю через год скажет , что Матвею нужна аренда. Но это не к тому что Матвей плохой вратарь , просто доннаруму, никто его не сдвинет, это как с ноером в Германии. Тер штеген сильнее как по мне, но не играет)
+21
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+20
Полная деквалификация Кафанова
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🤡
Если бы не долларума испанцы бы накидали авоську, и вообще один лучших вратарей турнира пока)
Но куда же ему до великого Матвея)
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Кафанов - загадочный персонаж. За какие-то мифические заслуги считается хорошим тренером и экспертом, хотя несет дикую ахинею и ни один вратарь при нем не вырос. С его пафосом он штук пять Акинфеевых воспитать должен был.
+6
-1
+5
Ответ Давид Agabekyan
Вот такой у нас тренер сборной, не видит где один из лучших вратарей мира лучше Сафонова
Вообще как я полагаю это говориться для поддержки и повышения уверенности
+7
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+4
Ответ Ilya Chistyakov
Не так давно он психовал, что конкуренцию у него выигрывает престарелый Кейлор Навас, ставил условия руководству. Так что все возможно, Матвею удачи.
Никто ему не желает плохого, но он определенно хуже.
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Ответ Noken
Кафанов вроде норм специалист. В этом коменте лишь поддержал Сафонова.
Норм специалист не будет до последнего держать Песьякова в воротах, так ещё и в сборную его вызывать
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Кафанов шутит наверное
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Нужно вообще прекращать эти разговоры о том, как Сафонов героически вытеснит Доннарумму. Сейчас общественности просто на время нужно забыть об этом трансфере и дать Матвею освоиться в новой стране и спокойно тренироваться. Легко ему явно не будет. И не все будет зависеть от него. Ясно лишь одно: свой шанс он точно получит.
+3
-1
+2
Ответ Блуждающий странник
Такой бред. Донарумма чисто на двух последних Евро действительно играет как лучший вратарь мира. Это мнение от его хейтера. На уровне сборных игра ногами не так сильно решает, как и игра на выходах. Вот как ненавижу доллара, но прекрасно понимаю, что Сафонов не вытеснит из его основы ни в какой вселенной. Не понимаю кто в это искренне верит, тут только травма итальянца даст шанс в состав попасть
Согласен, будет сменщиком итальянца.
+1
0
+1
Ответ Давид Agabekyan
Вот такой у нас тренер сборной, не видит где один из лучших вратарей мира лучше Сафонова
Кафанов вроде норм специалист. В этом коменте лишь поддержал Сафонова.
+3
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+1
Ответ Нефанатик
Как раз таки на евро Доннарумма пока один из лучших. Сафонов в принципе уступает его вообще во всем.
Не так давно он психовал, что конкуренцию у него выигрывает престарелый Кейлор Навас, ставил условия руководству. Так что все возможно, Матвею удачи.
+3
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алиментщик Матвюша против бородатого жадины, будет битва!
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Ответ Ilya Chistyakov
Включи голову, дядь, прежде чем глупости писать.
Либо я шутку не понял, либо это у тебя что-то с головой
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Ответ Семён Жуйло
Сразу вспоминаю Траппатони в Баварии.
Что именно?
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Ответ Tima_Milan
алиментщик Матвюша против бородатого жадины, будет битва!
Бритва
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Ответ Moonraker91
Нужно вообще прекращать эти разговоры о том, как Сафонов героически вытеснит Доннарумму. Сейчас общественности просто на время нужно забыть об этом трансфере и дать Матвею освоиться в новой стране и спокойно тренироваться. Легко ему явно не будет. И не все будет зависеть от него. Ясно лишь одно: свой шанс он точно получит.
Cлушайте, тут весь спортс на ушах стоял, когда Мудрик перешел в Челси, просто по 3 новости в день про него печатали.
Что такого в том, чтобы поддержать Сафонова?
Он кстати, и сам не хочет, чтобы забывали, раз дает интервью.
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Сразу вспоминаю Траппатони в Баварии.
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Ответ Крыло советов
Вообще как я полагаю это говориться для поддержки и повышения уверенности
Если Матвей согласился он либо и так уверен в своих силах, либо согласен на роль второго. Максимально бесполезная поддержка
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Он точно специалист по вратарям??
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Для этого Кафанову нужно перейти в тренерский штаб ПСЖ)
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Ответ ciao.ragazzi.2519
Думаю через год скажет , что Матвею нужна аренда. Но это не к тому что Матвей плохой вратарь , просто доннаруму, никто его не сдвинет, это как с ноером в Германии. Тер штеген сильнее как по мне, но не играет)
Тер Штеген, не сильнее Нойера, его как поставят в сборной, он сразу шлепок майонезный пропустит, неуверенный, не харизматичный ВРТ. А Долларума, как и вся Италия ни о чем на этом Евро
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Ответ Евгений Головин
Либо я шутку не понял, либо это у тебя что-то с головой
Либо ты дупло, которое не умеет гуглом хотя бы для приличия воспользоваться и перестать позориться))
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Гораздо вероятнее вариант, что Сафонов там закончится как вратарь, просто надломится психологически, как Кариус в свое время, и поедет доигрывать в Турцию или Китай, как экс-голкипер ПСЖ.
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Ответ Евгений Головин
Хочешь сказать, что это Лунин сломал Куртуа на весь сезон? Иначе как понять фразу "на лавку посадил"
Включи голову, дядь, прежде чем глупости писать.
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Ответ Ilya Chistyakov
Не так давно он психовал, что конкуренцию у него выигрывает престарелый Кейлор Навас, ставил условия руководству. Так что все возможно, Матвею удачи.
Навас вроде не выиграл конкуренцию, Джиджи был недоволен, что играет не во всех турнирах
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Ответ Ilya Chistyakov
Бесспорно. Я к тому, что все возможно. Лунин в этом сезоне самого дорогого воротчика в мире на лавку посадил, например.
Хочешь сказать, что это Лунин сломал Куртуа на весь сезон? Иначе как понять фразу "на лавку посадил"
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