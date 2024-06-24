Кафанов о Доннарумме на Евро-2024: «Пока не видел, где Сафонов сыграл бы хуже. Матвею нужно игрой вытеснить его из основного состава «ПСЖ»

Виталий Кафанов пока не видит, в чем Джанлуиджи Доннарумма лучше Матвея Сафонова.

– Думаю, что Матвею придется подождать момента, когда ошибется или по какой-то причине не сможет играть. Выйти в основном составе и игрой вытеснить его из основного состава.

Хотя думаю, что Матвею перепадет шанс уже в начале сезона сыграть в матчах Кубка Франции.

– Бывает ли такое, что смотрите на Доннарумму на Евро и думаете, как бы сыграл на его месте?

– Да, невольно сравниваешь. Пока не видел ситуации, где Сафонов сыграл бы хуже, – сказал тренер вратарей сборной России.

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