Кафанов о Доннарумме на Евро-2024: «Пока не видел, где Сафонов сыграл бы хуже. Матвею нужно игрой вытеснить его из основного состава «ПСЖ»
Виталий Кафанов пока не видит, в чем Джанлуиджи Доннарумма лучше Матвея Сафонова.
– Думаю, что Матвею придется подождать момента, когда Доннарумма ошибется или по какой-то причине не сможет играть. Выйти в основном составе и игрой вытеснить его из основного состава.
Хотя думаю, что Матвею перепадет шанс уже в начале сезона сыграть в матчах Кубка Франции.
– Бывает ли такое, что смотрите на Доннарумму на Евро и думаете, как бы сыграл Матвей на его месте?
– Да, невольно сравниваешь. Пока не видел ситуации, где Сафонов сыграл бы хуже, – сказал тренер вратарей сборной России.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Если бы не долларума испанцы бы накидали авоську, и вообще один лучших вратарей турнира пока)
Но куда же ему до великого Матвея)
Что такого в том, чтобы поддержать Сафонова?
Он кстати, и сам не хочет, чтобы забывали, раз дает интервью.