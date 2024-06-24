Ташуев предлагает заставлять иностранных тренеров учить русский: «Футбольному сленгу обучиться за полгода легко! Личка хорошо говорит, а Абаскаль чему научился? Ничему!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Ташуев Марцел Личка Гильермо Абаскаль Футбол

Сергей Ташуев считает, что приезжих тренеров нужно обязать выучить русский язык.

– Нужно ли прописывать в контракте у иностранного тренера пункт о том, что он обязан выучить русский язык?

– Да. Нужно давать определенный срок: хотя бы через полгода ты должен говорить на нашем футбольном сленге. Иначе получается, что эти специалисты знают только «доброе утро», «спасибо», «до свидания». Марцел Личка поработал в Беларуси, он там нахватался слов, поэтому сейчас хорошо говорит.

А иностранные ребята, к сожалению, относятся по-другому к нашему языку… Абаскаль чему научился? Ничему! Не представляю, как можно общаться через переводчика, ведь нужно уметь передавать энергию, эмоции…

Футбольному сленгу обучиться за полгода легко! А через следующие полгода надо полноценно говорить на русском языке. Получается, за год нужно научиться говорить на нашем языке.

Надо ставить определенные рамки, потому что сейчас очень много иностранных тренеров в нашем футболе. Мы сейчас нигде не играем, надо использовать этот шанс и воспитывать молодых игроков, развиваться, а мы, наоборот, не пользуемся этим.

Завтра нас вернут в Европу, а тренеры иностранные отвернутся от нас, и успеха не будет! Надо, чтобы сейчас все российские тренеры набивали шишки и прогрессировали, – сказал бывший главный тренер «Факела».

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74 комментария
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Человек, который сменил 15 клубов и нигде не задержался. Отечественная школа физруков в действии
+119
-3
+116
Не пойму, что плохого сделал Абаскаль Ташуеву, Мостовому, Канчельскису, Бородюку?
+75
-1
+74
Ответ Stannis_Baratheon
Не пойму, что плохого сделал Абаскаль Ташуеву, Мостовому, Канчельскису, Бородюку?
Тренировал топ клуб без опыта, а этих бездарей, на пушечный выстрел к топ клубу не подпустят
+59
0
+59
Вчера я смотрел, как бывший тренер спартака чуть не обыграл Германию.
Позавчера я наблюдал, как другой бывший тренер спартака обыгрывал Румынию. Ещё один бывший тренер спартака выиграл ЛЕ больше раз, чем все клубы РПЛ вместе взятые, а потом вытащил астон виллу в ЛЧ.

Не знаю, сколько Русских слов они знают, но знаю, что всякие Ташуевы рядом с ними пыль.
Не удивлюсь, если Абаскаль через несколько лет будет известным тренером, а Ташуев так и не проработает полного сезона в клубе РПЛ и будет дальше ныть, так как он просто паразит
+32
-1
+31
Может Ташуева заставить английский выучить?
+24
-2
+22
Ответ Nils Michael
Человек, который сменил 15 клубов и нигде не задержался. Отечественная школа физруков в действии
Ташуев вообще удивительный тренер: в своё время за 3 года по 5 команд умудрялся поменять.
+21
-1
+20
интересно, сам ташуев, способен сдать школьный экзамен по русскому языку хотя бы на тройку!?
+20
-2
+18
Ответ Pueblo
Это не так глупо как кажется - дарю идею. В контракте можно указать, что если тренер не выучил русский, то неустойка при досрочном расторжении договора не выплачивается.
Я даже предлагают так: если тренер не выучил русский, все матчи, которые он выиграл, не засчитывать. А деньги за билеты таких матчей отдавать какому-нибудь отечественному объединению тренеров!

А то ишь распоясались иностранцы! Думают, что тренеру главное уметь тренировать! Не на таковских напали!
+17
-1
+16
Абаскаль давал интервью на русском
+14
-1
+13
Сколько же грязи выливают наши местные физруки. Вот взяли бы и сами бы выучили английский язык и пошли тренировать в условную Сербию, Венгрию. А? Не хочеться а у нас тут теплее. Да вас и там никто не ждет. Это же еще лицензию получить нужно - Мостовой не даст соврать. Легче крикнуть словца да по острее авось про тебя вообще и вспомнят. В наш чемпионат и так уже сложно привлечь толковых специалистов а Ташуевы еще условия ставят.
+11
0
+11
Да затрахали вы бедолагу Абаскаля, он уж поди там обыкался
+10
-1
+9
"Завтра нас вернут в Европу"

Завтра Словакия с Румынией играют, а вам лучше вернуться в палату. Пока сагитары не видят.
+8
-1
+7
Конкретно Личка не самый удачный пример. Он чех, ему по определению проще учить русский чем испанцу
+6
0
+6
Ответ Stannis_Baratheon
Не пойму, что плохого сделал Абаскаль Ташуеву, Мостовому, Канчельскису, Бородюку?
Не пустил к кормушке.
+7
-2
+5
Может быть клубы сами определятся как их тренеру общаться с игроками? Ташуев вот всю жизнь в футболе а чему он как тренер научился? Ничему!
+6
-1
+5
Действительно, почему это чех научился больше, чем испанец
+5
0
+5
Ответ Соловьёв А.А.
Тренировал топ клуб без опыта, а этих бездарей, на пушечный выстрел к топ клубу не подпустят
Так-то у Абаскаля опыта будет побольше, чем у этих вместе взятых
+5
0
+5
что то этого недоразумение слишком много.
+4
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+4
Ответ Netto Brutto
Шахтер Солигорск
Где это был середняк? В то время был почти самый высокий бюджет. Сейчас изменились положения клубов в бел. футболе
+4
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+4
Выучить русский чехословацкий тренер мог вполне ещё в средней школе города Остравы, где в годы его обучения, он в обязательном порядке преподавался дважды в неделю, начиная с четвертого класса)
+4
0
+4
Ну так личная славянин, ему конечно легко выучить русский язык, что тут сравнивать
+4
0
+4
Ответ Netto Brutto
Комментарий скрыт
Потому что наши физруки. Бегают как прости тутки из клуба в клуб по кругу и ничего не могут. Клуб выгоняют пара месяцев типа эксперта матч тв и снова в клуби так по кругу. Ставили бы хоть какой то футбол ладно так просто автобусом играют
+3
0
+3
Основной критерий работы любого тренера ( в т.ч и иностранца) -это результат выступления команды ( я не говорю про аномальные увольнения, скажем, Талалаева и нек. других..). Эмоции человека видно и без переводчика… Ташуев выдумщик. Реально «набрасывает на вентилятор», защищая таким образом отечественных тренеров.
+2
0
+2
Ответ Darth_Malice
ну если будет в английском клубе работать, заставят. почему-то все учат язык, когда едут работать в Англию, Испанию, Германию, где-то даже обязательное условие. почему бы в рпл не добавить в контракты пункт "учить русский язык". ты же работать сюда едешь, в идеале не на один-два месяца. что плохого в изучении местного языка? в быту же тоже понадобится
Может, потому что и прямо сейчас РФ - не самое лучшее место для тренеров. И сюда их заманивают не футбольными перспективами, а очень длинным рублем, похожим на евро?
В таких условиях ставить условия тренеру выучить очень непростой русский язык выглядит идиотизмом.
+2
0
+2
Был Ташуев,стал Болтуев
+2
0
+2
Ответ Netto Brutto
Комментарий скрыт
Это с каким середняком он выиграл чемпионат Беларуси?
+2
0
+2
Ответ МТБ
Вчера я смотрел, как бывший тренер спартака чуть не обыграл Германию. Позавчера я наблюдал, как другой бывший тренер спартака обыгрывал Румынию. Ещё один бывший тренер спартака выиграл ЛЕ больше раз, чем все клубы РПЛ вместе взятые, а потом вытащил астон виллу в ЛЧ. Не знаю, сколько Русских слов они знают, но знаю, что всякие Ташуевы рядом с ними пыль. Не удивлюсь, если Абаскаль через несколько лет будет известным тренером, а Ташуев так и не проработает полного сезона в клубе РПЛ и будет дальше ныть, так как он просто паразит
+
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+2
А ты учи английский -сейчас много терминов футбольных на этом языке.А потом говрят,почему наших даже не арссматривают за границей.
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А еще их нужно обязать креститься в православную веру и записаться в сторонники Единой России
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Подхватил от Мостового , хейтер старый)
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