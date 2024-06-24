Ташуев предлагает заставлять иностранных тренеров учить русский: «Футбольному сленгу обучиться за полгода легко! Личка хорошо говорит, а Абаскаль чему научился? Ничему!»

Сергей Ташуев считает, что приезжих тренеров нужно обязать выучить русский язык.

– Нужно ли прописывать в контракте у иностранного тренера пункт о том, что он обязан выучить русский язык?

– Да. Нужно давать определенный срок: хотя бы через полгода ты должен говорить на нашем футбольном сленге. Иначе получается, что эти специалисты знают только «доброе утро», «спасибо», «до свидания». поработал в Беларуси, он там нахватался слов, поэтому сейчас хорошо говорит.

А иностранные ребята, к сожалению, относятся по-другому к нашему языку… Абаскаль чему научился? Ничему! Не представляю, как можно общаться через переводчика, ведь нужно уметь передавать энергию, эмоции…

Футбольному сленгу обучиться за полгода легко! А через следующие полгода надо полноценно говорить на русском языке. Получается, за год нужно научиться говорить на нашем языке.

Надо ставить определенные рамки, потому что сейчас очень много иностранных тренеров в нашем футболе. Мы сейчас нигде не играем, надо использовать этот шанс и воспитывать молодых игроков, развиваться, а мы, наоборот, не пользуемся этим.

Завтра нас вернут в Европу, а тренеры иностранные отвернутся от нас, и успеха не будет! Надо, чтобы сейчас все российские тренеры набивали шишки и прогрессировали, – сказал бывший главный тренер «Факела».

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