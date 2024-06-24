Ташуев предлагает заставлять иностранных тренеров учить русский: «Футбольному сленгу обучиться за полгода легко! Личка хорошо говорит, а Абаскаль чему научился? Ничему!»
Сергей Ташуев считает, что приезжих тренеров нужно обязать выучить русский язык.
– Нужно ли прописывать в контракте у иностранного тренера пункт о том, что он обязан выучить русский язык?
– Да. Нужно давать определенный срок: хотя бы через полгода ты должен говорить на нашем футбольном сленге. Иначе получается, что эти специалисты знают только «доброе утро», «спасибо», «до свидания». Марцел Личка поработал в Беларуси, он там нахватался слов, поэтому сейчас хорошо говорит.
А иностранные ребята, к сожалению, относятся по-другому к нашему языку… Абаскаль чему научился? Ничему! Не представляю, как можно общаться через переводчика, ведь нужно уметь передавать энергию, эмоции…
Футбольному сленгу обучиться за полгода легко! А через следующие полгода надо полноценно говорить на русском языке. Получается, за год нужно научиться говорить на нашем языке.
Надо ставить определенные рамки, потому что сейчас очень много иностранных тренеров в нашем футболе. Мы сейчас нигде не играем, надо использовать этот шанс и воспитывать молодых игроков, развиваться, а мы, наоборот, не пользуемся этим.
Завтра нас вернут в Европу, а тренеры иностранные отвернутся от нас, и успеха не будет! Надо, чтобы сейчас все российские тренеры набивали шишки и прогрессировали, – сказал бывший главный тренер «Факела».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Позавчера я наблюдал, как другой бывший тренер спартака обыгрывал Румынию. Ещё один бывший тренер спартака выиграл ЛЕ больше раз, чем все клубы РПЛ вместе взятые, а потом вытащил астон виллу в ЛЧ.
Не знаю, сколько Русских слов они знают, но знаю, что всякие Ташуевы рядом с ними пыль.
Не удивлюсь, если Абаскаль через несколько лет будет известным тренером, а Ташуев так и не проработает полного сезона в клубе РПЛ и будет дальше ныть, так как он просто паразит
А то ишь распоясались иностранцы! Думают, что тренеру главное уметь тренировать! Не на таковских напали!
Завтра Словакия с Румынией играют, а вам лучше вернуться в палату. Пока сагитары не видят.
В таких условиях ставить условия тренеру выучить очень непростой русский язык выглядит идиотизмом.