Ташуев о сборной России: «На Евро точно не были бы мальчиком для битья. Последние матчи показывают, что команда может бороться с любым соперником»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сергей Ташуев Валерий Карпин Евро-2024 Футбол

Сергей Ташуев оценил уровень нынешней сборной России.

Сборная России разгромила команду Беларуси со счетом 4:0 в товарищеском матче. В марте команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0).

– Сборная порадовала. Сейчас у нас неплохая команда. Это еще учитывая то, что не было Пиняева, Головина, Глушенкова, Осипенко и других сильных футболистов. Потенциал у нашей сборной неплохой. Белоруссия вчера выглядела более прагматично.

Наша команда могла бы выйти из средней группы на грядущем чемпионате Европы?

– Последние матчи сборной России показывают, что команда может бороться с любым соперником. На Евро-2024 сборная точно не была бы мальчиком для битья, – сказал бывший главный тренер «Факела».

Какой Россия была бы на Евро-2024?

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5 комментариев
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Вон в 2012 у Чехии выиграли 4:1, а потом из группы не вышли. Если бы сейчас был такой состав, как тогда, говорили бы, что первое место выиграем. А по факту - совсем не так. Это я к чему: сослагательного наклонения в спорте не бывает.
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я так понимаю, Ташуев известен нам, благодаря автору поста и спортсу?
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мвахахахахаха)))))))))))))
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