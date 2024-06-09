Ташуев о сборной России: «На Евро точно не были бы мальчиком для битья. Последние матчи показывают, что команда может бороться с любым соперником»
Сергей Ташуев оценил уровень нынешней сборной России.
Сборная России разгромила команду Беларуси со счетом 4:0 в товарищеском матче. В марте команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0).
– Сборная порадовала. Сейчас у нас неплохая команда. Это еще учитывая то, что не было Пиняева, Головина, Глушенкова, Осипенко и других сильных футболистов. Потенциал у нашей сборной неплохой. Белоруссия вчера выглядела более прагматично.
– Наша команда могла бы выйти из средней группы на грядущем чемпионате Европы?
– Последние матчи сборной России показывают, что команда может бороться с любым соперником. На Евро-2024 сборная точно не была бы мальчиком для битья, – сказал бывший главный тренер «Факела».