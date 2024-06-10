Сергей Ташуев: «Европейский футбол многое теряет без России – это безусловно! Скоро все будет нормально, просто сейчас такой этап. Надо верить в хорошее»

Теги Шальке премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Газпром Сергей Ташуев ЧМ-2018 FIFA Футбол

Сергей Ташуев высказался об отстранении российских команд.

«Когда Россию вернут в еврокубки? Я – человек опытный, мы, конечно, стареем, но главное – не взрослеть: надо оставаться подвижным и современным. Хорошее будущее будет у нас. Сейчас просто такая эволюция, такой глобализм.

Я уверен, что скоро все будет нормально, просто сейчас такой этап. Мы будем вновь сражаться с топ-клубами на хороших полях. Не забывайте, кстати, что «Газпром» спонсировал «Шальке», у них тогда было все хорошо. А где сейчас «Шальке» находится? Вылетел без «Газпрома». Мы еще были спонсорами Лиги чемпионов. Россия везде!

Чемпионат мира 2018 года был лучшим в истории. Европейский футбол многое теряет без России – это безусловно! К нам в любом случае едут игроки из футбольных стран – из Франции и так далее. Надо верить в хорошее», – сказал бывший главный тренер «Факела».

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22 комментария
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таблетки не выпил опять
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Будем объективны, единственный плюс от неучастия наших клубов - зенит не позорит Россию в еврокубках
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Ещё год назад казалось, что Ташуев - нормальный мужик. Но своими интервью в последнее время он просто себя закопал
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Например что? Только контракт с Газпромом. И все. И без него кстати норм справляются и огромную прибыль фиксируют. Ничего они не теряют. Очнитесь.
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От создателей " Европа замёрзнет без русского газа "
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Уж кто-кто, а футбол мировой прям теряет без наших кудесников мяча. Примерно, как Крикет или Серфинг.
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В реальности всем плевать, ничего он (европейский) футбодл не потеряет
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Про какой Газпром вы говорите? Он технический банкрот уже второй год, какие от него деньги для УЕФА???
Я когда на днях прочитал новость, что Газпром собрался холодильники выпускать - чуть со стула не упал от смеху :)))
И то не получится, они способны выпускать только идиотов и воров
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Халявные 3 очка потеряли
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Ничего особо значимого европейский футбол не теряет. Это раз
Два - изоляция будет продолжаться минимум до смены ПОКОЛЕНИЯ европейских политических элит. 10-12 лет.
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Много кто говорит, что европейский футбол многое потерял без России, и много здесь было совершено справедливых комментариев о том, что европейский футбол совершенно не заметил отсутствие России!)
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Ответ Bartez1986
Ещё год назад казалось, что Ташуев - нормальный мужик. Но своими интервью в последнее время он просто себя закопал
Ещё год назад и Калешин казался будущим российского тренерского цеха.
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Ну да, с каждым днем теряют все больше и больше. Пора уже на коленях приползти :)))
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Насколько много потерял, скоро замёрзнет ещё и развалится,видать? Разве что какие-нибудь Брюгге, Серветты да АЕКи кипрские потеряли что-то.
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Что конкретно он теряет? Головину и Миранчуку бан никак не мешает, ленивые паспортисты точно так же варятся в болоте, как варились и до отстранения.
По факту ничего после отстратения России для футбола не изменилось
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Так Шальке еще в 20-21 г. вылетел из Бундеслиги, еще когда Газпром их спонсировал.
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Полку дураков прибыло. Интересно, сколько людей останется в нашей стране, если всё они внезапно передохнут?))
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Ответ ЗлойМайор
Например что? Только контракт с Газпромом. И все. И без него кстати норм справляются и огромную прибыль фиксируют. Ничего они не теряют. Очнитесь.
Не,теряют. Телеправа, реклама и бла-бла. Не сильно для них много,канеш
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Ответ ЗлойМайор
Например что? Только контракт с Газпромом. И все. И без него кстати норм справляются и огромную прибыль фиксируют. Ничего они не теряют. Очнитесь.
В Лиге чемпионов буквально очередь из желающих стать спонсором, там потерь уже точно нет.
Разве что Шальке-04 потерял в стоимости контракта, да и то надо отчётность изучать
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Ответ Харламов Никита
А может вместо поддержки всяких ШАЛЕК и ЛигЧемпионов - "народное достояние" домохозяйства газифицирует за ₽10 ?!
Молчи домохозяйственник :))) Ты ничего не понимаешь :))) тут срочно нужно вторую трубу за 100 лярдов в Китай строить. На первой раздеребанили 70 лярдов денег, заполнили на сегодня на 50% и продают в минус. Чем еще следующие семь лет заниматься ??? Так не пойдет, не украдешь не проживешь :)))
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