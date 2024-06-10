Сергей Ташуев: «Европейский футбол многое теряет без России – это безусловно! Скоро все будет нормально, просто сейчас такой этап. Надо верить в хорошее»
Сергей Ташуев высказался об отстранении российских команд.
«Когда Россию вернут в еврокубки? Я – человек опытный, мы, конечно, стареем, но главное – не взрослеть: надо оставаться подвижным и современным. Хорошее будущее будет у нас. Сейчас просто такая эволюция, такой глобализм.
Я уверен, что скоро все будет нормально, просто сейчас такой этап. Мы будем вновь сражаться с топ-клубами на хороших полях. Не забывайте, кстати, что «Газпром» спонсировал «Шальке», у них тогда было все хорошо. А где сейчас «Шальке» находится? Вылетел без «Газпрома». Мы еще были спонсорами Лиги чемпионов. Россия везде!
Чемпионат мира 2018 года был лучшим в истории. Европейский футбол многое теряет без России – это безусловно! К нам в любом случае едут игроки из футбольных стран – из Франции и так далее. Надо верить в хорошее», – сказал бывший главный тренер «Факела».
Я когда на днях прочитал новость, что Газпром собрался холодильники выпускать - чуть со стула не упал от смеху :)))
И то не получится, они способны выпускать только идиотов и воров
Два - изоляция будет продолжаться минимум до смены ПОКОЛЕНИЯ европейских политических элит. 10-12 лет.
По факту ничего после отстратения России для футбола не изменилось
Разве что Шальке-04 потерял в стоимости контракта, да и то надо отчётность изучать