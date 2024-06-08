Сергей Ташуев: «В России сейчас сербская диаспора работает. Меня даже белорусы награждали за развитие футбола, а теперь только ехать куда‑то в Азербайджан, Узбекистан, Казахстан»

Теги премьер-лига Россия Ахмат сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь Шахтер Солигорск Сергей Ташуев высшая лига Казахстан высшая лига Азербайджан высшая лига Узбекистан Матч ТВ Sports – Казахстан Футбол

Сергей Ташуев высказался о возможных вариантах развития тренерской карьеры.

– Пока никаких предложений не всплывает. Если что‑то и есть, то на уровне слухов. Я сейчас на каникулах с внуком.

– Есть желание вернуться к работе?

– Конечно, есть! Но у нас в России сейчас сербская диаспора работает. А нам надо ехать в другие страны. Я работал в Беларуси в солигорском «Шахтере», показывал хорошие результаты: проходил три раунда в Лиге Европы, играл с итальянским «Торино».

Потом, когда уже был в «Ахмате», ко мне на стажировку приезжали ребята с лицензией PRO от федерации футбола Беларуси с их руководителем. Они подарили грамоту, диплом в красивой рамочке, майку сборной Беларуси, сувениры за вклад в развитие белорусского футбола.

Даже белорусы за вклад награждают! А у нас сейчас сербы в почете. Остается только ехать поднимать футбол куда‑то в Азербайджан, Узбекистан, Казахстан. Мы сами себя не особенно уважаем. Что делать? Я себя уважаю, но руководители наших клубов смотрят какое‑то другое кино.

– Какие варианты развития карьеры считаете приоритетными? РПЛ? Или, может, возвращение в Беларусь?

– К сожалению, сейчас в Беларуси делать нечего. Когда я там работал в 2018-2019 годах, был высокий уровень, финансы хорошие, иностранцы приезжали. Сейчас этого ничего нет. А что касается других стран – посмотрим, – сказал бывший тренер «Факела». 

Ташуев о тренерах-легионерах в РПЛ: «Не понимаю, почему так много сербов? Хорошо в школе учились? А мы такие тупые сидим и смотрим на балканцев…»

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17 комментариев
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А вот и очередные слёзки Ташуева. А то я уж переживать начал, день заканчивается, а Ташуев не поныл о том как родных физруков ущемляют.
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ого, ДАЖЕ беларусы награждали?? ну, это сразу заявка на должность ГТ либо в Ман Сити, либо в Реал
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Может стоит поискать причины в себе?
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По медийности уступает только Мостовому !
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Половины правды в томс, что у нас любят преклонятся перед иностранцами, что игроками, что тренерами. Даже утираемся когда они тут не учат язык, когда в Германиях и Ко учат. Вон Далер и года не провел выучил. Но другая половина говорит, что у нас тренера по 10 кругу ходят по одним и тем же клубам. А толку только вначале, а конец одинаковый.
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Сербы братский народ, но есть нюанс…
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Интересно сколько титулов у Ташуева?
С запросами то всё понятно....
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Даже белорусы☝️☝️☝️
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Физрукам там только и место
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Хватит ныть, пузатый!
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