Сергей Ташуев: «В России сейчас сербская диаспора работает. Меня даже белорусы награждали за развитие футбола, а теперь только ехать куда‑то в Азербайджан, Узбекистан, Казахстан»

Сергей Ташуев высказался о возможных вариантах развития тренерской карьеры.

– Пока никаких предложений не всплывает. Если что‑то и есть, то на уровне слухов. Я сейчас на каникулах с внуком.

– Есть желание вернуться к работе?

– Конечно, есть! Но у нас в России сейчас сербская диаспора работает. А нам надо ехать в другие страны. Я работал в Беларуси в солигорском « », показывал хорошие результаты: проходил три раунда в Лиге Европы, играл с итальянским «Торино».

Потом, когда уже был в « », ко мне на стажировку приезжали ребята с лицензией PRO от федерации футбола Беларуси с их руководителем. Они подарили грамоту, диплом в красивой рамочке, майку сборной Беларуси, сувениры за вклад в развитие белорусского футбола.

Даже белорусы за вклад награждают! А у нас сейчас сербы в почете. Остается только ехать поднимать футбол куда‑то в Азербайджан, Узбекистан, Казахстан. Мы сами себя не особенно уважаем. Что делать? Я себя уважаю, но руководители наших клубов смотрят какое‑то другое кино.

– Какие варианты развития карьеры считаете приоритетными? РПЛ? Или, может, возвращение в Беларусь?

– К сожалению, сейчас в Беларуси делать нечего. Когда я там работал в 2018-2019 годах, был высокий уровень, финансы хорошие, иностранцы приезжали. Сейчас этого ничего нет. А что касается других стран – посмотрим, – сказал бывший тренер «Факела».

Ташуев о тренерах-легионерах в РПЛ: «Не понимаю, почему так много сербов? Хорошо в школе учились? А мы такие тупые сидим и смотрим на балканцев…»