Дзюба не перейдет в «Химки». Клуб отказался от трансфера из-за подписания Заболотного и переизбытка нападающих (Legalbet)

Теги Локомотив Химки Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Антон Заболотный Футбол

Артем Дзюба не перейдет в «Химки».

По информации Legalbet, в клубе приняли решение отказаться от трансфера 35-летнего игрока в связи с большим количеством нападающих в составе, а также с учетом подписания более молодого, чем Дзюба, Антона Заболотного.

В сезоне-2023/24 Дзюба сыграл 26 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его полная статистика доступна здесь.

Форвард покинул железнодорожников на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта. 

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10 комментариев
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из двух легенд РПЛ Химки сделали выбор в пользу более легендарного футболиста...
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Естественно, там же есть Садыгов еще. С ним сложно конкурировать
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+5
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий удален модератором
«Химки» не потянут Дзюбу :)
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Футбольный мир замер в ужасе, кого же порадует Дзюба?
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Выбор в пользу более молодого ))) Заболотному - 33! Более молодой, ага. )
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могли бы их выпускать одновременно, для шоу
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Сочинская Жемчужина о Бекхеме: "Мы отказались от него".
Навеяло)
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Ответ Roman Araslanov
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Комментарий удален модератором
поменяй слово позор на то что у Романа
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