Дзюба не перейдет в «Химки». Клуб отказался от трансфера из-за подписания Заболотного и переизбытка нападающих (Legalbet)

Артем Дзюба не перейдет в «Химки».

По информации Legalbet, в клубе приняли решение отказаться от трансфера 35-летнего игрока в связи с большим количеством нападающих в составе, а также с учетом подписания более молодого, чем Дзюба, Антона Заболотного.

В сезоне-2023/24 Дзюба сыграл 26 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его полная статистика доступна здесь.

Форвард покинул железнодорожников на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта.

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