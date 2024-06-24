Йорк хочет видеть Гюлера в «МЮ»: «Мы видели, как уход де Брюйне и Салаха из «Челси» шел на пользу их карьере. Кто скажет, что с Ардой такого не будет? Он может стать игроком мирового уровня»

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Дуайт Йорк хотел бы видеть Арду Гюлера в «Манчестер Юнайтед».

«Об Арде Гюлере уже несколько лет говорят как о вундеркинде, и он показал, что действительно обладает особыми навыками, забив чудо-гол за сборную Турции.

Он зажигает на Евро, и теперь все захотят спасти его от скамейки запасных «Реала».

Мы видели, как уход Кевина де Брюйне и Мохамеда Салаха из такого большого клуба, как «Челси», шел на пользу их карьере. Кто скажет, что такого не будет в случае ухода Гюлера из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»?

Ему нужна возможность играть еженедельно. Все ищут опытного игрока, который сможет стать временным решением, но не стоит упускать из виду Гюлера, который может вырасти в футболиста мирового уровня.

Я всецело за то, чтобы «МЮ» его подписал», – сказал экс-форвард манкунианцев в интервью Crypto Sports Betting.

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27 комментариев
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а Гюлеру это зачем?
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Перейти из лучшего клуба мира в деградирующий проект, пролетающий мимо Лиги чемпионов?
Ну это премия Дарвина, без вариантов.
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Ответ Blaumerc
Комментарий скрыт
Думаешь лучше просрать лучшие годы под руководством Тен Хага?
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Так его и в Реале будут выпускать. Зачем искать лучшее в данном случае.
Эдегор другое дело, он не играл почти совсем.

Не, такой бриллиант нельзя отпускать.
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Ответ Борис Энгельгардт
талантливый, но гонору много, постоянно стоит дирижирует куда кому пас отдавать
Гонору много?! Мы точно следим за одним и тем же Ардой?! Я не про Турана )))
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Арда сломается в АПЛ
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Очень тихничного,но физический слабого подверженный к травме Гюллера к костоломам АПЛ? Анчи и Пинтус потихоночу сами из Арды будет слепить игрока техникой и умом Модрича ,физикой Феде и Камавинга
+2
0
+2
Ответ Blaumerc
Комментарий скрыт
Реал из полных ноунеймов Каземиро, Вальверде, Винисиуса, Родриго сделал звёзд мирового масштаба. Кого после Криштиану сделал звездой МЮ?! Из Челси возможно лучше было уйти, но в Реале у каждого футболиста молодого есть программа развития, которая не всегда, но часто даёт результат
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Ответ Blaumerc
Комментарий скрыт
В Реале шанс дают всем.... Просто нужно выгрызть в буквальном смысле свое место в составе. Как это сделал Феде например!
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Ответ Gaizka Mendieta Zabala
Перейти из лучшего клуба мира в деградирующий проект, пролетающий мимо Лиги чемпионов? Ну это премия Дарвина, без вариантов.
В футболе, чтобы претендовать на премию Дарвина, надо запарывать в среднем по пять голевых моментов за игру, иначе её не получить)
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Ответ Gaizka Mendieta Zabala
Перейти из лучшего клуба мира в деградирующий проект, пролетающий мимо Лиги чемпионов? Ну это премия Дарвина, без вариантов.
Фига се, чё уже премия Дарвина Нуньеса появилась?😲
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Да вот, только не в МЮ.
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Из Реала в МЮ уходят завершать карьеру, Гюлеру рано
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В АПЛ костоломы и дурацкий календарь.Вот в условном Ювентусе этот парень смотрелся бы интересно.Лучший молодой талант как символ возрождения
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Как они это делают ?
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да не факт что реал захочет его продавать! а если и продаст, то за крупную такую сумму, что не каждый клуб захочет столько платить за такого игрока( и уж точно Рэтклиф который считает дорогим всё что дороже 40 ) так что единственный вариант аренда, и то не факт что реал захочет и это провернуть
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Ответ Gaizka Mendieta Zabala
Перейти из лучшего клуба мира в деградирующий проект, пролетающий мимо Лиги чемпионов? Ну это премия Дарвина, без вариантов.
!!!!!
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120 млн🫰
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Ответ Blankos_1902
Гонору много?! Мы точно следим за одним и тем же Ардой?! Я не про Турана )))
да, за одним и тем же
еще в Реале Модричем командовал, в последнем матче тоже было что руками махал партнерам
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