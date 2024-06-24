Йорк хочет видеть Гюлера в «МЮ»: «Мы видели, как уход де Брюйне и Салаха из «Челси» шел на пользу их карьере. Кто скажет, что с Ардой такого не будет? Он может стать игроком мирового уровня»
Дуайт Йорк хотел бы видеть Арду Гюлера в «Манчестер Юнайтед».
«Об Арде Гюлере уже несколько лет говорят как о вундеркинде, и он показал, что действительно обладает особыми навыками, забив чудо-гол за сборную Турции.
Он зажигает на Евро, и теперь все захотят спасти его от скамейки запасных «Реала».
Мы видели, как уход Кевина де Брюйне и Мохамеда Салаха из такого большого клуба, как «Челси», шел на пользу их карьере. Кто скажет, что такого не будет в случае ухода Гюлера из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»?
Ему нужна возможность играть еженедельно. Все ищут опытного игрока, который сможет стать временным решением, но не стоит упускать из виду Гюлера, который может вырасти в футболиста мирового уровня.
Я всецело за то, чтобы «МЮ» его подписал», – сказал экс-форвард манкунианцев в интервью Crypto Sports Betting.
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Ну это премия Дарвина, без вариантов.
Эдегор другое дело, он не играл почти совсем.
Не, такой бриллиант нельзя отпускать.
еще в Реале Модричем командовал, в последнем матче тоже было что руками махал партнерам