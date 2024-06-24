Йорк хочет видеть Гюлера в «МЮ»: «Мы видели, как уход де Брюйне и Салаха из «Челси» шел на пользу их карьере. Кто скажет, что с Ардой такого не будет? Он может стать игроком мирового уровня»

Дуайт Йорк хотел бы видеть Арду Гюлера в «Манчестер Юнайтед».

«Об Арде Гюлере уже несколько лет говорят как о вундеркинде, и он показал, что действительно обладает особыми навыками, забив чудо-гол за сборную .

Он зажигает на Евро, и теперь все захотят спасти его от скамейки запасных «Реала».

Мы видели, как уход Кевина де и Мохамеда Салаха из такого большого клуба, как « », шел на пользу их карьере. Кто скажет, что такого не будет в случае ухода Гюлера из « » в « »?

Ему нужна возможность играть еженедельно. Все ищут опытного игрока, который сможет стать временным решением, но не стоит упускать из виду Гюлера, который может вырасти в футболиста мирового уровня.

Я всецело за то, чтобы «МЮ» его подписал», – сказал экс-форвард манкунианцев в интервью Crypto Sports Betting.

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