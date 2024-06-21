Пантелеев о воспитанниках «Спартака»: «Надо Месси было быть, чтобы кому-то так доверяли, как ЦСКА Чалову»

Владислав Пантелеев высказался об интеграции воспитанников «Спартака» в основу.

«У « » вообще другой вектор – бразильцы. А с воспитанниками проблема: их нет.

вон в перешел. Защитник хороший, для России так вообще. Но был только подменой .

Мне всегда нравился ЦСКА в этом плане. Например, как грамотно они подвели к основе! Чтобы кому-то так доверяли в «Спартаке» – это надо было быть Месси. А нужна система», – отметил воспитанник и бывший полузащитник красно-белых.

Пантелеев о зарплате в «Спартаке»: «В дубле – 70 тысяч рублей. Хорошо сыграл 20 матчей – поднялся до 90. Премиальные – долларов 500, в «Спартаке-2» – 1000»

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