Пантелеев о воспитанниках «Спартака»: «Надо Месси было быть, чтобы кому-то так доверяли, как ЦСКА Чалову»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия высшая лига Армения Урарту Дуглас Сантос Владислав Пантелеев Данил Круговой Федор Чалов Футбол

Владислав Пантелеев высказался об интеграции воспитанников «Спартака» в основу.

«У «Зенита» вообще другой вектор – бразильцы. А с воспитанниками проблема: их нет.

Круговой вон в ЦСКА перешел. Защитник хороший, для России так вообще. Но был только подменой Сантосу.

Мне всегда нравился ЦСКА в этом плане. Например, как грамотно они Чалова подвели к основе! Чтобы кому-то так доверяли в «Спартаке» – это надо было быть Месси. А нужна система», – отметил воспитанник и бывший полузащитник красно-белых.

Пантелеев о зарплате в «Спартаке»: «В дубле – 70 тысяч рублей. Хорошо сыграл 20 матчей – поднялся до 90. Премиальные – долларов 500, в «Спартаке-2» – 1000»

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14 комментариев
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Многим доверяли, просто уровень средний у всех, сколько таких «Месси» как Давыдов было у Спартака?! Мало кто смог заиграть, даже в командах слабее. Никто просто места не даст, надо выгрызать все на тренировках, а лимитчики вместо этого по клубам шастают и контракт пожирнее хотят еще 😑
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Опять у паспортов кто-то виноват. Только проблема в том, что Пантелеев вообще неконкурентоспособен, что и показала его карьера после Спартака
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Был один русский Месси в Спартаке по фамилии Давыдов...
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Типа мелешину тоже мало шансов дали?
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Забавно смотреть, как лимитные буратины жалуются на тяжёлую жизнь🙂
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Только Чалов хоть что-то забивает , а Головин в Европе , а от Спартака таких нет воспитанников
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я или совсем уже, или люди разучились правильно составлять предложения?!
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Ну, за системой это вам к Йозе Морино, ну а Месси свой у вас был, не взлетел
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Очередной Денисов. Прямая дорога в Медианедолигу.
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Именно поэтому ты в 27 в Армении после того, как даже в тульском Арсенале не потянул. Но всем подавай место в Спартаке
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Пантелеев, солнышко, я тебя имел радость наблюдать и за Спартак-2, и за Арсенал. Ладно, допустим в Спартаке тебя не ценили и не доверяли, а в Арсенале ты почему за 4 года так и не смог стать основным даже в последний сезон в ФНЛ? В среднем 9,5 матчей за сезон. Не доверяли? Или может всё потому что ты к 27 годам кроме как исполнять стандарты так ничему на поле и не научился?
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Мелкадзе не доверяли? Денису Давыдову не доверяли? Кротову не доверяли? Мб все дело в том, что Федя с первых матчей показал большой потенциал и начал приносить пользу на поле, а остальные не смогли?
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Кто такой Пантелеев, что-то не помню такого в Спартаке?..
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Ответ Gaz_11
я или совсем уже, или люди разучились правильно составлять предложения?!
Здесь скорее Пантелеев не может формулировать свои мысли, чем корреспондент...
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