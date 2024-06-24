Тренер Шотландии Кларк об аргентинском судье на игре с Венгрией: «Почему не назначили европейца? Пенальти был стопроцентный, матч мог сложиться по-другому»

Теги Сборная Венгрии по футболу судьи Сборная Шотландии по футболу Стив Кларк Евро-2024 Вилли Орбан видеоповторы Стюарт Армстронг Факундо Тельо Футбол

Стив Кларк недоволен назначением аргентинского судьи на матч Евро-2024.

Сборная Шотландии уступила команде Венгрии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы (0:1) и вылетела с турнира. 

Главный тренер шотландцев прокомментировал решение аргентинца Факундо Тельо не назначать пенальти после падения Стюарта Армстронга на 78-й минуте матча – Вилли Орбан помешал полузащитнику выйти один на один к воротам, но арбитры не усмотрели в этом нарушения.

«Разговаривал ли я с судьей? Он аргентинец, какой смысл? Я не понимаю, почему не назначили европейского судью?

Не понимаю, как ВАР может смотреть на это и говорить, что это не пенальти. Это всего лишь мое мнение. Это стопроцентный пенальти. Кто-то должен объяснить мне, почему это не пенальти.

Это стопроцентный пенальти, и если бы мы забили, матч мог бы сложиться по-другому. Я могу выразиться и другими словами, но не буду.

На матч чемпионата Европы, возможно, было бы лучше назначить европейского арбитра. Но на ВАР были европейцы. Возможно, судья не совсем четко разглядел этот эпизод на поле, но какой смысл в ВАР, если он не вмешивается в подобных ситуациях? Это пенальти», – сказал Кларк. 

Тренер Шотландии Кларк о падении Армстронга в матче с Венгрией: «100-процентный фол. Их гол практически не имеет значения, пенальти – главный момент»

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15 комментариев
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Как всегда во всем виноваты судьи
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+15
Ответ Доктор Щульц
Как всегда во всем виноваты судьи
А не отстойная игра Шотландии. Я часто болею за аутсайдеров, но шотландцы вообще ничего не показали интересного.
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-5
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Хорош ныть. Не было там пенальти.
+15
-5
+10
Ответ Alex1104
А не отстойная игра Шотландии. Я часто болею за аутсайдеров, но шотландцы вообще ничего не показали интересного.
Самая кошмарная сборная, которую я видел на Евро. Вообще ноль понимания, как играть в центре поля, как атаковать. И это при том, что им вообще-то победа была нужна
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Скандинава надо назначить
+4
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Ответ prosto D.
Он ещё и расист?
Ты понимаешь, что такое расизм?
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Жаль, там офсайд был и поэтому не назначили пенальти
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о господь обосрался признай судья пенальти везение европеец что за х....
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Я правильно понимаю, что он считает европейцев априори лучше латиноамериканцев?) это ли не расизм?
Представляю, если бы темнокожий судья накосячил, и кто-то сказал бы: «нельзя было белого на матч поставить?».
Был бы ор выше всех шотландских и не только гор)
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-Вы разговаривали с судьей?
-он аргентинец, какой смысл?
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