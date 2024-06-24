Тренер Шотландии Кларк об аргентинском судье на игре с Венгрией: «Почему не назначили европейца? Пенальти был стопроцентный, матч мог сложиться по-другому»

Стив Кларк недоволен назначением аргентинского судьи на матч Евро-2024.

уступила команде в третьем туре группового этапа чемпионата Европы (0:1) и вылетела с турнира.

Главный тренер шотландцев прокомментировал решение аргентинца Факундо Тельо не назначать пенальти после падения на 78-й минуте матча – помешал полузащитнику выйти один на один к воротам, но арбитры не усмотрели в этом нарушения.

«Разговаривал ли я с судьей? Он аргентинец, какой смысл? Я не понимаю, почему не назначили европейского судью?

Не понимаю, как ВАР может смотреть на это и говорить, что это не пенальти. Это всего лишь мое мнение. Это стопроцентный пенальти. Кто-то должен объяснить мне, почему это не пенальти.

Это стопроцентный пенальти, и если бы мы забили, матч мог бы сложиться по-другому. Я могу выразиться и другими словами, но не буду.

На матч чемпионата Европы, возможно, было бы лучше назначить европейского арбитра. Но на ВАР были европейцы. Возможно, судья не совсем четко разглядел этот эпизод на поле, но какой смысл в ВАР, если он не вмешивается в подобных ситуациях? Это пенальти», – сказал Кларк.

Тренер Шотландии Кларк о падении Армстронга в матче с Венгрией: «100-процентный фол. Их гол практически не имеет значения, пенальти – главный момент»

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