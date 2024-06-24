Тренер Шотландии Кларк о падении Армстронга в матче с Венгрией: «100-процентный фол. Их гол практически не имеет значения, пенальти – главный момент»
Стив Кларк недоволен судейством в матче против сборной Венгрии.
В заключительном туре группового этапа Евро-2024 Шотландия уступила Венгрии со счетом 0:1 и не вышла из группы А, заняв последнее место.
Главный тренер шотландцев выразил недовольство решением аргентинца Факундо Тельо не назначать пенальти после падения Стюарта Армстронга на 78-й минуте матча – Вилли Орбан помешал полузащитнику выйти один на один к воротам, но арбитры не усмотрели в этом нарушения.
«Этот [пропущенный] гол стал результатом наших попыток выиграть матч. Это практически не имеет значения.
Главным моментом для меня был пенальти. Это был стопроцентный пенальти. Кто-то должен объяснить мне, почему пенальти не было, потому что в противном случае я думаю, что здесь что-то не так. Я не понимаю, как ВАР может, глядя на этот момент, говорить, что это не пенальти.
Это была игра до гола. Нам не удалось забить, и в концовке мы раскрылись, чтобы попытаться сделать это.
Главное, что я чувствую – это сожаление за всех, потому что болельщикам, стране и игрокам так же грустно, как и всем остальным», – сказал главный тренер сборной Шотландии.
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Венгрия же сразу отдала инициативу шотландцам и по итогу это сработало, хоть и на 101 минуте, но смогли убежать и забить. Но своей игрой в группе они были небудительны и для условной Португалии, я думаю, станут лёгкой жертвой.