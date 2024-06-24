Тренер Шотландии Кларк о падении Армстронга в матче с Венгрией: «100-процентный фол. Их гол практически не имеет значения, пенальти – главный момент»

Стив Кларк недоволен судейством в матче против сборной Венгрии.

В заключительном туре группового этапа Евро-2024 Шотландия уступила со счетом 0:1 и не вышла из группы А, заняв последнее место.

Главный тренер шотландцев выразил недовольство решением аргентинца Факундо Тельо не назначать пенальти после падения на 78-й минуте матча – помешал полузащитнику выйти один на один к воротам, но арбитры не усмотрели в этом нарушения.

«Этот [пропущенный] гол стал результатом наших попыток выиграть матч. Это практически не имеет значения.

Главным моментом для меня был пенальти. Это был стопроцентный пенальти. Кто-то должен объяснить мне, почему пенальти не было, потому что в противном случае я думаю, что здесь что-то не так. Я не понимаю, как ВАР может, глядя на этот момент, говорить, что это не пенальти.

Это была игра до гола. Нам не удалось забить, и в концовке мы раскрылись, чтобы попытаться сделать это.

Главное, что я чувствую – это сожаление за всех, потому что болельщикам, стране и игрокам так же грустно, как и всем остальным», – сказал главный тренер сборной Шотландии.

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