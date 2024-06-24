Тренер Шотландии Кларк о падении Армстронга в матче с Венгрией: «100-процентный фол. Их гол практически не имеет значения, пенальти – главный момент»

Теги Сборная Венгрии по футболу судьи Сборная Шотландии по футболу Стив Кларк Евро-2024 Вилли Орбан видеоповторы Стюарт Армстронг Факундо Тельо Футбол

Стив Кларк недоволен судейством в матче против сборной Венгрии.

В заключительном туре группового этапа Евро-2024 Шотландия уступила Венгрии со счетом 0:1 и не вышла из группы А, заняв последнее место.

Главный тренер шотландцев выразил недовольство решением аргентинца Факундо Тельо не назначать пенальти после падения Стюарта Армстронга на 78-й минуте матча – Вилли Орбан помешал полузащитнику выйти один на один к воротам, но арбитры не усмотрели в этом нарушения.

«Этот [пропущенный] гол стал результатом наших попыток выиграть матч. Это практически не имеет значения.

Главным моментом для меня был пенальти. Это был стопроцентный пенальти. Кто-то должен объяснить мне, почему пенальти не было, потому что в противном случае я думаю, что здесь что-то не так. Я не понимаю, как ВАР может, глядя на этот момент, говорить, что это не пенальти.

Это была игра до гола. Нам не удалось забить, и в концовке мы раскрылись, чтобы попытаться сделать это.

Главное, что я чувствую – это сожаление за всех, потому что болельщикам, стране и игрокам так же грустно, как и всем остальным», – сказал главный тренер сборной Шотландии.

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27 комментариев
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О каких-то грехах пишут. Есть правила! Что, судья не должен ставить пенальти, если команда не так играет, когда ей нужна только победа?!
+11
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+11
В матче где команде нужна только победа они ни разу не бьют в створ ворот(с не самым сильным соперником) при этом во всех грехах обвиняют судей))
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Защитник очевидно проигрывает позицию, сбивает нападающего (контакт в ногах очевиден и виден на первом же крупном повторе) и при этом ВАР молчит. Грубая ошибка судей
+8
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Ответ svananyev13
Там возможно оффсайд был у игрока, которого сбили потом
Только это спасет судей ВАР от отстранения
+7
0
+7
Ещё никто не написал, что это месть за Фолкленды? Я не узнаю лучший спортивно-политический ресурс рунета.
+11
-5
+6
Ответ Penarol
Ещё никто не написал, что это месть за Фолкленды? Я не узнаю лучший спортивно-политический ресурс рунета.
А Шотландия там чем-то провинилась?
+4
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Ответ Ramin Mamedov
возможно, но если раньше подобное происходило каждые 5 матчей, то сейчас каждые 50 матчей... разница всё таки есть
Если раньше было оправдание таким ляпам, то сейчас его нет. Даже в каждом 50-ом матче.
+4
-1
+3
Мне жаль Шотландию, они, в отличии от венгров, с первых минут владели инициативой, больше пытались играть в атаку, но, наверное, этим же и показали, что мастерства им не хватает. Момент с пенальти действительно спорный, мне, в целом, этот аргентинский судья вообще не понравился, ни то как он себя вёл с игроками, ни его непонятные паузы, он прилично ошибался, хотя, в моменте с пенальти, как я понимаю, надо спрашивать с судей ВАР, а не с него.
Венгрия же сразу отдала инициативу шотландцам и по итогу это сработало, хоть и на 101 минуте, но смогли убежать и забить. Но своей игрой в группе они были небудительны и для условной Португалии, я думаю, станут лёгкой жертвой.
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Венгры просто выбрали правильную тактику на этот матч и она оказалась верной. К тому-же в завершении они были гораздо конкретнее(о чём говорит и статистика) Ну и что касается пенальти, то там его точно не было хотя бы потому что чуть раньше игроки сборной Шотландии нарушили правила офсайда, а значит обсуждать после этого уже нечего.
Вполне может быть, но проблема в таком случае в том, что после этого эпизода венгры вводили мяч от ворот, а не с места оффсайда )
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Ответ Дмитрий Крутенко
Рад победе Венгров. Они пытались и честно вырвали победу. А унылый скотиши, которые даже отдаленно похожее на футбол не показали и едут домой. Надеюсь Венграм повезет и две какие-то команды отцепятся после них. И это вполне возможно. Завтра испанцы и итальянцы не проиграют своим соперникам. А после завтра Англичане обыграют Словению, а Дания не проиграет Сербам. И тогда Венгры проходят в раунд плей-офф. И что самое смешное более всего зависает матч Англичан. Они со своим унылым футболом могут и не выиграть у Словении.
За венгров можно радоваться, только если выбирать меньшее из зол, что дальше не прошли совсем уж деревянные шотландцы. Играть с первых минут заперевшись в обороне и рассчитывая только на контратаки даже против соперника уровня Шотландии - такой себе перфоманс.
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Там возможно оффсайд был у игрока, которого сбили потом
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Ответ I. S.
О каких-то грехах пишут. Есть правила! Что, судья не должен ставить пенальти, если команда не так играет, когда ей нужна только победа?!
Хоть кто-то это написал, маразм местных комментаторов просто поражает))
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Ответ I. S.
А Шотландия там чем-то провинилась?
Ну они часть Великобритании, а там спор не с Англией, а со всем государством.
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Ответ stryder
100% пенальти. Арбитр в одиночку своим судейством решает исход матча, как в былые времена, когда еще нет ВАР
возможно, но если раньше подобное происходило каждые 5 матчей, то сейчас каждые 50 матчей... разница всё таки есть
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Ответ Tornado of Souls
4 удара по воротам, 0 в створ, 0,3 xG. Nuff said.
Да, в атаке они были плохи, но если вы смотрели бы игру, не написали бы слова " вышла трусливо удерживать нулевую ничейку в матче, где ей была нужна победа". Это венгры очень хорошо закрылись и играли в контратаках. Там после первого тайма владение было что-то типа 70 на 30 в пользу Шотландии, это венгры с первых минут отдали соперникам мяч и стояли все в своей штрафной, рассчитывая на контратаки. Ну и венгры собственно и забили свой победный гол, не навалом в конце матча, а как раз наоборот, навал был у Шотландии, а венгры убежали в контратаку.
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Ответ Tornado of Souls
Боже. Тренер команды, которая вышла трусливо удерживать нулевую ничейку в матче, где ей была нужна победа, жалуется на судей. Впрочем, ничего нового.
Это вью Стива Кларка, а не Марко Росси, вы перепутали )
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
В матче где команде нужна только победа они ни разу не бьют в створ ворот(с не самым сильным соперником) при этом во всех грехах обвиняют судей))
А Венгры что ли лучше играли?) Или им победа не нужна была?)
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100% пенальти. Арбитр в одиночку своим судейством решает исход матча, как в былые времена, когда еще нет ВАР
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Ответ guizzy
Ну они старались, но им явно не хватало мастерства. Венгры отдали им мяч и инициативу с первых минут, сами встав в уверенный автобус, постоянно в 10 человек обороняясь ниже линии мяча. Да и момент на самом деле весьма спорный, там нарушение было 100%, венгр от всей души заехал по ногам шотландцу внутри штрафной, но весь этот эпизод мог быть уже после оффсайда.
Венгры просто выбрали правильную тактику на этот матч и она оказалась верной. К тому-же в завершении они были гораздо конкретнее(о чём говорит и статистика) Ну и что касается пенальти, то там его точно не было хотя бы потому что чуть раньше игроки сборной Шотландии нарушили правила офсайда, а значит обсуждать после этого уже нечего.
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
В матче где команде нужна только победа они ни разу не бьют в створ ворот(с не самым сильным соперником) при этом во всех грехах обвиняют судей))
Ну они старались, но им явно не хватало мастерства. Венгры отдали им мяч и инициативу с первых минут, сами встав в уверенный автобус, постоянно в 10 человек обороняясь ниже линии мяча. Да и момент на самом деле весьма спорный, там нарушение было 100%, венгр от всей души заехал по ногам шотландцу внутри штрафной, но весь этот эпизод мог быть уже после оффсайда.
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Ответ guizzy
Ну они часть Великобритании, а там спор не с Англией, а со всем государством.
Тогда такое отношение должно быть и к Уэльсу с Ирландией, но его нет. У аргентинцев неприязнь только к Англии, по-моему.
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